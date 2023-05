Des scientifiques finlandais développent une méthode permettant aux entreprises d'évaluer leur empreinte biodiversité. Un projet pilote révolutionnaire à l'échelle internationale a évalué l'impact de S Group sur la nature





Des chercheurs de l'Université de Jyväskylä ont mis au point une méthode permettant aux entreprises de calculer leur empreinte biodiversité. Le projet pilote s'est concentré sur l'empreinte biodiversité de S Group. Le résultat de l'étude constituera une méthode librement accessible à toutes les entreprises et organisations pour l'évaluation de leur impact sur la nature.

Le rapport intermédiaire du projet désormais publié indique que la nourriture et les carburants représentent la majeure partie de l'empreinte biodiversité de S Group, la majorité de l'empreinte retombant sur des régions au-delà des frontières de la Finlande. Les biens utilitaires représentent une part nettement plus faible (quelques pour cent) de l'empreinte biodiversité.

« Les entreprises calculent déjà systématiquement leur empreinte carbone. Ce projet démontre qu'elles peuvent aussi calculer leur empreinte biodiversité. Une entreprise comme S Group, active dans plusieurs secteurs différents, a joué un rôle clé dans le développement de la méthode », explique Janne Kotiaho, professeur d'écologie à l'université de Jyväskylä.

« Il faut relever les défis du climat et de la biodiversité main dans la main. Contrairement aux efforts climatiques, les impacts sur la biodiversité sont très locaux. Le rapport montre qu'il existe un besoin de coopération de plus en plus forte entre les entreprises et les partenaires opérant au sein d'une même zone géographique. Les entreprises doivent également commencer à construire de nouveaux types de réseaux de coopération pour réduire leur impact négatif sur la nature », déclare Nina Elomaa, vice-présidente principale du développement durable chez S Group.

« On ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Arrêter la perte de biodiversité nécessite une méthode fonctionnelle pour calculer les empreintes biodiversité. Toute entreprise qui entend faire un effort sérieux pour gérer son impact sur la biodiversité a besoin d'une telle méthode. Nous pouvons tirer une certaine fierté nationale du fait que la Finlande est à l'avant-garde de ce travail de développement mondial », déclare Lasse Miettinen, directeur des solutions de développement durable chez Sitra.

Le thème est d'actualité, étant donné que les nations du monde entier se sont entendues sur de nouveaux objectifs internationaux pour enrayer la perte de biodiversité lors de la Conférence sur la biodiversité de Montréal en décembre. Le cadre mondial de la biodiversité convenu stipulait également qu'à l'avenir, les grandes entreprises transnationales devraient divulguer leur impact négatif sur la biodiversité.

L'empreinte biodiversité cartographie l'impact sur les écosystèmes terrestres et aquatiques

Par le biais de chaînes d'approvisionnement complexes, une grande partie de l'impact environnemental négatif attribuable à la consommation finlandaise est générée dans le monde entier, au-delà des frontières de la Finlande. Selon le modèle de calcul basé sur la comptabilité financière et le commerce international de la Finlande, plus de 90 % de l'empreinte globale de S Group sur la biodiversité concerne des régions situées hors de Finlande.

S Group vise à réduire son impact sur la biodiversité grâce à son travail sur le climat et en promouvant une consommation plus durable et une alimentation saine pour la planète. Les actions concrètes incluent des politiques liées aux matières premières et à l'approvisionnement visant à protéger les populations de poissons, par exemple, ou à garantir qu'aucun achat ne soit effectué dans des zones sensibles en termes de déforestation.

Comment l'empreinte biodiversité de S Group a été évaluée

L'empreinte biodiversité de la chaîne de valeur de S Group et de ses propres activités a été évaluée à l'aide d'une méthode conçue par la Jyväskylä School of Resource Wisdom ? JYU.Wisdom.

L'indicateur de l'empreinte biodiversité représente la part des espèces menacées d'extinction dans le monde, c'est-à-dire la Fraction Potentiellement Disparue (PDF) des espèces. L'indicateur recueille le PDF de diverses espèces sous une seule unité de mesure, similaire aux évaluations de l'empreinte carbone, et permet la comparaison internationale des empreintes biodiversité de différentes entreprises.

Le développement continu de cette méthode se poursuit.

