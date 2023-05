Pacte de soutien #Hambourg Kiev : le premier projet de promotion des liens économiques démarre avec Visable





La plateforme B2B europages offre à 30 entreprises de Kiev des packages premium d'une valeur totale de plus de 100 000 euros.

PARIS, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- Visable soutient le pacte de ville #HambourgKyiv pour la solidarité et l'avenir en lançant une nouvelle initiative commerciale. Alors que jusqu'à présent l'accent avait été mis sur la solidarité avec la mise en place d'aides d'urgence pour la population de Kiev, la nouvelle initiative de la Chambre de commerce de Hambourg, de la Chambre de commerce et d'industrie de Kiev et de l'opérateur de la plateforme B2B se concentre sur l'avenir.

Le "Pacte pour la solidarité et l'avenir" conclu entre les maires de Kiev, Vitali Klitschko et celui de Hambourg, Peter Tschentscher, est déjà en place depuis un an. Dans le cadre de cet accord stratégique, la Chambre de commerce de Hambourg et la Chambre de commerce et d'industrie de Kiev développent des initiatives conjointes pour mettre en réseau les deux pôles commerciaux.

Norbert Aust, président de la chambre de commerce de Hambourg, a souligné, à l'occasion du premier anniversaire du pacte de soutien, qu'il souhaitait également établir des perspectives de relations économiques à long terme dès que possible. "Bien sûr, les populations sur le terrain continuent d'avoir un besoin urgent de dons et de secours ; à l'heure actuelle, personne ne peut malheureusement dire combien de temps durera la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. C'est dans ce cadre que nous voulons soutenir l'économie ukrainienne et établir des liens solides dès maintenant pour l'avenir. L'engagement de Visable est un premier pas important dans la mise en oeuvre d'un réseau international entre les entreprises de Hambourg et de Kiev.

Visable est l'opérateur des deux principales plateformes B2B en ligne d'Europe, europages et wlw (anciennement "Wer liefert was"), et aide les PME européennes à proposer leurs produits et services aux acheteurs du monde entier. La société dont le siège est basé à Hambourg, a offert à 30 entreprises de Kiev des packages premium gratuits pour accroître leur visibilité en ligne sur europages, pour une valeur totale de plus de 100 000 euros.

"Tout comme il y a 75 ans, le plan Marshall a aidé l'Allemagne et l'Europe à se remettre sur pied économiquement, l'Ukraine a aujourd'hui besoin d'un acte fort de solidarité", déclare Sandra Yönter, vice-présidente du marketing et directrice générale de Visable International. "Aujourd'hui, de nombreuses entreprises ukrainiennes sont au pied du mur à cause de la guerre. Et nous pouvons les aider. En soutenant les entreprises, nous assurons des emplois à Kiev. Si chaque entreprise apporte une petite contribution, ensemble nous pouvons faire beaucoup. C'est pourquoi nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude pour l'initiative des chambres de commerce et appeler les milieux d'affaires à renforcer eux aussi l'axe Hambourg-Kiev".

Iryna Tybinka, Consul général d'Ukraine à Hambourg, partage cet avis : "Le développement de relations commerciales mutuellement bénéfiques entre les entreprises ukrainiennes, allemandes et européennes est un soutien important pour l'Ukraine et son économie affaiblie par la guerre contre la Russie. Les biens et services ukrainiens méritent d'être découverts par les entreprises et les consommateurs locaux et d'enrichir le marché européen. Je remercie la chambre de commerce de Hambourg et la société Visable de favoriser la création de réseau et de contacts professionnels pour les entreprises ukrainiennes. Cette démarche s'inscrit également dans le cadre de la reconstruction de l'Ukraine, qui commence déjà aujourd'hui."

Plus précisément, les entreprises ukrainiennes recevront le "Europages Europe Plus Package Premium" pendant 12 mois. Ce pack, d'une valeur de plus de 3 400 euros par an, comprend des services étendus dans les domaines de l'optimisation des moteurs de recherche, de la présentation des produits, de la traduction et de l'analyse des données. Visable va accompagner les entreprises participantes de Kiev afin qu'elles fassent le meilleur usage possible des services.

