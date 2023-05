Financement d'un nouveau projet sur l'innovation et l'égalité d'accès du RRRJ





TORONTO, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le Réseau de renseignements et de ressources juridiques (RRRJ) est heureux d'annoncer que la Fondation du droit de l'Ontario a accepté notre proposition de financement d'un projet spécial de deux ans. La subvention de 1,4 million de dollars pour ce projet aidera à favoriser l'innovation et à promouvoir l'égalité d'accès aux ressources juridiques.

Le projet Innovation and Equity of Access in Ontario Courthouse Libraries (Innovation et égalité d'accès dans les bibliothèques des palais de justice de l'Ontario) comprend deux volets d'activité.

« Ce projet a été élaboré par le conseil d'administration et le personnel du RRRJ, sur une période de plusieurs mois, en réponse aux données que nous avons recueillies depuis 2020 pour résoudre un problème d'inégalité d'accès aux ressources juridiques et répondre à un besoin d'innovation à l'échelle du réseau », a déclaré Neil Guthrie, président du conseil d'administration du RRRJ.

Premier volet : Mise en place d'un bac à sable pour l'innovation

Le bac à sable pour l'innovation est l'occasion, pour chaque bibliothèque, d'expérimenter les façons d'améliorer le modèle de services traditionnel des bibliothèques des palais de justice. Les bibliothèques du réseau pourront mener à bien leurs idées sur la façon d'offrir à leurs utilisateurs les outils dont ils ont besoin, maintenant et à l'avenir.

Les bibliothèques seront invitées à proposer des idées leur permettant d'expérimenter et de tester de nouvelles technologies, du nouveau matériel et des modèles de services. Les opérations-pilotes réussies pourront être transposées à plus grande échelle dans d'autres bibliothèques du réseau.

Au fil du temps, le bac à sable pour l'innovation pourrait fournir une liste d'options testées pour l'amélioration et la modernisation des services, sans nécessiter la prise d'importants risques financiers ou liés aux ressources humaines.

Deuxième volet : Égalité d'accès aux collections courantes des bibliothèques

Au cours des dernières années, certaines bibliothèques, du fait qu'elles disposaient de moins de fonds, qu'elles ont dû fermer pendant la pandémie et qu'elles avaient des postes à pourvoir, n'ont pas été en mesure de maintenir leurs collections à jour. De ce fait, les avocats de certaines communautés ont disposé de collections plus restreintes. Ce volet du projet vise à commencer à combler cet écart, en veillant à ce que les collections satisfassent à une norme minimale définie à l'échelle de la province.

Au cours de la première année, les bibliothèques seront invitées à présenter une liste d'achats uniques de ressources imprimées essentielles, ce qui aura pour conséquence d'offrir un accès continu aux titres les plus essentiels pour répondre aux besoins de certaines de leurs communautés en matière d'accès à la justice.

Au cours de la deuxième année, le RRRJ mettra à l'essai des ressources électroniques qui seront incorporées ultérieurement dans le RRRJ électronique. Ce dernier, lancé en 2022, constitue un ensemble de ressources électroniques qui a fait l'objet d'un achat centralisé et est accessible dans toutes les bibliothèques de palais de justice.

La résolution des problèmes d'inégalité d'accès à des ressources imprimées et électroniques permettra aux avocats, partout en Ontario, d'accéder aux ressources essentielles nécessaires pour maintenir leur niveau de compétences et répondre aux besoins du public en matière de services juridiques efficaces, de partout dans la province.

Le RRRJ remercie la Fondation du droit de l'Ontario pour son soutien financier à ce projet.

À propos du RRRJ

Le RRRJ est une société à but non lucratif établie conformément à la Loi sur le Barreau. Il gère les fonds et fournit une orientation stratégique pour moderniser la prestation des services et programmes des bibliothèques de droit du réseau des bibliothèques de palais de justice de comtés de l'Ontario. Ces bibliothèques sont la principale source de renseignements juridiques et de services de bibliothèques de droit pour un grand nombre de juristes dans l'ensemble de la province.

