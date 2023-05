Avis public - Pénurie de pulvérisateurs de nitroglycérine au Canada





Résumé

Produit : Pulvérisateurs de nitroglycérine, 0,4 mg/actionnement et les comprimés sublinguaux Nitrostat 0.3mg/0.6mg (ajouté le 10 mai 2023)

Problème : Produits de santé -- Approvisionnement

Ce qu'il faut faire : Discutez avec votre professionnel de la santé de la meilleure façon de faire face à tout impact que pourrait avoir cette pénurie. Procurez-vous uniquement ce dont vous avez besoin. Gardez vos produits expirés et vérifiez dans le tableau ci-dessous si leur date d'expiration a été repoussée.

Produits visés

Entreprise Produit Mylan Pulvérisateur sublingual de nitroglycérine Mylan (DIN 02243588) Sandoz RHO-Nitro Pompe (DIN 02238998) Sanofi Nitrolingual Pompe (DIN 02231441) BGP Pharma Comprimés sublinguaux Nitrostat 0.3mg (DIN 00037613) et 0.6mg (DIN 00037621) ajouté le 10 mai 2023

Problème

Le 10 mai 2023 -- Pénurie de comprimés de nitroglycérine

Le Canada fait face à une pénurie de comprimés de nitroglycérine, provoquée par une demande accrue attribuable à la pénurie de nitroglycérine en vaporisateur. Les comprimés de nitroglycérine sont placés sous la langue et servent à traiter la douleur pendant les épisodes d'angine (douleur thoracique) chez les personnes atteintes d'une maladie coronarienne (rétrécissement des vaisseaux sanguins qui alimentent le coeur en sang).

En coopération avec ses partenaires, Santé Canada se penche sur les moyens de conserver les stocks existants, d'accélérer le réapprovisionnement des hôpitaux et des pharmacies, et d'accéder à des stocks autorisés à l'étranger, ou à des substituts, dans la mesure du possible.

Avis original : le 17 mars 2023 - Pénurie de vaporisateurs de nitroglycérine au Canada

Le Canada connaît une pénurie de pulvérisateurs de nitroglycérine (0,4 mg/actionnement) en raison de problèmes d'approvisionnement relativement aux matières premières utilisées pour fabriquer les pulvérisateurs et d'une augmentation de la demande.

Le pulvérisateur sublingual de nitroglycérine est appliqué sous la langue et est utilisé pour traiter la douleur pendant les épisodes d'angine de poitrine (douleur thoracique) chez les personnes atteintes d'une coronaropathie (rétrécissement des vaisseaux sanguins qui approvisionnent le coeur en sang). Le pulvérisateur de nitroglycérine est un médicament à action rapide qui est utilisé au besoin et qui est généralement pris avec d'autres médicaments pour traiter l'angine de poitrine.

On s'attend à ce que l'accessibilité de ce médicament dans les hôpitaux et les pharmacies communautaires soit limitée ce printemps. Santé Canada mène la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les fabricants et les intervenants de la chaîne d'approvisionnement et du système de santé, y compris l'Association des pharmaciens du Canada, la Société canadienne de cardiologie et la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Avec ses partenaires, Santé Canada cherche des moyens de maintenir l'approvisionnement existant, d'accélérer le réapprovisionnement des hôpitaux et des pharmacies et d'accéder à des produits autorisés à l'étranger ou à des solutions de rechange, dans la mesure du possible.

L'un des moyens de maintenir l'approvisionnement existant est de repousser les dates d'expiration des produits lorsque les fabricants peuvent fournir des données probantes à l'appui de telles prorogations. Certaines prorogations ont déjà été approuvées, et Santé Canada demande aux gens de :

se procurer uniquement ce dont ils ont besoin auprès de leur pharmacie;

garder les produits expirés;

vérifier le tableau ci-dessous pour confirmer quels produits peuvent être utilisés au-delà de leur date d'expiration initiale (imprimée).

Le pulvérisateur de nitroglycérine est un produit important et largement utilisé. Santé Canada reconnaît que cette pénurie est préoccupante pour les personnes qui utilisent ce produit pour traiter la douleur due à l'angine de poitrine.

Santé Canada évalue également l'approvisionnement en comprimés, qui pourrait constituer une solution de rechange pour certaines personnes.

Produits dont la date d'expiration a été repoussée

Pour pallier la pénurie, Santé Canada a demandé aux fabricants de déterminer si certains produits pourraient être utilisés en toute sécurité au-delà de leur date d'expiration imprimée. Santé Canada vérifie l'information pour s'assurer les produits demeurent sûrs et efficaces après leur date d'expiration imprimée. Les produits dont la date d'expiration a été repoussée sont énumérés ci-dessous. Le tableau sera mis à jour à mesure que de nouveaux renseignements seront connus.

Pour savoir si la date d'expiration d'un produit a été repoussée, vous devez vérifier si le numéro de lot et la date d'expiration imprimée sur la bouteille correspondent à l'un des lots figurant dans le tableau ci-dessous. L'image de référence peut vous aider. Vous pouvez également demander à un professionnel de la santé, comme un pharmacien, de vous aider à vérifier. Les produits NE doivent PAS être utilisés au-delà de la date d'expiration repoussée indiquée ci-dessous.

Nom du produit Numéro de lot Date d'expiration initiale (imprimée) Date d'expiration repoussée Pulvérisateur sublingual de nitroglycérine Mylan (DIN : 02243588) 9F715 06/2022 06/2023 9F717 06/2022 06/2023 0B847 02/2023 02/2024 0B853 02/2023 02/2024 OF904 06/2023 06/2024 OG910 07/2023 07/2024 0H919 08/2023 08/2024



Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant cette pénurie, parlez-en à un professionnel de la santé, comme votre médecin ou votre pharmacien.

Les fabricants publient des renseignements sur les pénuries et leur date de fin estimative sur le site penuriesdemedicamentscanada.ca.

Tout effet indésirable lié à un produit de santé doit être signalé à Santé Canada.

