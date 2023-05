L'Ordre des arts et des lettres du Québec dévoile les 13 récipiendaires de sa cohorte 2023





MONTRÉAL, le 10 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est fier de dévoiler aujourd'hui les 13 personnalités qui deviendront membres de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Paule Baillargeon, Lucie Boissinot, Shana Carroll, René Richard Cyr, Louis Dallaire, Michèle Lapointe, Ranee Lee, Jacques Matte, Caroline Monnet, Guy Parent, Jocelyn Robert, Richard Séguin et Larry Tremblay recevront le titre de Compagne ou de Compagnon des arts et des lettres du Québec lors d'une cérémonie de remise d'insignes qui se tiendra le 29 mai prochain à l'Espace orange de l'édifice Wilder, à Montréal.

Cette prestigieuse distinction accordée par le Conseil rend hommage à ces personnalités du milieu culturel pour leur contribution remarquable à l'essor et à la réputation d'excellence des arts et des lettres du Québec ici et à l'étranger. De courtes biographies des récipiendaires se trouvent en annexe.

« Le milieu culturel québécois est riche, stimulant et diversifié. Il rayonne aux quatre coins de la planète grâce à l'apport inestimable d'artistes, de professionnelles et de professionnels passionnés, dont les réalisations enrichissent quotidiennement nos vies. Ces personnalités forgent, chacune à leur manière, la culture québécoise et leur contribution doit être soulignée. Au nom du Conseil, je félicite les 13 récipiendaires que j'ai bien hâte d'accueillir dans la grande famille de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. » - Sylvain Lafrance, président, Ordre des arts et des lettres du Québec

« C'est un honneur d'être à nouveau partenaire de l'Ordre des arts et des lettres du Québec pour souligner l'excellence artistique et le parcours exceptionnel d'artistes, d'artisanes et d'artisans, de professionnels et de professionnelles ainsi que de gestionnaires du milieu culturel québécois. Au nom de notre coopérative, je salue le talent et les réalisations de celles et ceux qui se joignent cette année à l'Ordre et les remercie pour leur contribution à la vitalité et à la richesse de notre culture. » - Marie-Christine Cojocaru, directrice générale, Caisse Desjardins de la Culture

L'Ordre des arts et des lettres du Québec

Distinction honorifique instituée en 2015 pour souligner le 20e anniversaire du Conseil, l'Ordre des arts et des lettres du Québec est remis à des artistes, écrivains et écrivaines, enseignants et enseignantes, gestionnaires et mécènes dont les réalisations exemplaires contribuent à l'essor artistique et littéraire du Québec. La distinction est symbolisée par un insigne conçu par l'artiste joaillière Christine Dwane. 138 personnalités québécoises portent l'insigne à ce jour.

Conseil de l'Ordre des arts et des lettres du Québec

Les Compagnes et Compagnons sont recommandés par le Conseil de l'Ordre des arts et des lettres du Québec, un jury mis sur pied pour évaluer les candidatures reçues à l'issue d'un appel de candidatures annuel. Leurs recommandations sont entérinées par le CA du Conseil. Cette année, ce jury était composé de Myriam Achard, Anne-Marie Blouin, Karla Etienne, Jack Robitaille et Louise Warren.

À propos de la Caisse Desjardins de la Culture, partenaire officiel de l'Ordre des arts et des lettres du Québec

Alliée des artistes, moteur de l'économie culturelle et tremplin pour les organismes et les entrepreneurs, la Caisse Desjardins de la Culture est une coopérative financière solidement ancrée dans son milieu. Depuis plus de 25 ans, elle accompagne les artistes, artisans et travailleurs autonomes dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels, offre aux entreprises et organismes culturels des services financiers adaptés à leur réalité et participe au développement socioéconomique du milieu culturel en soutenant des démarches et des projets structurants.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Le Conseil tient à remercier la Caisse Desjardins de la Culture, partenaire principal et Le Devoir, partenaire média, pour leur précieuse collaboration.

Paule Baillargeon ? Cinéma

Née à Val-d'Or, Paule Baillargeon est comédienne, réalisatrice, scénariste et autrice. Elle a cofondé le Grand cirque ordinaire, a interprété une trentaine de rôles dans des films et en a signé neuf, dont La cuisine rouge et Le sexe des étoiles. Rebelle, féministe et passionnément engagée, elle a livré des oeuvres détonantes qui brouillent la frontière entre fiction et documentaire. Les prix Albert-Tessier et Jutra Hommage couronnent l'ensemble de sa carrière.

Lucie Boissinot ? Danse

Interprète, chorégraphe et pédagogue, Lucie Boissinot oeuvre dans le milieu de la danse depuis 45 ans. Directrice artistique et des études de l'École de danse contemporaine de Montréal, elle a multiplié les partenariats et transformé les programmes pour préparer les élèves aux réalités du 21e siècle. Par son jugement éclairé, son esprit visionnaire, son engagement et son dévouement envers la relève, elle a formé des générations d'artistes qu'elle continue d'inspirer.

Shana Carroll ? Arts du cirque

Trapéziste, chorégraphe, cofondatrice et codirectrice artistique des 7 Doigts de la main, Shana Carroll a marqué le vaste univers circassien de son empreinte substantielle. Rassembleuse de talents multidisciplinaires, créatrice d'avant-garde dont les réalisations enrichissent notre imaginaire collectif, cette Américaine de naissance et Québécoise d'adoption a favorisé l'éclosion, la croissance et la valorisation d'une nouvelle génération d'artistes de cirque qui brillent sur scène et sous chapiteau aux quatre coins du monde.

