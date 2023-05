Nedgroup Investments élargit sa gamme d'avantages liés à la spécialisation et fait appel à David Roberts et Alex Ralph pour lancer un cabinet spécialisé dans les titres à revenu fixe





Nedgroup Investments, gestionnaire d'actifs mondial de plus de 20 milliards de dollars d'ASG, lance une plateforme interne multi-spécialisée qui présentera un éventail croissant de stratégies d'investissement actives caractérisées par un alignement profond entre les intérêts des clients et ceux des gestionnaires de fonds.

Tom Caddick, directeur général de Nedgroup Investments (International), commente : « Il est plus difficile pour les cabinets spécialisés de s'installer maintenant en raison des exigences réglementaires coûteuses et de la difficulté à lever des capitaux suffisants. Nous voulons favoriser les cabinets spécialisés débutants afin de mieux répondre aux besoins de nos clients et d'offrir un plus large éventail d'opportunités d'investissement. Nous pouvons créer un secteur de gestion de fonds plus diversifié au profit de l'investisseur final. Je suis ravi de lancer notre structure novatrice avec deux gestionnaires de conviction que je connais et respecte depuis plus de 20 ans. »

David Roberts et Alex Ralph, vétérans des titres à revenu fixe, géreront un fonds obligataire mondial actif comme premier lancement de ces stratégies gérées en interne.

David Roberts commente : « Je suis revenu à l'investissement actif parce que les conditions du marché sont trop favorables pour être ignorées. J'ai toujours eu la conviction qu'il fallait investir lorsque le risque et le rendement sont favorables au client. Après quelques années où les attentes de rendement étaient négatives, nous sommes de retour dans un environnement où le revenu fixe est une fois de plus un diversificateur, une alternative très attrayante aux actions. Le retour à l'ancienne normalité ».

Alex Ralph ajoute : « Beaucoup ont attendu une décennie ce type de point d'entrée et la possibilité d'engranger des rendements positifs significatifs à long terme sans devoir s'aventurer dans les coins sombres du marché obligataire qui s'apparentent à des actions. »

À propos des attractions de la société, David Roberts déclare : « Nedgroup Investments croit depuis longtemps aux avantages pour les investisseurs des modèles de spécialisation et partage mon approche centrée sur le client. Ce sont là les facteurs qui ont été déterminants pour moi. Il est rare de nos jours de trouver une entreprise prête à innover et à soutenir un cabinet spécialisé dès le début. »

Apiramy Jeyarajah, qui a rejoint Nedgroup Investments comme directeur commercial en avril 2023, ajoute : « Il est de plus en plus difficile de créer un cabinet d'investissement spécialisé. Nous sommes ravis de donner à nos clients accès à des équipes convaincantes, en complément des cabinets spécialisés existants de notre plateforme. Entretenir des opportunités avec des gestionnaires de fonds expérimentés aidera les investisseurs à bénéficier d'un plus vaste choix et d'un avantage concurrentiel. »

À propos de Nedgroup Investments

Nedgroup Investments est un gestionnaire d'actifs mondial avec plus de 20 milliards de dollars d'ASG. Son activité internationale est dirigée depuis Londres et son siège mondial au Cap. Nedgroup Investments est connu pour son modèle de partenariat primé « Best of Breed » avec des responsables spécialisés de premier plan à Londres, Los Angeles, New York et Sydney, qui donnent aux investisseurs accès aux meilleurs gestionnaires du monde et à leurs fonds.

La philosophie « petit et spécialisé » de Nedgroup Investments

Nedgroup Investments a l'intime conviction que les fonds d'investissement les plus performants sont dirigés par des gestionnaires autonomes, focalisés et dont les intérêts concentrés sont en phase avec ceux des détenteurs d'unités de leur fonds.

Gamme de fonds

Nedgroup Investments possède deux gammes de fonds : Nedgroup Investments Funds Plc (lancé en novembre 2008) et Nedgroup Investments Multifunds plc (lancé en août 2011).

À propos de David Roberts

David Roberts est un investisseur en titres à revenu fixe avec plus de 30 ans d'expérience. Connu pour son style d'investissement skin in the game, il était jusqu'au début de 2022 responsable des titres à revenu fixe chez Liontrust. Auparavant, il a travaillé 14 ans comme gestionnaire de fonds chez Aegon Asset Management (anciennement Kames Capital), où il était également coresponsable des titres à revenu fixe. Encore avant, il a occupé des postes chez Britannia Investment Managers et Lloyds Bank.

À propos d'Alex Ralph

Alex Ralph est une gestionnaire de fonds en titres à revenu fixe très respectée avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur. Elle est largement reconnue pour son solide historique de réussites et elle est considérée comme l'un des principaux investisseurs en titres à revenu fixe de sa génération. Récemment, Alex Ralph était associée chez Artemis Investment Management, où elle a contribué à la mise en place du service des obligations qui a lancé le fonds obligataire stratégique en 2005. En 2014, elle a également été nommée gestionnaire de fonds principale au sein du fonds à revenu élevé Artemis. Le service gérait quelque 3 milliards de livres sterling de crédits à la fin de son mandat chez Artemis. Alex Ralph est titulaire d'un BSc en économie de la London School of Economics et certifiée CFA.

