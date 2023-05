GCEX reçoit une licence de la FSA danoise pour exercer ses activités en tant que société de placement





GCEX, un chef de file du courtage privilégié numérique, a obtenu l'autorisation de l'Autorité danoise de surveillance financière (FSA) d'exercer ses activités en tant que société de placement.

La licence FSA est une étape importante pour GCEX, et permet à l'entreprise en croissance rapide de proposer des Spot FX et CFD aux clients institutionnels dans l'UE.

Michael Aagaard, directeur général, GCEX, Danemark : « C'est un grand pas en avant pour notre entreprise et nous pensons que ce sera un catalyseur important pour notre croissance en Europe. Les courtiers, les gestionnaires de fonds, les fonds de couverture et les traders professionnels basés dans l'UE auront désormais la tranquillité d'esprit et l'assurance de savoir qu'ils négocient avec une entreprise fiable et réglementée dans leur propre juridiction. »

Lars Holst, CEO, GCEX : « Il est formidable d'avoir maintenant accès au marché de l'UE en tant qu'entreprise d'investissement réglementée par la FSA danoise. L'obtention de cette licence FSA a nécessité un processus extrêmement rigoureux dans lequel nous avons dû démontrer notre expérience dans les services financiers, les connaissances de notre équipe, une bonne gouvernance et la priorité à la protection des investisseurs. Elle nous ouvre désormais la porte des clients de l'UE, ce qui nous offre une opportunité majeure pour poursuivre notre croissance. »

« Dès le début, nous avons plaidé en faveur d'environnements réglementaires solides. Notre couverture réglementaire élargie illustre notre philosophie : fournir un service professionnel, fiable et éprouvé afin d'être à l'avant-garde du secteur. »

Basé à Londres avec plusieurs bureaux à travers le monde, notamment à Copenhague, GCEX Group permet aux courtiers, aux gestionnaires de fonds, aux fonds de couverture et aux traders professionnels d'accéder à une vaste liquidité en FX et CFD. La société offre également à ses clients l'accès à XplorDigital, une gamme de solutions de trading.

True Global Ventures sont des investisseurs dans GCEX.

À propos de GCEX

Créé en 2018, GCEX est une société de courtage numérique réglementée avec un actif numérique de premier choix et une plateforme FX pour les clients institutionnels et professionnels. GCEX a conclu des partenariats avec des fournisseurs de liquidités de confiance, des contreparties de premier plan et des établissements de garde d'actifs numériques réglementés. GCEX propose une vaste gamme de produits et de solutions technologiques, y compris des marques blanches.

GCEX est une dénomination commerciale de GC Exchange Limited, GC Exchange Fondsmæglerselskab A/S, GC Exchange A/S et GC Exchange FZE.

GC Exchange Limited, une société constituée en Angleterre et au Pays de Galles (No11382809) ayant son siège social au 75 King William Street, Londres, EC4N 7BE, fournit des produits FX et CFD. GC Exchange Limited est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FRN 828730).

Les services d'actifs numériques sont fournis par GC Exchange A/S, une société constituée au Danemark (CVR 43088777) domiciliée au Amager Strandvej 390, 2770, Kastrup. GC Exchange A/S est autorisé par la FSA danoise en tant que bourse de devises (FTID 45020) et en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (FTID 17524) en vertu du règlement antiblanchiment.

GC Exchange Fondsmæglerselskab A/S, une société constituée au Danemark (CVR 43345052) domiciliée au Amager Strandvej 390, 2770, Kastrup. GC Exchange Fondsmæglerselskab A/S est autorisé par la FSA danoise, en tant que société de placement, à proposer des produits FX et CFD.

GC Exchange FZE est constitué en tant qu'établissement de zone franche à responsabilité limitée auprès de la Dubai World Trade Center Authority sous le numéro d'enregistrement 1896. GC Exchange FZE a obtenu une licence de fournisseur de services d'actifs virtuels pour la phase MVP par la Dubai Virtual Assets Regulatory Authority.

