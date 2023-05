INVITATION AUX MÉDIAS - Initiative pour l'Est de Montréal





La société civile lance un important mouvement de mobilisation pour l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce de l'Est de Montréal et les membres du Comité directeur d'une importante initiative de mobilisation pour l'Est de Montréal invitent les représentants des médias ce jeudi 11 mai dès 15 h 00 pour la conférence de presse du lancement de l'initiative en direct de la TOHU Cité des Arts du Cirque.

Cette initiative est soutenue par une diversité d'acteurs de la société civile, comme l'Alliance pour l'Est de Montréal, ALPA, Centraide du Grand Montréal, le Comité de développement de l'Est de Montréal, la Fondation du Grand Montréal, Montréal International, PME MTL, ainsi que par ainsi que par le gouvernement du Canada, via l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, par le gouvernement du Québec et par la Ville de Montréal.

Les élus suivant prendront la parole lors de la conférence de presse : Le Ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon ; la députée de Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (attitrée au Logement), Mme Soraya Martinez Ferrada ; ainsi que la vice-présidente du comité exécutif, responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal, Mme Caroline Bourgeois.

QUOI : Conférence de presse du lancement d'une importante initiative de mobilisation

pour l'Est de Montréal QUAND : Le jeudi 11 mai 2023, de 15 h 00 à 15 h 45 (Arrivée des médias de 14 h 30 à 15 h 00) OÙ : TOHU Cité des Arts du Cirque 2345, rue Jarry Est, Montréal (Québec) H1Z 4P3 QUI : Allocutions de : M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre

responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la

région de Montréal ;

Mme Soraya Martinez Ferrada , députée de Hochelaga et secrétaire parlementaire du

ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion (attitrée au Logement) ;

Mme Caroline Bourgeois , vice-présidente du comité exécutif - responsable des

grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace

pour la vie et de l'Est de Montréal ;

M. Jean-Denis-Charest , président-directeur général de la Chambre de

commerce de l'Est de Montréal ;

Mme Annie Bourgoin , directrice générale, PME MTL Est-de-l'Île ;

M. Karel Mayrand , président-directeur général, Fondation du Grand Montréal.

SOURCE Chambre de commerce de l'est de Montréal (CCEM)

10 mai 2023 à 06:30

