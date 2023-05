Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Fredericton





FREDERICTON, NB, le 10 mai 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence Jenica Atwin, députée de Fredericton et de Natasha MacLellan, directrice générale et artistique de Theatre New Brunswick.

Date : Le jeudi 11 mai 2023



Heure : 12 h [HAA]



Lieu : Open Space Theatre

55 chemin Whiting

Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5Y5

