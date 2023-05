LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE AMASSE PLUS DE 1 MILLION DE DOLLARS POUR L'AIDE HUMANITAIRE EN UKRAINE GRÂCE À LA VENTE DES ARTICLES DE COLLECTION PYSSANKA ET 50e ANNIVERSAIRE DE LA SÉRIE DU SIÈCLE





OTTAWA, ON, le 10 mai 2023 /CNW/ - À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la Monnaie royale canadienne a décidé de verser la totalité du produit net de la vente des pièces de collection OEuf pyssanka à l'aide humanitaire destinée aux Ukrainiens affectés par la guerre. Plus tard dans l'année, le gouvernement du Canada a demandé à la Monnaie de verser à la même cause la totalité du produit net de la vente de la pièce OEuf pyssanka de 2023 et des articles de collection de 2022 soulignant le 50e anniversaire de la Série du siècle. Jusqu'à présent, en appui aux efforts du gouvernement canadien pour soutenir le peuple ukrainien, la Monnaie a amassé plus de 1 million de dollars destinés au fonds de secours de la Croix-Rouge pour la crise humanitaire en Ukraine et à l'Appel humanitaire pour l'Ukraine.

« Quand Putin a lancé son invasion massive et illégale de l'Ukraine, le Canada et ses alliés ont immédiatement répondu en imposant des sanctions à la Russie et au Bélarus et en offrant à l'Ukraine le soutien économique, militaire et humanitaire nécessaire pour défendre sa souveraineté et sa démocratie », souligne l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances. « Partout au pays, la population canadienne, des groupes communautaires et des entreprises ont appuyé le Canada dans ses efforts pour aider le peuple ukrainien à défendre leur vie, leur pays et leur démocratie. »

« Le Canada est la terre d'accueil de la deuxième diaspora ukrainienne en importance au monde, et depuis des années, la Monnaie rend hommage au riche patrimoine culturel ukrainien par sa populaire série de pièces de collection OEuf pyssanka », explique Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Après l'invasion de l'Ukraine, l'année dernière, la Monnaie a vite pris la décision de faire un don humanitaire par l'entremise de la vente de pièces OEuf pyssanka, acceptant ensuite volontiers la demande du gouvernement du Canada d'en faire autant avec les ventes des articles de collection 50e anniversaire de la Série du siècle 2022 et OEuf pyssanka 2023. »

La Monnaie fera don de la totalité du produit net de la vente des articles de collection suivants :

Pièces de 20 $ en argent fin - OEuf pyssanka ( 2022 et 2023)

( 2023) Pièces de 250 $ en or pur - OEuf pyssanka ( 2022 et 2023)

( 2023) Rouleau spécial de pièces colorées de 2 $ 2022 - 50 e anniversaire de la Série du siècle

- 50 anniversaire de la Série du siècle Ensemble de rouleaux spéciaux 2022 - 50 e anniversaire de la Série du siècle

anniversaire de la Série du siècle Pièce de 2 oz en argent fin 2022 - 50 e anniversaire de la Série du siècle

anniversaire de la Série du siècle Pièce de 200 $ en or pur 2022 - 50e anniversaire de la Série du siècle

Toutes les pièces OEuf pyssanka 2022 et 2023 sont maintenant épuisées, mais vous pouvez encore vous procurer les articles de collection soulignant le 50e anniversaire de la Série du siècle. Pour les commander, communiquez directement avec la Monnaie par téléphone, au 1-800-267-1871 au Canada ou au 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou rendez-vous en ligne au www.monnaie.ca/sériedusiècle. Ces pièces sont également vendues dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg ainsi que par l'intermédiaire du réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

La totalité du produit net de la vente de ces produits sera versée à l'aide humanitaire pour l'Ukraine.

