LE COURANT PASSE AU FESTIVAL EURÊKA! - Les 26, 27 et 28 mai - LA GRANDE FÊTE DES SCIENCES 16E ÉDITION

MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - L'île du savoir, en collaboration avec Espace pour la vie, vous donne rendez-vous au parc Jean-Drapeau, au pied de la Biosphère, pour une nouvelle édition de la grande fête des sciences. Avec encore plus de démonstrations scientifiques et d'activités participatives en plein air, un nouveau volet agroalimentaire et une programmation plus électrisante que jamais, cette 16e édition va générer des étincelles.

Diffuseur d'ÉNERGIE

Cette année, Eurêka! se branche sur le thème de l'ÉNERGIE, un domaine crucial qui est au coeur de débats sociaux, économiques et environnementaux. Festivaliers et festivalières seront invité.e.s à faire le plein de connaissances et de découvertes sur différentes formes d'énergie, et à se questionner sur la consommation que nous en faisons, ainsi que sur ses impacts environnementaux.

L'énergie des cellules du corps, la piézoélectricité, le plasma, l'hydro-électricité, l'énergie photovoltaïque, l'utilisation de l'énergie dans le sport, dans l'espace et dans les bâtiments du futur...celle qu'on capte, qu'on transforme, qu'on stocke ou redistribue, l'énergie fusera de toute part. Eurêka! invite les jeunes et leurs familles à prendre part à une centaine d'activités TOUT À FAIT GRATUITES. La Biosphère vous accueillera également gratuitement et offrira une programmation spéciale pour l'occasion! Au grand bonheur des jeunes et moins jeunes, Stéphane Bellavance sera de l'aventure pour la 8e fois à titre de porte-parole de l'événement.

« On ne le dira jamais assez : l'apprentissage des sciences permet aux jeunes de mieux comprendre le monde qui les entoure et de se rendre compte de l'impact de leurs choix sur leur environnement. En braquant les projecteurs sur l'enjeu majeur de l'énergie, nous souhaitons que les jeunes réfléchissent à l'avenir, car il leur appartient », affirme Yves Mauffette, biologiste et président du conseil d'administration de L'île du savoir.

Eurêka! : un important potentiel ÉNERGÉTIQUE

Parmi les coups d'éclat de la programmation cette année : Osedea et le célèbre robot SPOT de Boston Dynamics ira à la rencontre du public, Esteban présentera le premier véhicule solaire deux places au Québec, Elliot Claveau du MIT lèvera le voile sur la fusion nucléaire, l'organisme Atracktiv fera pédaler jeunes et moins jeunes pour générer de l'électricité et former un groupe musical et la compagnie de cirque FLIP Fabrique déploiera son incroyable énergie musculaire!

Les grands favoris du Festival seront de retour, incluant Faucon-Éduc et leurs oiseaux de proie, Sciences en Folie, La Magie de la Chimie et les Neurones atomiques qui reviendront sur les grands principes de l'électricité avec des expériences à faire dresser les cheveux sur la tête. Festivaliers et festivalières pourront également manipuler une catapulte, construire des robots magnétiques et des éoliennes, cuisiner des boules d'énergie et utiliser l'intelligence artificielle pour réduire l'empreinte énergétique de leurs déplacements. Tout cela et bien plus!

S'alimenter de nouveautés

Cette édition verra l'ajout de l'Aire Croque-en-science présentée par l'Union des producteurs agricoles où festivaliers et festivalières pourront satisfaire leur curiosité et leur appétit. Deux spectacles, initiés et réalisés par L'île du savoir verront le jour. D'abord, Le ChimiQuiz! un jeu-questionnaire enlevant sur les produits chimiques, pour apprendre à être vigilant! qui est offert grâce à la contribution financière de Santé Canada, et en soirée, le spectacle La Science, un poing c'est tout! un duel entre deux grandes ceintures de l'animation scientifique, les incomparables Yannick Bergeron et Stéphane Brouillard.

Grands partenaires

L'île du savoir est fière de réaliser cette édition d'Eurêka! avec la collaboration d'Espace pour la vie ainsi que de la Société du parc Jean-Drapeau, site d'accueil. Le Festival bénéficie de la précieuse participation financière de plusieurs commanditaires : l'Ordre des ingénieurs du Québec, partenaire de la Zone Ingéniosité; Hydro-Québec, partenaire de la Zone Énergie; Desjardins, partenaire de la zone Nature; l'Union des producteurs agricoles, présentateur de l'Aire Croque-en-science; les Fonds de recherche du Québec, commanditaire de la Scène centrale; Kruger, commanditaire de la Grande scène et Télé-Québec, fidèle partenaire média du Festival. Nous remercions également RECYC-QUÉBEC, complice de l'écoresponsabilité de cette édition et les commanditaires associés : le Port de Montréal et INO.

Eurêka! est réalisé en partenariat avec la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Grâce à leur soutien, L'île du savoir peut maintenir la récurrence, la gratuité et la qualité de cet important événement de science montréalais et offrir une vitrine unique aux institutions, entreprises et organismes de culture scientifique de chez nous.

Selon Julie Jodoin, directrice d'Espace pour la vie : « Rendre la science accessible à toutes et tous, en respectant les principes de diversité, d'équité et d'inclusion, est une priorité pour Espace pour la vie. Le Festival Eurêka! le réussit avec brio en offrant une foule d'activités ludiques et intéressantes pour jeunes et moins jeunes. La Biosphère promet également d'en mettre plein la vue avec une programmation spéciale et gratuite pour l'occasion. Quelle belle façon de débuter l'été! »

Commanditaires associés

acceSciences, Concertation Montréal, École de technologie supérieure, Institut national de la recherche scientifique, Polytechnique Montréal, Tourisme Montréal, Université Concordia, Université Laval, Université de Montréal, Université du Québec à Montréal, Université de Sherbrooke et Unis TV. Le projet est aussi réalisé avec le soutien financier de la Fondation familiale Trottier, de la Fondation Famille Godin, et de la Fondation J.A. DeSève.

À PROPOS

L'ÎLE DU SAVOIR

L'île du savoir est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l'émergence d'une culture scientifique et d'une relève dynamique en science et technologie, en réunissant des partenaires issus des institutions d'enseignement et de recherche, d'organismes de culture scientifique et du milieu des affaires.

FESTIVAL EURÊKA!

Eurêka! c'est la plus grande fête de science au Québec qui rassemble, chaque année, un public de tout âge, que ce soit par passion pour la science ou simple curiosité. Au programme : trois jours de plaisir et de découvertes scientifiques et une foule d'activités interactives GRATUITES. Depuis le début de cette grande aventure, en 2007, plus d'un million de visiteurs enthousiastes, dont 55 000 élèves, ont pris part à la fête!

ESPACE POUR LA VIE

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe muséal en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

Pour consulter la programmation : FESTIVALEUREKA.CA

HORAIRE DE L'ÉVÉNEMENT

Vendredi 26 mai ? 9 h 30 à 15 h 30

Samedi 27 mai ? 10 h 30 à 19 h + programmation de soirée dès 19 h 30

Dimanche 28 mai ? 10 h 30 à 17 h

