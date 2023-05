Bilan de la mission commerciale en Ontario - Le ministre André Lamontagne confirme la croissance de nos entreprises et la notoriété des produits du Québec sur les marchés extérieurs





QUÉBEC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, est heureux de la visibilité dont plus de 80 entreprises québécoises ont bénéficié lors de l'ouverture de la 20e édition du SIAL Canada à Toronto. Il s'agit du plus grand salon agroalimentaire en Amérique du Nord, regroupant à lui seul 20 000 visiteurs professionnels et 1 000 exposants en provenance de 60 pays étrangers.

Lors de sa mission commerciale, le ministre a eu l'occasion de rencontrer les dirigeants de Costco Canada. Les échanges ont porté sur le positionnement des aliments et des produits québécois auprès de ces importants détaillants canadiens.

En plus d'appuyer les entreprises québécoises au SIAL Canada, le ministre a pu s'entretenir avec Mme Lisa M. Thompson, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario. Dans le contexte des étroites relations économiques entre le Québec et l'Ontario, les ministres ont abordé des thèmes d'intérêt commun, tels que l'appui au processus de l'industrie concernant l'élaboration d'un code de conduite des fournisseurs et détaillants alimentaires, la mise en oeuvre du Partenariat canadien pour l'agriculture durable ainsi que les travaux entourant la prévention de la peste porcine africaine.

Ce grand rendez-vous de l'industrie agroalimentaire, présenté en alternance à Montréal et à Toronto, est une porte d'entrée privilégiée pour nos entreprises du Québec et offre un rayonnement inégalé à nos produits d'ici. Avec des exportations bioalimentaires internationales évaluées à 11,4 milliards de dollars en 2022, les marchés extérieurs sont déterminants pour le développement de l'industrie bioalimentaire québécoise.

Citation

« C'est toujours avec beaucoup de fierté que je me fais le promoteur des entreprises québécoises sur les marchés extérieurs. Ces grands événements offrent à nos entrepreneurs la possibilité de montrer leur savoir-faire ainsi que la qualité exceptionnelle de leurs produits. Notre secteur bioalimentaire québécois est véritablement composé d'une diversité d'acteurs de changement, et la croissance ainsi que la notoriété des produits d'ici sur les marchés extérieurs agissent comme une locomotive pour le développement économique du Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

En 2021, 53,8 % des ventes finales de produits alimentaires réalisées par les secteurs de la production agricole et de la transformation alimentaire du Québec vont à l'extérieur de la province, soit 26,5 % vers le reste du Canada et 27,3 % à l'international.

et 27,3 % à l'international. SIAL Canada fait partie intégrante du réseau SIAL, premier réseau mondial de salons consacrés à l'industrie alimentaire, avec 10 salons professionnels, regroupant 16 700 exposants et 700 000 visiteurs professionnels en provenance de plus de 200 pays.

fait partie intégrante du réseau SIAL, premier réseau mondial de salons consacrés à l'industrie alimentaire, avec 10 salons professionnels, regroupant 16 700 exposants et 700 000 visiteurs professionnels en provenance de plus de 200 pays. La Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde, lancée en 2018, vise à accroître de 6 milliards de dollars les exportations bioalimentaires internationales du Québec, pour atteindre 14 milliards de dollars en 2025.

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

10 mai 2023 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :