Petal Ads considère les solutions publicitaires multi-scénarios comme l'avenir de la publicité mobile internationale

- Petal Ads accueille favorablement les partenariats avec des marques désireuses d'entrer sur le marché chinois ou d'atteindre les consommateurs chinois qui voyagent à l'étranger

HAMBOURG, Allemagne, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- Petal Ads (anciennement HUAWEI Ads), un écosystème de publicité mobile à la pointe de l'industrie, appelle les annonceurs de marque à adopter des solutions publicitaires personnalisées sur appareil et pour tous les scénarios afin d'atteindre des audiences internationales et d'aider les annonceurs européens à pénétrer le marché chinois. Lors d'une masterclass spéciale au festival OMR de cette année, Petal Ads a présenté le marketing sur appareil comme la prochaine évolution de la publicité mobile internationale.

« Nous pensons qu'une solution de publicité sur appareil pour tous les scénarios représente une excellente opportunité de connecter les gens et les entreprises à travers le monde », a déclaré Jaime Gonzalo, vice-président de Huawei Mobile Services Europe.

La publicité mobile du futur

Le marketing sur appareil est une solution de publicité en tant que service (AaaS) centrée sur l'utilisateur, interconnectée et qui crée des points de contact en temps réel pour atteindre efficacement des publics du monde entier. Il crée des points de contact plus immersifs afin d'aider les utilisateurs à prendre de meilleures décisions grâce à une approche multimodale (voix, image, réalité virtuelle ou mixte) et à la conception basée sur des scénarios.

Petal Ads est bien placé pour déployer le marketing sur appareil grâce à plus d'un milliard d'appareils sur le marché. La plateforme bénéficie également d'une couverture étendue des appareils Huawei en Chine, avec une base d'utilisateurs actifs de 25 % et une part de marché de 47,4 % pour les appareils pliables. Ces éléments, combinés aux données « first-party » de Petal Ads, ouvrent la voie à l'engagement des audiences Huawei globales et de grande valeur, grâce à la connexion des annonceurs et des marchés internationaux et chinois.

Petal Ads connecte également des éditeurs tiers, ce qui améliore la solution DMP (Data Management Platform) pour les annonceurs afin d'établir des connexions en temps réel avec les utilisateurs Android au-delà des plateformes Huawei.

« La publicité intelligente sur appareil devient un élément essentiel du paysage du marketing mobile », a déclaré Elvin Altun Noyan, directeur national pour l'Allemagne de la Mobile Marketing Association. « Alors que les données continuent de façonner l'avenir de la publicité, nous reconnaissons l'importance de construire des plateformes qui aident les utilisateurs à prendre des décisions plus intelligentes ».

Petal Ads, une passerelle vers les marchés internationaux

Petal Ads offre aux annonceurs une passerelle vers les marchés internationaux, y compris la Chine. La plateforme propose des initiatives personnalisées aux annonceurs afin de tirer profit des campagnes saisonnières ou locales spécifiques, telles que le Black Friday.

Petal Ads prévoit également d'étendre la « Global Business Growth Ads Suite » afin d'offrir aux marques partenaires premium une expérience publicitaire plus personnalisée. Cela comprend l'augmentation des créneaux médiatiques, la coopération avec les marques et le conseil sur le marché local, en particulier en Chine.

« En tant que fabricant d'appareils et plateforme publicitaire mobile, nous sommes dans une position unique pour offrir des solutions sur mesure. Nous accueillons volontiers les marques qui souhaitent atteindre un public en Chine et à l'international », a conclu M. Gonzalo.

Petal Ads poursuit sa croissance exceptionnelle

Petal Ads connaît une croissance constante depuis 2020. La plateforme a vu son réseau d'annonceurs multiplié par 9, atteignant plus de 730 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans 170 pays. Petal Ads s'est associée à plus de 60 agences et marques certifiées à l'échelle mondiale, dont Avow, MMA et El Corte Ingles, entre autres.

