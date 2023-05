La Banque HSBC Canada publie sa Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité 2022





La Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de 2022 de la Banque HSBC Canada, maintenant en ligne à l'adresse https://www.about.hsbc.ca/fr-ca/hsbc-in-canada/environment-and-community, décrit notre engagement à investir dans les collectivités par l'entremise de programmes de soutien à l'emploi, à la littératie financière et aux solutions climatiques et la façon dont nous contribuons à la réussite de nos employés et de nos clients.

À propos de la Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances, ici et à l'échelle mondiale, par l'entremise de quatre secteurs d'activité, soit Services aux entreprises, Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers, Services bancaires internationaux et Marchés et Services liés aux valeurs mobilières.

Le siège social de HSBC Holdings plc, société mère de la Banque HSBC Canada, est situé à Londres, au Royaume-Uni. HSBC sert des clients du monde entier à partir de ses bureaux répartis dans 62 pays et territoires. Avec des actifs totalisant 2 990 G$ US au 31 mars 2023, il est l'un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde.

10 mai 2023

