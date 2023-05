FourKites, leader de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, s'associe à Gravity Supply Chain Solutions pour fournir une visibilité en temps réel sur le premier kilomètre des expéditions mondiales





FourKites, le principal fournisseur de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui un partenariat exclusif avec Gravity, fabricant d'une plateforme de gestion de la chaîne d'approvisionnement primée pour de nombreux expéditeurs et transitaires de premier plan au monde. Le partenariat étendra la visibilité en temps réel offerte par la plateforme FourKites® pour englober le premier kilomètre, à savoir dès le moment où une commande est passée auprès d'un fournisseur, jusqu'à la livraison du produit par l'intermédiaire d'une intégration transparente avec la solution SaaS de Gravity.

Le premier kilomètre est souvent le maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement, lorsque les matières premières et les produits finis achetés sont expédiés des fournisseurs mondiaux vers les sites de fabrication et de distribution. « La livraison du dernier kilomètre génère beaucoup d'attention et de gros titres, et éclipse souvent l'importance du premier kilomètre », déclare Mathew Elenjickal, fondateur et PDG de FourKites. « Si vous n'avez pas un contrôle suffisant sur votre chaîne d'approvisionnement en amont, tout ce qui vient après le premier kilomètre sera moins efficace. »

Les inefficacités et les perturbations du premier kilomètre ont des ramifications importantes sur le fonds de roulement, les coûts et les revenus. Traditionnellement, les entreprises ont tenté de gérer le premier kilomètre avec des processus manuels, notamment des feuilles de calcul et des appels téléphoniques. Cette approche lourde et décousue se traduit par une imprévisibilité et des coûts plus élevés. Par conséquent, les expéditeurs manquent de visibilité pour savoir s'ils disposeront d'un stock suffisant pour respecter les calendriers de production et/ou de distribution, et ils sont alors incapables de collaborer efficacement avec leurs fournisseurs pour garantir la disponibilité des matériaux et les dates de livraison.

La solution SaaS moderne et conviviale de Gravity résout ces problèmes, offrant une visibilité et un contrôle sur le processus de commande d'achat, de la création de la commande aux modifications et à l'exécution. Cette solution s'intégrera aux solutions de visibilité en temps réel des expéditions et d'intelligence des commandes de FourKites pour garantir que les clients disposent d'une source unique de vérité basée sur les exceptions pour l'ensemble du cycle de vie de la commande. Cette solution hautement configurable, qui peut être rapidement opérationnelle, fournira une intégration transparente, une collaboration plus simple et des opérations rationalisées avec des mises à jour en temps réel, le tout sur une plateforme centralisée.

« De tous les fournisseurs de visibilité sur le marché, nous avons choisi de nous associer à FourKites en raison de ses relations profondes et de confiance avec de nombreux grands clients Fortune 1000 », déclare Graham Parker, PDG et fondateur de Gravity Supply Chain Solutions. « Notre partenariat donnera à ces marques une image transparente de bout en bout de leur chaîne d'approvisionnement, afin qu'elles puissent réagir rapidement et en toute confiance à toute situation. Nous avons été impressionnés par les solutions innovantes de FourKites, sa culture collaborative et ses antécédents impressionnants en matière de création de valeur pour les clients, et nous sommes ravis de travailler ensemble pour renforcer nos efforts et proposer une offre unique sur le marché. »

Fondée en 2015, Gravity a son siège social à Singapour, avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Hong Kong. L'entreprise a rapidement gagné du terrain dans le domaine des 3PL et des transitaires, et compte parmi ses clients le conglomérat français Bolloré SE, R?hlig Logistics, Scan Global Logistics et Gebrüder Weiss.

« Alors que FourKites continue de se développer dans la gestion des commandes et des stocks avec des solutions telles que notre Order Intelligence Suite, ce partenariat avec Gravity étendra encore plus nos capacités en amont », déclare Mathew Elenjickal. « En conséquence, nos clients peuvent être certains que leurs fournisseurs livreront les composants et les pièces nécessaires qu'ils attendent à la date promise, éliminant ainsi les retards, la confusion et les coûts que de nombreuses personnes attribuent désormais à tort aux problèmes liés au dernier kilomètre. »

À propos de FourKites

FourKites®, la principale plateforme mondiale de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, étend la visibilité outre le transport vers les chantiers, entrepôts, magasins et au-delà. En suivant plus de 3 millions d'expéditions par jour parmi le trafic routier, ferroviaire, maritime, aérien, des colis et sur le dernier kilomètre, et atteignant plus de 200 pays et territoires, FourKites combine des données en temps réel et un apprentissage automatique puissant pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Plus de 1 200 des marques les plus reconnues au monde, dont 9 des 10 premières CPG et 18 des 20 premières entreprises agroalimentaires, font confiance à FourKites pour transformer leur activité et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, efficaces et durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.fourkites.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

10 mai 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :