En Suède, Green Cargo fait appel à DXC Technology pour une logistique ferroviaire basée sur les données

Le renouvellement du contrat de 6 ans aide l'opérateur ferroviaire à atteindre les objectifs d'amélioration de l'efficacité, du service clientèle et de la durabilité

DXC met en oeuvre une solution de gestion du fret ferroviaire pour le groupe Nordic Transport Rail de Green Cargo

STOCKHOLM, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a annoncé aujourd'hui le renouvellement de son contrat avec la société suédoise de transport ferroviaire Green Cargo.

Dans le cadre de cette prolongation de six ans, DXC continuera à gérer les systèmes essentiels de Green Cargo et à améliorer la cybersécurité, tandis que Green Cargo se transforme en une organisation plus agile et plus flexible. Afin de contribuer à la transformation numérique rapide de Green Cargo dans le but de devenir une organisation « cloud-first » axée sur les données et l'innovation, DXC fournira des services d'infrastructure et d'application, ainsi que de gestion des services informatiques.

« DXC est un partenaire stratégique pour Green Cargo. Il apporte des années d'expertise approfondie du secteur pour nous aider à travailler comme une entreprise axée sur les données, à innover plus rapidement et à atteindre nos objectifs de durabilité », a déclaré Ingo Paas, directeur du service informatique de Green Cargo. « En optimisant et en intégrant nos systèmes informatiques existants avec les dernières technologies numériques, DXC nous aide à moderniser les processus de notre activité intermodale ».

Green Cargo est une entreprise publique suédoise de fret ferroviaire qui transporte plus de 21 millions de tonnes de marchandises par an. Avec le soutien de ses partenaires, Green Cargo dessert environ 300 sites dans les pays nordiques et livre des marchandises dans toute l'Europe.

DXC est un partenaire stratégique de Green Cargo depuis près de neuf ans. Selon les termes du nouvel accord, DXC commencera à déployer sa solution de gestion du fret ferroviaire (RCMS, « Rail Cargo Management Solution ») pour le groupe Nordic Transport Rail (NTR) de Green Cargo. RCMS est une application logicielle standard flexible spécifique au secteur ferroviaire, construite selon les normes du secteur pour gérer une large gamme d'applications et de processus, y compris la gestion de la flotte, la gestion de la capacité et la gestion de la logistique.

« Le secteur ferroviaire est en train d'être transformé par les technologies numériques. Au coeur de cette transformation se trouvent les données, qui permettent aux opérateurs ferroviaires de prendre des décisions plus éclairées sur leurs opérations et d'atteindre les objectifs d'amélioration de l'efficacité, du service clientèle et de la durabilité », a déclaré Martin Björk, directeur général de DXC Technology en Suède. « Nous sommes ravis de prolonger notre contrat avec Green Cargo, en l'aidant à mettre en oeuvre les technologies nécessaires au développement de l'innovation et la croissance ».

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises mondiales à gérer leurs systèmes et opérations essentielles tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité des clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public du monde font confiance à DXC pour déployer des services sur l'ensemble de la pile technologique d'entreprise afin d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client. Pour en savoir plus sur la manière dont nous assurons l'excellence pour nos clients et nos collègues, rendez-vous sur DXC.com .

À propos de Green Cargo

Green Cargo est un partenaire logistique durable et essentiel pour le commerce et le secteur en Scandinavie. Les trains électriques représentent plus de 97 % de ses tonnes-kilomètres, ce qui signifie que l'impact sur le climat est proche de zéro. Chaque jour de la semaine, l'entreprise fait circuler 400 trains de marchandises qui équivalent à environ 9 000 camions par jour. Elle dessert près de 300 sites en Suède, en Norvège et au Danemark grâce à son réseau et atteint l'ensemble de l'Europe grâce à ses partenaires. Green Cargo appartient à l'État suédois. L'entreprise emploie 1 900 personnes, transporte 21 millions de tonnes de marchandise et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 4,5 milliards de couronnes suédoises (2022). greencargo.com

10 mai 2023 à 05:43

