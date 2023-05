SmartStream approfondit sa collaboration avec Acadia en automatisant les flux de substitution des garanties





SmartStream Technologies, le fournisseur de solutions financières pour la gestion du cycle de vie des transactions (TLM®), annonce aujourd'hui poursuivre son partenariat avec Acadia, prestataire de services d'automatisation des marges, afin d'accroître l'efficacité des processus et des calculs des flux de substitution destinés aux clients du service TLM Collateral Management et à leurs contreparties.

La solution TLM Collateral Management de SmartStream sera utilisée parallèlement au dispositif Substitutions Workflow d'Acadia disponible via sa plateforme Margin Manager. Le module sera intégré au flux de travail pour permettre une automatisation de la communication bidirectionnelle et la coordination des substitutions entre les parties. Cela permettra aux utilisateurs de gérer les détails de la substitution tout au long du cycle de vie du flux de travail dans un format de messagerie standardisé. Cette solution s'avère être précieuse pour les clients désireux d'optimiser leurs garanties et qui doivent souvent faire un compromis entre l'optimisation de leur garantie afin de réduire les coûts de financement et le travail opérationnel manuel pour gérer les substitutions. Le nouveau module offre un système de traitement basé sur les exceptions et favorisera le STP pour les substitutions de garanties.

Will Thomey, coresponsable développement des affaires chez Acadia, déclare : « Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec SmartStream. Au cours des deux dernières années, nous avons progressé en transformant la manière dont nos clients s'occupent de leurs garanties. En les aidant à optimiser leurs garanties et à mieux appréhender les substitutions, nous leur permettons de gagner en visibilité et en contrôle sur leur exposition aux risques et sur leurs coûts. Ceci est un autre exemple de la façon dont nous accompagnons nos clients en poursuivant l'investissement dans le flux de travail des garanties ou des marges tout en répondant à leurs objectifs d'efficacité commerciale. »

Jason Ang, directeur du programme TLM Collateral Management de SmartStream, affirme quant à lui : « Nous apprécions notre excellente relation avec Acadia. Grâce à nos efforts communs, nos clients ont pu bénéficier d'avantages dans le domaine de la gestion des garanties. Compte tenu de l'engouement envers l'optimisation sur le marché, nous envisageons une augmentation des demandes de substitution. Ces demandes sont traditionnellement chronophages, mais nous avons collaboré avec Acadia pour proposer une solution automatisée qui aide nos clients à gagner du temps, à réduire le travail manuel et à automatiser le processus. L'association de TLM Collateral Management et de Margin Manager d'Acadia permettra d'intégrer une puissante solution de garanties à un tableau de bord convivial, pour une gestion rapide des exceptions avec liste de contrôle des rapports finaux. Il est de notre devoir de continuer à optimiser les services proposés à nos clients et ce dispositif constitue un complément exceptionnel à notre solution existante. »

Ang poursuit : « Par ailleurs, cette collaboration avec Acadia et plusieurs institutions financières de premier rang confirme la nécessité pour nos partenaires du secteur de raccourcir le cycle de règlement afin de contribuer aux efforts de l'industrie tels que les initiatives T+1 et CSDR, ce qui devient de plus en plus important à mesure que les échéances se rapprochent. »

Fin

10 mai 2023 à 10:15

