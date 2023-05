Aviva Canada annonce que sept collectivités de l'Ontario recevront des bornes de recharge pour véhicules électriques





Le programme Changez, rechargez vise à installer des bornes de recharge de niveau 2 dans les collectivités mal desservies de l'Ontario

TORONTO, le 18 avril 2023 /CNW/ - Aviva Canada est heureuse de dévoiler les sept premières collectivités qui recevront des bornes de recharge de niveau 2 pour véhicules électriques (VÉ)1 dans le cadre de son programme Changez, rechargez en partenariat avec Jour de la Terre Canada.

Changez, recharchez est une initiative qui vise à installer des bornes de recharge dans les collectivités mal desservies qui n'ont pas l'infrastructure nécessaire pour les VÉ. Grâce à ce partenariat de 3 millions de dollars, les collectivités peuvent présenter une demande de financement pour recevoir des bornes de recharge comprenant entre 6 et 10 chargeurs de véhicules électriques de niveau 2.

Les collectivités ontariennes suivantes ont été sélectionnées pour recevoir des bornes de recharge en 2023 :

Canton de Manitouwadge

Ville de Thessalon

Municipalité d'East Ferris

Canton d'Essa

Canton de Selwyn

Comté de Prince Edward

Ville de Pelham

« Nous savons que l'accessibilité à l'infrastructure de recharge est essentielle pour les Canadiens qui envisagent de faire la transition vers les VÉ, a déclaré Jason Storah, chef de la direction d'Aviva Canada. Nous sommes fiers de nous associer au Jour de la Terre Canada pour installer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans ces collectivités dans le cadre de notre initiative Changez, rechargez. Et nous croyons que des programmes comme celui-ci peuvent aider un plus grand nombre de Canadiens partout au pays à passer à une économie à faibles émissions de carbone. »

Au cours des trois prochaines années, Aviva, dans le cadre du partenariat avec Jour de la Terre Canada, travaillera avec les municipalités et les fournisseurs de services publics pour installer des bornes de recharge dans certaines collectivités, dans le but d'aider à uniformiser les règles du jeu et à éliminer les obstacles à l'adoption des VÉ. Les collectivités sont encouragées à présenter une demande en 2024 ou en 2025 à la page d'accueil Changez, rechargez.

« Les conséquences négatives des changements climatiques ne peuvent être contrées que par des mesures immédiates. Merci à Aviva Canada de se joindre à nous pour prendre cette mesure afin de trouver des solutions concrètes pour les Canadiens, en particulier ceux qui vivent dans de petites collectivités comme celles que nous avons cernées dans le cadre de la première cohorte du programme, et qui cherchent à faire la transition vers les VÉ, mais qui sont découragés par le manque d'infrastructures publiques et de ressources disponibles », a déclaré Valérie Mallamo, directrice générale, Jour de la Terre Canada.

Pour aider un plus grand nombre de Canadiens à faire la transition vers les VÉ, la dernière solution d'assurance pour VÉ d'Aviva offre aux clients jusqu'à 10 % de réduction sur leur prime lorsqu'ils assurent un VÉ.2

Les bornes de recharge de niveau 2 offrent une recharge par heure plus rapide et une autonomie plus grande comparativement aux bornes de niveau 1 et sont le type de connecteur de VÉ le plus courant dans les espaces publics.

