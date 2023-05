Invitation aux médias - Inauguration de la Tour du Port de Montréal





MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal (APM), M. Martin Imbleau, ainsi que le comité de direction, invitent les médias à assister à l'inauguration officielle de la Tour du Port de Montréal. Dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de cette nouvelle attraction et expérience dans la métropole, qui symbolise la riche histoire et le caractère contemporain de l'activité portuaire de Montréal, l'équipe de l'APM propose une soirée haute en couleurs et en sensations fortes. Elle comprend une visite des lieux et de la spectaculaire cage de verre, permettant aux visiteurs de poser le pied sur un sol entièrement vitré à 55 mètres de hauteur. Notons que la Tour du Port de Montréal a été construite avec le soutien financier de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec.

QUOI Inauguration de la Tour du Port de Montréal

Tapis bleu mettant en valeur une oeuvre de l'artiste

Jordi Bonet

Jordi Bonet Allocutions de Martin Imbleau et autres dignitaires

Expérience interactive et visite de la cage de verre

surplombant la ville à une hauteur de 15 étages

Expérience interactive et visite de la cage de verre

Tour du Port de Montréal QUAND Lundi le 15 mai 2023, de 17 h à 19 h QUI Martin Imbleau, président-directeur général de

l'Administration portuaire de Montréal

Sonia Gagné, associée principale et architecte chez

Provencher Roy OÙ Tour du Port de Montréal

200, rue de la Commune Ouest

Montréal (Québec) H2Y 4B2

200, rue de la Commune Ouest

le stationnement situé à proximité du Grand Quai.

L'accès sera gratuit dans le cadre de cet événement. COMMENT Inscription requise par courriel en communiquant avec

[email protected]

Merci de confirmer votre présence d'ici jeudi le 11 mai à 17 h

Les entrevues médias et prises d'images de la Tour

seront tenues sur demande seulement entre 15h et

17h. Pour une entrevue : [email protected]

SOURCE Administration portuaire de Montréal

10 mai 2023 à 09:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :