Les lauréats des Prix Alizés 2023 enfin dévoilés





SAINTE-JULIE, QC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada (Groupe Export) dévoilait hier en soirée les lauréats de la cinquième édition des Prix Alizés. Présentés par FAC, les Prix Alizés visent à célébrer les réussites des entreprises agroalimentaires canadiennes qui se démarquent sur les marchés internationaux grâce à l'excellence des stratégies d'exportation qu'elles mettent en place. Yourbarfactory a raflé les honneurs dans la catégorie « PME Fonds de solidarité FTQ », Bassé Frères Alimentation Orientale Inc. dans la catégorie « Grande entreprise FAC » et Al Safa Foods est repartie avec l'Alizé dans la catégorie « Stratégie d'exportation innovante Inno-centre ». Les lauréats ont été récompensés lors du dévoilement à la Soirée des Alizés, qui s'est tenue à l'Hôtel X de Toronto, en marge du SIAL Canada.

« C'est un honneur renouvelé pour le Groupe Export d'orchestrer la Soirée des Alizés, mettant de l'avant les entreprises agroalimentaires canadiennes qui se distinguent quotidiennement par leurs réalisations à l'exportation. Cette année, nous avons eu le privilège de recevoir près de 100 acheteurs de partout autour du globe et d'accueillir parmi nous l'équipe de « Marque Canada » d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Nous sommes à même de constater les efforts déployés par tous pour soutenir nos exportateurs agroalimentaires à faire rayonner les produits canadiens à travers le monde. C'est dans ce cadre unique que nous en profitons pour offrir nos sincères félicitations aux lauréats exceptionnels des Prix Alizés 2023 », souligne Martin Lavoie, président-directeur général du Groupe Export.

Catégorie « PME Fonds de solidarité FTQ » | Yourbarfactory

Dans la catégorie « PME Fonds de solidarité FTQ », récompensant une entreprise dont le chiffre d'affaires est de moins de 50 millions de dollars, l'Alizé a été décerné à Yourbarfactory, entreprise québécoise créatrice et fabricante de barres nutritives sur mesure pour de grands détaillants locaux et internationaux.

Fondée en 2001, Yourbarfactory est une entreprise solide qui a su séduire le jury par son ingéniosité à faire face aux enjeux du transport. Le jury reconnaît le potentiel d'adaptation et de flexibilité de l'entreprise, grâce notamment à l'ouverture d'un entrepôt pour stocker les produits finis aux États-Unis et en Europe, afin d'optimiser sa gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique. Yourbarfactory comprend ses consommateurs et a su choisir son modèle de distribution en fonction de leurs besoins. Les membres du jury ont également apprécié l'approche participative avec les dirigeants et l'importance du travail d'équipe.

Catégorie « Grande entreprise FAC » | Bassé Frères Alimentation Orientale Inc.

Dans la catégorie « Grande entreprise FAC », s'adressant aux compagnies dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 50 millions de dollars, l'Alizé a été remis une fois de plus à une entreprise du Québec, soit Bassé Frères Alimentation Orientale Inc., qui oeuvre dans la production, le rôtissage, le mélange, l'emballage et la distribution de noix, graines et fruits séchés.

Établie depuis 1990 sous le nom de marque de Bassé Nuts, l'entreprise est en affaires depuis trois générations. Son savoir-faire et son intégrité lui ont permis d'établir de solides liens avec des fournisseurs de noix et fruits séchés de qualité provenant des Amériques, d'Asie et du Moyen-Orient. L'une des clés du succès à l'exportation de l'entreprise, telle que soulignée par le jury, réside dans sa capacité à se positionner comme une marque locale dans chacune de ses destinations. Bassé Nuts présente une croissance exceptionnelle grâce à une stratégie d'adaptation au marché hors du commun. Le jury a été impressionné par la flexibilité de l'entreprise, son souci de l'environnement et l'attention portée aux choix des emballages.

Catégorie « Stratégie d'exportation innovante Inno-centre » | Al Safa Foods

Pour ce qui est de la catégorie « Stratégie d'exportation innovante Inno-centre », l'Alizé a été remis cette année à l'entreprise ontarienne Al Safa Foods, distributeur de produits halal et ethniques dont des produits frais, prêts-à-manger, prêts à cuire et des charcuteries. Ce prix souligne les efforts d'une entreprise qui a adapté de façon significative sa stratégie ou a agi de manière innovante afin d'accéder à un nouveau marché ou un nouveau segment.

Fondée en 1997, Al Safa Foods est l'une des marques de produits halal et ethniques les plus prospères et à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. L'entreprise se concentre davantage sur le développement d'affaires avec des distributeurs régionaux, au lieu de faire appel à des distributeurs nationaux. Al Safa Foods a la volonté d'innover et de proposer des produits toujours plus adaptés aux goûts de sa clientèle. Le marketing d'influence, ainsi que la collecte et l'analyse régulière des données, aspects très remarqués par le jury, permettent à Al Safa Foods de prendre les meilleures décisions pour rester à l'avant-garde et se démarquer de ses concurrents.

Les Prix Alizés sont octroyés par un jury d'experts reconnus dans le domaine de l'exportation agroalimentaire que le Groupe Export tient à remercier chaleureusement : Louis Turcotte, premier directeur, Financement corporatif et commercial chez FAC et président du jury, Benoit Tétrault, directeur des investissements, Agroalimentaire et santé chez Fonds de solidarité FTQ, Eric Waterman, vice-président, Agroalimentaire chez Inno-centre, Pascale Daigneault, agente principale de développement de l'industrie chez Agriculture et Agroalimentaire Canada et Martin Lemire, vice-président chez EDIKOM et L'actualité ALIMENTAIRE.

« Le jury tient à souligner le travail exceptionnel de l'ensemble des entreprises et la qualité des dossiers de candidatures déposés. Le jury a été grandement impressionné par la grande rigueur, la capacité d'adaptation, l'agilité et la diversification des entreprises qui se sont distinguées de façon particulière au cours d'une année teintée de défis au niveau des chaînes d'approvisionnement et de la rareté de la main-d'oeuvre », précise Louis Turcotte, premier directeur, Financement corporatif et commercial chez FAC et président du jury des Prix Alizés.

Cette remise de prix a été rendue possible grâce à la participation de nombreux partenaires : FAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Inno-centre, le Fonds de solidarité FTQ, OMAFRA, EDC, L'actualité ALIMENTAIRE, Agro Québec et Comexposium - SIAL Canada.

À propos du Groupe Export

Le Groupe Export est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

10 mai 2023 à 10:56