René Richard Cyr ? Théâtre et cinéma

Comédien, metteur en scène, réalisateur, idéateur, animateur, professeur, traducteur, auteur et directeur artistique, notamment du Théâtre PÀP Petit à Petit et du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, René Richard Cyr a marqué plusieurs facettes de la culture québécoise. Récompensé de nombreux prix, son parcours, où se côtoient spectacles populaires et oeuvres exigeantes, comprend 125 mises en scène allant du théâtre de répertoire à la création, et de l'opéra à la chanson.

Louis Dallaire ? Cinéma

Originaire de Rouyn-Noranda, Louis Dallaire est vice-président et cofondateur du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Il est responsable des communications et de la sélection des courts métrages et des films d'animation de l'événement depuis sa création en 1982. Il a aussi été apiculteur, réalisateur, animateur, producteur, recherchiste, rédacteur et agent culturel avant d'aller diriger et de faire fructifier le Réseau BIBLIO de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec durant 14 ans.

Michèle Lapointe ? Métiers d'art

Figure majeure du verre d'art contemporain, Michèle Lapointe se démarque par l'originalité et la complexité technique de ses oeuvres intégrant différents matériaux. Transparence et jeux d'optiques créent des atmosphères fascinantes d'où surgissent souvenirs, cauchemars, reflets et réflexions sur la nature humaine. Parallèlement à ce travail salué par le prix Jean-Marie-Gauvreau, elle a eu un rôle pédagogique majeur au sein d'Espace Verre contribuant au développement de la relève depuis trois décennies.

Ranee Lee ? Chanson et musique

Originaire de Brooklyn, la chanteuse, musicienne et compositrice Ranee Lee est devenue « la reine du jazz » de Montréal, sa ville d'adoption, d'où elle a conquis la scène internationale en brillant dans des festivals prestigieux. Parallèlement à l'enseignement du jazz à l'Université Laval et à l'Université McGill, cette virtuose primée à la discographie impressionnante a écrit des livres pour enfants et a participé à des productions théâtrales, cinématographiques et télévisuelles.

Jacques Matte ? Cinéma

Né à Montréal, Jacques Matte a dirigé le Théâtre du cuivre à Rouyn-Noranda et cofondé le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Incarnation du développement culturel durable, il a voué sa vie à implanter des organismes phares dans sa région d'adoption, ainsi qu'à favoriser la production, le tournage et la circulation de films hors des grands centres. Récompensée par de nombreux prix, son approche de gestion novatrice est étudiée à HEC Montréal.

Caroline Monnet ? Arts visuels et cinéma

Artiste multidisciplinaire, plasticienne, photographe et cinéaste, Caroline Monnet a grandi entre les côtes bretonnes et le territoire de la communauté anichinabée de l'Outaouais. La dualité de son identité sociale, politique et spirituelle s'exprime dans un corpus conjuguant le visuel des cultures traditionnelles autochtones et l'imagerie populaire contemporaine. Cette lauréate des prix Sobey et Pierre-Ayot redéfinit l'image de la femme autochtone et s'impose comme l'une des artistes les plus effervescentes de sa génération.

Guy Parent ? Cinéma

Cofondateur du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, Guy Parent est un bâtisseur dont les efforts ont eu des retombées culturelles remarquables pour sa région et sa communauté. Gestionnaire visionnaire, il a contribué, durant ses quarante années de services auprès de la municipalité de Rouyn-Noranda, à l'agrandissement du Théâtre du cuivre, de l'Aréna Dave-Keon et de la bibliothèque municipale, ainsi qu'à la construction du Musée d'art de Rouyn-Noranda.

Jocelyn Robert ? Arts multidisciplinaires

Sommité des arts actuels, Jocelyn Robert explore et révolutionne depuis 30 ans les arts visuels, médiatiques, sonores et informatiques. Chercheur, performeur, écrivain, enseignant et concepteur, il injecte humour et poésie dans une démarche originale, concentrée sur les connexions entre l'être humain et les technologies. Il a fondé et dirigé Avatar, et a participé à la fondation de Méduse, menant une carrière remarquable au Québec et à l'international.

Richard Séguin ? Chanson et musique

Auteur-compositeur-interprète et graveur, Richard Séguin a remporté le Prix Sylvain-Lelièvre de la SPACQ pour sa carrière exceptionnelle. Seul ou en collaboration, il a réalisé une quinzaine d'albums dont les chansons oscillent entre l'intime et le collectif pour aborder de combats essentiels pour la justice, l'identité, la paix et la solidarité. Dans les Cantons-de-l'Est, il a tracé un Sentier poétique et fait naître la Grande Nuit de la Poésie de Saint-Venant-de-Paquette.

Larry Tremblay ? Littérature et théâtre

Né à Chicoutimi, Larry Tremblay est dramaturge, écrivain, metteur en scène, comédien, pédagogue et spécialiste du kathakali, théâtre dansé indien ayant influencé sa vision du corps de l'acteur. Inspiré par l'oeuvre de Francis Bacon, il ancre les sentiments dans la chair des mots pour exprimer les tragédies de son temps. Traduite dans plus de vingt langues, son oeuvre protéiforme a été diffusée sur tous les continents et récompensée de maints prix prestigieux.

