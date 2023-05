Ash & Maple Management s'associe à LocalEyes, pour renforcer sa présence au Moyen-Orient et améliorer le contenu local et le conseil en compensation économique en Arabie saoudite





Ash & Maple Management (A&M), un cabinet mondial pionnier de solutions de conseil en management, est très heureux d'annoncer son alliance stratégique avec LocalEyes, une société de conseil en contenu local (« Local Content ») et en participation économique dont le siège social est situé à Riyad, en Arabie saoudite. A&M, une société mondiale de conseil en management basée à Zurich, répond aux problématiques commerciales complexes de ses clients en offrant des stratégies de croissance, d'organisation, de recherche de cadres et de recrutement au sein de conseils d'administration, de performance et de culture et de pratiques de localisation.

Cette acquisition clé renforce la présence d'A&M au Moyen-Orient, lui permettant ainsi d'améliorer sa capacité à servir les multinationales mondiales opérant au Royaume d'Arabie saoudite, nécessitant un contenu local, une compensation économique et des conseils de localisation.

LocalEyes est une société de conseil spécialisée dans la création de stratégies de contenu local, la localisation et les compensations économiques pour des clients multinationaux dans maints secteurs, notamment les soins de santé, les produits pharmaceutiques, la fabrication industrielle, la défense et l'aérospatiale, les ressources naturelles et les technologies de l'information. La société fournit des services distingués en matière de faisabilité de localisation, des études de marché, de développement de la chaîne d'approvisionnement en entreprise, de développement des capacités locales et des pratiques de gestion de projet. LocalEyes jouit d'une solide expérience dans le conseil en participation économique et une compréhension approfondie des écosystèmes commerciaux locaux, et entretient des relations vitales avec les principales parties prenantes de l'industrie.

Aakash Keluskar, associé directeur d'A&M pour la région EMENA, accueille chaleureusement LocalEyes comme un ajout précieux. « Cette acquisition représente une étape cruciale dans la stratégie d'expansion d'A&M en Arabie saoudite, où l'équipe compétente de LocalEyes apporte ses vastes connaissances en matière de contenu local et de conseil en compensation économique. Ce partenariat permettra à A&M de capitaliser l'expertise et les connaissances locales de LocalEyes pour mieux servir ses clients internationaux à travers la région, » a-t-il déclaré.

Pour sa part, le fondateur et PDG de LocalEyes, Majed Aldeeri, a partagé son enthousiasme à l'idée de ce partenariat avec A&M, qui offrira à LocalEyes l'opportunité de fournir aux clients des services élargis de conseil en management dans le cadre de la participation économique. « Nous sommes ravis et enthousiasmés de nous associer à une entreprise mondiale qui partage les mêmes valeurs, et le même engagement envers des résultats exceptionnels et maintient une solide présence en Arabie saoudite, » a-t-il déclaré.

L'alliance offrira également l'accès aux clients de LocalEyes au réseau mondial de consultants d'A&M, à sa vaste expertise de l'industrie dans de multiples secteurs et à ses solutions numériques avancées. Les capacités synergiques et le dévouement mutuel à fournir de la valeur aux clients formeront une formidable combinaison au profit des clients en Arabie saoudite et au-delà.

