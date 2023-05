La FCM et le gouvernement du Canada réalisent des investissements stratégiques pour améliorer la durabilité urbaine au Québec





MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiens subissent les impacts des changements climatiques. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent dans des solutions intelligentes et durables dans toutes les régions du pays.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président intérimaire de la FCM, ont annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 1,4 million de dollars du Fonds municipal vert pour appuyer la réalisation de 16 initiatives locales au Québec, notamment dans la grande région de Montréal.

Collectivement, ces projets aideront les municipalités à réduire leurs émissions et contribueront à l'atteinte de l'objectif canadien de carboneutralité d'ici 2050. La population et les gouvernements municipaux de tout le pays bénéficieront de ces mesures, qui accroîtront l'efficacité énergétique et la durabilité dans des domaines clés tels que le logement, les transports, les bâtiments municipaux et l'aménagement des terres.

La Ville de Candiac recevra 254 750 $ pour deux études de faisabilité, l'une sur la mise en place d'une boucle de récupération d'énergie pour distribuer le chauffage et la climatisation entre des bâtiments industriels et des bâtiments municipaux et résidentiels, et l'autre pour examiner des moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre de quatre bâtiments municipaux.

La Ville de Varennes recevra 255 000 $ pour un projet pilote visant à tester la performance de camionnettes électriques, ce qui permettra à la municipalité de poursuivre ses efforts de décarbonation du transport.

Le YWCA de Montréal recevra 175 000 $ pour réaliser une étude de faisabilité afin d'améliorer l'efficacité énergétique d'un immeuble de 96 logements abordables pour femmes dans le besoin en vue de le rendre prêt pour une consommation énergétique nette zéro.

La Ville de Joliette recevra 43 625 $ pour étudier la faisabilité d'une électrification totale ou partielle de son parc d'environ 60 véhicules et pour élaborer une stratégie, une politique et un cadre de gouvernance en matière de gestion des actifs.

Le Centre des arts contemporains du Québec et la Ville de Sorel-Tracy recevront 78 200 $ pour la poursuite des travaux de réhabilitation architecturale de deux bâtiments appartenant à la municipalité et situés le long de la rivière Richelieu. Le projet examinera des moyens de décontaminer un terrain et d'améliorer l'efficacité énergétique de ces bâtiments patrimoniaux.

Veuillez consulter le document d'information [add link to FR backgrounder] pour des détails sur les autres initiatives subventionnées.

Le financement annoncé aujourd'hui provient du Fonds municipal vert, un programme financé par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération canadienne des municipalités. Le FMV aide les partenaires municipaux à adopter des pratiques durables plus rapidement en leur procurant les outils dont ils ont besoin pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et créer des collectivités durables et prospères. En prenant des mesures d'adaptation aux changements climatiques, nous pouvons renforcer la résilience du pays et soutenir les économies locales pour les générations à venir.

« Les municipalités sont des partenaires importants dans l'avancement des mesures d'action climatique. Qu'il s'agisse d'efficacité énergétique ou de moyens de transport propres, les initiatives annoncées aujourd'hui soutiendront les efforts que déploient les collectivités partout au Québec. Le gouvernement du Canada se réjouit de collaborer avec la Fédération canadienne des municipalités, notamment par le biais du Fonds municipal vert. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« En investissant dans des solutions à faibles émissions de carbone dans les villes partout au Québec, nous donnons aux communautés les outils nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et bâtir des économies prospères et durables. Nos gestes incitent les communautés à suivre notre exemple et à se joindre au mouvement afin de protéger l'environnement. Les options pour produire de l'énergie renouvelable en milieu urbain permettent aux villes canadiennes de mettre le cap vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Qu'elles soient grandes ou petites, les collectivités dans la région de Montréal, au Québec et au-delà sont au coeur de l'action climatique et elles démontrent un véritable leadership au moment où nous en avons le plus besoin. Le Fonds municipal vert de la FCM, de concert avec les municipalités, leurs partenaires locaux et le gouvernement fédéral, aide le pays à atteindre ses objectifs climatiques. Nous sommes bien engagés sur la voie de la carboneutralité, et ce n'est qu'ensemble que nous trouverons des solutions intelligentes et durables. »

Scott Pearce,

Président intérimaire, FCM

Liens connexes

Initiative Rénovation de bâtiments de loisirs du Fonds municipal vert

Document d'information : La FCM et le gouvernement du Canada réalisent des investissements stratégiques pour améliorer la durabilité urbaine au Québec - Canada.ca

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

10 mai 2023 à 11:08

Communiqué envoyé leet diffusé par :