Depuis le 1er mai, les entreprises de Kiev peuvent postuler pour les packages premium et seront sélectionnées par la Chambre de commerce et d'industrie de Kiev sur la base de critères d'éligibilité tels que l'expérience en matière d'exportation, le respect des normes de produits pour le marché européen, la taille de l'entreprise et le chiffre d'affaires. Le président de la chambre de commerce de Kiev, Mykola Zasulskyi, reconnaît que cette initiative est tournée vers l'avenir : "Nous sommes reconnaissants de cette opportunité de soutien aux exportateurs ukrainiens et nous espérons que la coopération se poursuivra à l'avenir afin de rétablir le potentiel économique de l'Ukraine." Si le projet pilote s'avère concluant, il pourra servir de modèle pour un déploiement plus large, qui pourrait alors bénéficier d'un financement fédéral ou européen.

De gauche à droite: Peter F. Schmid (PDG de Visable), Ira Zelenina (Directrice du Centre pour la promotion des Exportations de la Chambre d'Industrie et de Commerce de Kiev), Iryna Tybinka (Consul général d'Ukraine à Hambourg) et Norbert Aust (Président de la Chambre de commerce de Hambourg)

De gauche à droite: Peter F. Schmid (PDG de Visable), Iryna Tybinka (Consul général d'Ukraine à Hambourg) et Norbert Aust (Président de la Chambre de commerce de Hambourg)

À propos du pacte de ville #HamburgKiev :

Le 24 avril 2022, les maires Vitali Klitschko et Peter Tschentscher ont établi un partenariat stratégique entre leurs villes Kiev et Hambourg et ont convenu d'un " Pacte pour la solidarité et l'avenir ". Compte tenu de la catastrophe humanitaire résultant des attaques russes en violation du droit international, la mise en oeuvre de ce pacte s'est d'abord concentrée sur le soutien à Kiev par la ville de Hambourg en coopération avec #WeAreAllUkrainians, la Chambre de commerce de Hambourg et l'association Hanseatic Help e.V.

La deuxième phase du partenariat se concentrera sur le renforcement des relations économiques, culturelles et sociales afin de promouvoir la reconstruction de Kiev et la poursuite du développement positif entre les deux villes. De plus amples informations sur le Pacte de solidarité et d'avenir sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www.kyiv.hamburg.de.

À propos de Visable

Visable aide les PME industrielles à rendre leurs produits et services accessibles aux acheteurs internationaux. En combinant ses propres plateformes B2B et des services de marketing en ligne tels que Google Ads et le retargeting, l'entreprise offre un portefeuille numérique diversifié pour augmenter la portée sur Internet, spécialement adapté aux clients commerciaux.

Parmi les plateformes exploitées par Visable GmbH, on trouve wlw ("Wer liefert was"), aujourd'hui la plateforme B2B leader dans la région D-A-CH, ainsi que la plateforme B2B européenne EUROPAGES, sur laquelle sont enregistrées environ 3 millions d'entreprises. Ensemble, ces plateformes touchent chaque mois plus de 4 millions d'acheteurs B2B à la recherche d'informations détaillées sur les entreprises et les produits. Grâce à ses services de marketing en ligne, Visable offre aux entreprises des possibilités supplémentaires d'accroître leur portée sur Internet.

L'entreprise Visable a été créée pour répondre aux défis de l'internationalisation et de la numérisation dans le secteur B2B et emploie aujourd'hui environ 480 personnes sur ses sites de Hambourg, Berlin, Münster et Paris. En tant que toit commun pour les marques wlw et EUROPAGES, Visable développe continuellement ses plateformes B2B et ses services de marketing en ligne.

À propos de la chambre de commerce de Hambourg

La chambre de commerce de Hambourg représente les intérêts de 170 000 entreprises et est un prestataire de services pour l'économie hambourgeoise. Elle est représentée par 63 entrepreneurs élus, 850 autres sont bénévoles dans les comités et 4 500 examinateurs assurent la qualité de la formation professionnelle et des examens techniques et spécialisés. Dans le bureau à temps plein, 280 employés exécutent les tâches de la chambre de commerce. Sur la base de notre stratégie d'implantation "Hambourg 2040 - Comment voulons-nous vivre à l'avenir et de quoi vivrons-nous ?", nous visons à renforcer la viabilité de Hambourg en collaboration avec la communauté des affaires et au-delà, et à contribuer activement à façonner l'avenir de l'implantation. Notre principe directeur est le suivant : "Façonner ensemble l'avenir de Hambourg".

