BMO fait partie d'un groupe convoqué par l'ONU qui conseille les banques mondiales sur l'établissement d'objectifs liés à la nature

Le groupe de travail sur l'établissement d'objectifs en matière de nature, qui fait partie des Principes pour une banque responsable des Nations Unies, aligne ses objectifs sur le Cadre mondial de Kunming-Montréal pour la biodiversité, qui vise à inverser la tendance à la disparition de la nature d'ici à 2030

BMO est la seule banque canadienne à participer à ce groupe de travail mondial novateur composé de 34 banques de 24 pays

MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - BMO (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui qu'il avait été choisi pour faire partie du nouveau groupe de travail sur l'établissement d'objectifs en matière de nature, qui fait partie des Principes pour une banque responsable des Nations Unies, afin d'innover dans ce domaine pour les banques. Le groupe de travail est composé de 34 banques signataires des Principes pour une banque responsable des Nations Unies (en anglais).

« En tant que membres du Programme des Nations Unies pour l'environnement depuis 2010 et signataires des Principes pour une banque responsable depuis 2021, nous sommes heureux de faire partie du groupe de travail chargé de fournir des conseils aux banques mondiales pour l'établissement d'objectifs en matière de biodiversité et de nature, a déclaré Michael Torrance, chef de la durabilité, BMO. La biodiversité, tout comme l'action climatique, est au coeur de la durabilité environnementale. Les banques ont un rôle essentiel à jouer pour soutenir les objectifs définis dans le Cadre mondial pour la biodiversité et faire progresser la réduction du déficit de financement de la biodiversité. »

Le groupe de travail s'efforcera de tracer une nouvelle voie pour que le secteur bancaire prenne des mesures urgentes en faveur de la nature, notamment :

assurer l'alignement sur les approches financières existantes;

fournir des conseils aux banques sur la définition d'objectifs afin d'aligner leur portefeuille sur les objectifs du Cadre mondial pour la biodiversité;

développer une théorie du changement pour la nature qui prenne en compte la relation entre les activités bancaires et le monde naturel;

analyser les ressources nécessaires pour combler le déficit de financement de la biodiversité;

recommander des mesures pour permettre aux entreprises de respecter la nature;

fournir des orientations pour intégrer les droits des peuples autochtones et des communautés locales dans les objectifs de biodiversité;

tirer parti des objectifs existants d'atténuation du changement climatique et de carboneutralité pour lutter contre la perte de biodiversité.

Les directives actualisées du groupe de travail permettront aux signataires des Principes pour une banque responsable désireux de lutter contre la perte de biodiversité et de nature d'appliquer une approche holistique et systématique pour fixer et atteindre des objectifs de biodiversité. La participation de BMO à ce groupe de travail s'appuie sur son engagement auprès du groupe de travail sur les informations financières liées à la nature en tant que participant au forum, et sur sa collaboration avec le Partnership for Biodiversity Accounting Financials (Partenariat pour la comptabilité financière de la biodiversité), deux cadres de référence pour la mesure de l'impact sur la biodiversité et la nature dans le secteur financier.

BMO et la durabilité

Animé par sa raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO favorise le progrès vers un avenir durable. Carboneutre dans ses activités depuis 2010, BMO a annoncé son ambition climatique en mars 2021, y compris le lancement de l'Institut pour le climat de BMO, en mettant l'accent sur le fait d'être le partenaire principal de ses clients dans la transition vers un monde carboneutre. Cette ambition climatique cadre avec un engagement précédent de mobiliser 300 milliards de dollars canadiens en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025 pour les entreprises qui visent des résultats durables. En 2021, BMO a mis sur pied l'équipe Transition énergétique pour aider ses clients dans leur quête d'occasions stimulées par l'élan croissant de la transition de l'économie mondiale en matière de production et de consommation d'énergie.

Le leadership de BMO en matière de durabilité continue d'être reconnu dans de nombreux classements mondiaux, dont la première place parmi les banques à l'indice de référence mondial des systèmes financiers de 2022 de la World Benchmarking Alliance, publié lors de la COP 27, l'indice Dow Jones de développement durable, la liste des entreprises les plus éthiques au monde de l'Ethisphere Institute et le palmarès 2023 des 100 sociétés les plus durables du monde de Corporate Knights comme la banque la plus durable en Amérique du Nord pour la quatrième année d'affilée.

BMO est signataire des Principes pour une banque responsable, des principes opérationnels pour l'investissement d'impact et du Partnership for Carbon Accounting Financials. BMO a été reconnu pour la qualité de classe mondiale de ses informations en matière de développement durable, conformément au Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques et au Sustainability Accounting Standards Board. En 2021, BMO a été nommé président de l'Initiative intersectorielle sur la biodiversité (CSBI) pour développer et transmettre des pratiques exemplaires liées à la biodiversité et aux services écosystémiques dans les industries extractives.

Pour en savoir plus sur la raison d'être et les engagements de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter les pages Rapport de durabilité , Raison d'être de BMO , Changements climatiques et L'inclusion sans obstacles 2025 .

