Les Dieux du Sport s'associent à FlowBank pour trader en ligne





FlowBank, la banque suisse en ligne, dévoile son dernier projet ? le Championnat FlowBank, un tournoi de trading d'une durée d'un mois qui opposera des athlètes de renommée mondiale. À travers cette initiative, FlowBank veut montrer que la finance et l'investissement peuvent et doivent être accessibles à tous.

GENÈVE, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- FlowBank signe un partenariat historique avec neuf athlètes d'élite pour la toute première édition du Championnat FlowBank. Ce dernier est une première, seul championnat de trading opposant uniquement des athlètes de renom. Il démarre le 10 mai et se déroulera jusqu'au 10 juin. Derrière ce projet, une volonté bien précise : FlowBank poursuit sa mission de rendre la finance accessible à tout un chacun, en offrant une technologie intuitive, des programmes éducatifs et des informations quotidiennes sur les marchés.

Les neuf athlètes qui prendront part à cette première édition sont :

Pierre Gasly, Pilote de Formule 1 français

Alexander Zverev , Champion olympique de tennis allemand

, Champion olympique de tennis allemand Kevin Mbabu, Joueur de football suisse

Jan Blachowicz , Combattant UFC polonais

, Combattant UFC polonais Gianmarco Tamberi , Champion olympique de saut en hauteur italien

, Champion olympique de saut en hauteur italien Dimitrij Ovtcharov , Champion olympique de tennis de table allemand

, Champion olympique de tennis de table allemand Rossella Fiamingo , Championne olympique d'escrime italienne

, Championne olympique d'escrime italienne Amna Al Qubaisi , Pionnière de la course automobile émiratie

, Pionnière de la course automobile émiratie Un neuvième athlète mystère

Cette équipe d'athlètes exceptionnels apportera un esprit de compétition jamais vu dans un championnat de trading. Chacun tentera de franchir la ligne d'arrivée avec le meilleur retour sur investissement, à la fin du mois imparti. Tout au long de la compétition, le public pourra suivre leurs performances en temps réel sur le site internet de FlowBank, ainsi que leurs diverses stratégies via le compte Instagram de FlowBank. La compétition prendra fin avec une remise de prix VIP officielle en présence de tous les athlètes. C'est à ce moment-là que les meilleures performances seront annoncées, et surtout, que l'identité de l'athlète mystère sera révélée.

"Je suis très honoré d'annoncer la première édition du Championnat FlowBank, qui représente pour nous une occasion unique de nous associer à des athlètes de haut niveau partageant notre engagement et notre mission d'offrir l'accès aux marchés financiers à tout un chacun. L'investissement en ligne requiert une technologie avancée et l'éducation nécessaire auxquelles les utilisateurs d'aujourd'hui n'ont peut-être pas encore accès. FlowBank est là pour combler cette lacune", a déclaré Charles Henri Sabet, fondateur et CEO de FlowBank.

Les athlètes auront l'opportunité de découvrir l'expérience FlowBank, à travers sa plateforme intuitive et ses services de qualité. Ils bénéficieront également de matériel éducationnel et informatif qui leur permettra d'avoir une meilleure compréhension des marchés afin d'établir une stratégie propre.

C'est à travers ce projet que FlowBank réaffirme sa volonté d'offrir une expérience utilisateur exceptionnelle, tout en ôtant les barrières d'entrée d'un monde jusqu'à récemment fermé aux non-initiés.

FlowBank a démarré ses activités en novembre 2020 et poursuit sa croissance soutenue. Elle offre un accès à plus de 50 000 instruments, sans percevoir de commission sur les titres suisses et les tarifs les plus compétitifs du marché sur toutes les classes d'actifs, rendant ainsi l'investissement réellement accessible à tous. La banque continue de développer sa technologie pour mieux servir ses clients avec de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits, dont une carte de débit multidevise qui sera bientôt disponible. Elle a pour vision de devenir un leader de la banque en ligne.

"FlowBank est une banque qui vise à fournir des solutions financières innovantes aux clients privés et aux entreprises. Nous favorisons une culture orientée sur la technologie et la data, qui font de FlowBank un acteur sérieux, notamment dans la personnalisation de l'expérience client", a déclaré Charles Henri Sabet.

Suivez le compte @flowbank sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'évolution du Championnat FlowBank.

À propos de FlowBank

FlowBank a pour mission de devenir la banque en ligne leader dans l'offre de services financiers, en mettant à disposition de manière intuitive tous les outils nécessaires aux clients privés, pour atteindre leurs objectifs financiers. Avec FlowBank, il est possible d'investir sans seuil minimum, de se former à l'investissement grâce à un programme éducatif et des informations quotidiennes sur les marchés.

FlowBank a été fondée en 2020 par Charles Henri Sabet, CEO. La banque emploie actuellement 120 personnes dans son siège à Genève et ses bureaux de Zurich. Elle propose des services d'investissement et de trading en ligne et donne accès à plus de 50 000 produits financiers aux meilleurs prix. Le Neue Zürcher Zeitung a récemment estimé que FlowBank était le fournisseur de services de trading le plus compétitif de Suisse.

FlowBank est une banque Suisse réglementée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et est membre d'esisuisse.

Elle est également membre de l'Association suisse des banquiers.

www.flowbank.com

Contact médias

FlowBank SA

Caroline Puder-Lévy, Chief Marketing Officer

Esplanade de Pont-Rouge 6

1211 Geneva 26

+41 22 888 60 00

[email protected]

Dossier de presse : https://bit.ly/3NObJ49

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2073879/FlowBank_Logo.jpg

10 mai 2023 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :