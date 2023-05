Rattrapage des chirurgies hors délai : les médecins spécialistes répondent présents





QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ont convenu d'une entente sur un plan de rattrapage postpandémique afin de diminuer le nombre de chirurgies considérées hors délai. Cette entente est un exemple probant des résultats positifs provenant d'un processus de négociation rigoureux.

Elle rappelle l'importance du travail collaboratif avec les acteurs du terrain et l'importance de la créativité. Cette entente en fait encore une fois la démonstration. Les soignants sont les mieux placés pour défendre les intérêts des patients, pour trouver les solutions appropriées et pour les mettre en oeuvre.

Le patient au coeur des préoccupations

« Les médecins spécialistes ont toujours souhaité travailler de concert avec le ministère afin de trouver des solutions alignées avec les besoins des patients et les réalités du terrain. Avec cette entente, à laquelle elle contribue financièrement, la fédération est convaincue d'être en mesure de réduire les listes d'attente de manière pérenne et efficace au bénéfice des patients. », a mentionné le Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ.

Les médecins spécialistes mobilisés pour le rattrapage

Afin de diminuer le nombre de patients en attente d'une chirurgie hors délai, cette entente permettra aux médecins spécialistes d'étendre leur prestation de travail en dehors de l'horaire régulier, en leur permettant d'abord de compléter leurs journées prévues de chirurgies, puis, d'utiliser des plages horaires en soirée, et si nécessaire, pendant les jours fériés et les fins de semaine.

Il est également important de mentionner que ce plan prévoit l'utilisation de plus de 400 millions de dollars provenant des économies réalisées à même l'enveloppe de rémunération dédiée aux médecins spécialistes. Cette somme permettra notamment de rétribuer le personnel soignant, autre que les médecins spécialistes, impliqué dans la réussite de ce plan de rattrapage. Ce montant est rendu disponible grâce aux travaux réalisés par l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM) en collaboration avec le MSSS et la FMSQ.

Une responsabilité commune dans l'intérêt des patients

« Les médecins spécialistes seront au rendez-vous et nous y veillerons. Pour atteindre notre objectif, nous aurons besoin des ressources nécessaires, comme des lits dédiés et un accès aux salles d'opération. Nous comptons sur le MSSS pour nous les fournir et ainsi nous permettre de remplir pleinement notre mission : soigner. Tout le monde doit faire sa part afin de résorber cette situation qui touche bon nombre de Québécoises et Québécois. », a souligné le Dr Serge Legault, vice-président de la FMSQ.

