ANDONI LUIS ADURIZ REMPORTE LE ICON AWARD 2023 THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS

LONDRES, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants révèle le lauréat du Icon Award de cette année : Andoni Luis Aduriz, le chef du restaurant Mugaritz à San Sebastián, en Espagne. Le Icon Award récompense une personne qui a apporté une contribution exceptionnelle au monde de la gastronomie, digne d'une reconnaissance internationale, et qui a utilisé sa position pour sensibiliser l'opinion publique et susciter des changements positifs dans le secteur.

Aduriz s'est concentré non seulement sur l'évolution culinaire, mais aussi sur une approche créative, innovante et interdisciplinaire de la gastronomie. Il a commencé par travailler dans une pizzeria après l'école, puis a rejoint le prestigieux restaurant espagnol El Bulli en 1993, avant d'ouvrir seul Mugaritz en 1998. Depuis 2005, le restaurant figure chaque année dans la liste The World's 50 Best Restaurants.

Aduriz est le lauréat du Icon Award cette année pour son travail sans relâche en faveur d'une industrie gastronomique engagée sur le plan social et environnemental. Il n'a pas hésité à remettre en question les habitudes culinaires ancrées, s'écartant des dogmes de l'industrie pour favoriser l'exploration et l'expérimentation par le biais de la nourriture, allant même jusqu'à se demander si les plats doivent être "délicieux" pour être appréciables.

William Drew, directeur du contenu The World's 50 Best Restaurants, déclare : « Depuis 25 ans, Andoni repousse les limites de la gastronomie créative chez Mugaritz, en présentant constamment un menu parfois sombre, palpitant et inattendu, mais toujours délicieusement innovant. Il est également l'un des chefs les plus influents et les plus appréciés du 21ème siècle. C'est un honneur de lui remettre le Icon Award cette année ».

Aduriz ajoute : « Être reconnu par un terme aussi révérencieux que celui "d'icône" est à la fois bouleversant et surprenant, mais cela ne cache pas l'illusion de savoir qu'au fond, ce qui est récompensé, c'est une trajectoire - un effort pour ouvrir de nouvelles voies. Ce prix est partagé avec tous ceux qui rêvent que les choses soient différentes, qui sont dans cette mer de doutes, et qui ont besoin de références de personnes qui se sont elles aussi aventurées sur un chemin différent sans être sûres qu'il aboutirait. Je suis éternellement reconnaissant, non seulement pour moi et mon équipe, mais aussi pour le message que nous envoyons aux jeunes générations ».

