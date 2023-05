BentallGreenOak nomme Ryan Severino au poste d'économiste en chef et de responsable de la recherche aux États-Unis





BentallGreenOak (BGO), un des principaux conseillers internationaux en gestion d'investissements immobiliers et un fournisseur de services immobiliers reconnu dans le monde entier, annonce aujourd'hui la nomination de Ryan Severino au poste nouvellement créé d'économiste en chef et de responsable de la recherche pour l'activité américaine de la société. Severino se concentrera sur la recherche, l'analyse et les commentaires économiques mondiaux et régionaux, ainsi que sur le soutien des équipes de gestion de portefeuille et d'investissement de BGO par le biais de prévisions du marché immobilier.

Severino apporte à BGO 25 années d'expérience dans l'économie, l'immobilier, la recherche et l'analyse d'investissement. Il rejoint BGO après avoir travaillé chez JLL, où il était économiste en chef et a géré l'équipe des questions économiques. Il a également été économiste principal et directeur de la recherche chez Reis, dans le service de recherche et d'économie, qui était responsable des services de prévision de marché, d'évaluation et d'analyse de portefeuille de l'entreprise. Plus tôt dans sa carrière, il a été directeur associé de la recherche chez MetLife Real Estate, et avant cela, directeur de la stratégie d'investissement et de l'étude de marché chez Starwood Capital Group.

Severino est membre du Chartered Financial Analyst Institute (Institut CFA), de l'American Economic Association (AEA), de la National Association for Business Economics (NABE), de l'Urban Land Institute (ULI) et du National Council of Real Estate Investment Fiduciaries (NCREIF). Severino est diplômé d'un Master de l'Université Columbia et d'un Bachelor de l'Université Georgetown. Il est également un analyste financier agréé l'Institut CFA.

Severino est actuellement professeur adjoint de finance et d'économie à l'Université Columbia et à l'Université de New York, où il enseigne notamment l'économie urbaine, la gestion des portefeuilles et des risques, la microéconomie et la macroéconomie. Il possède également une expérience dans la gestion d'actifs immobiliers, la gestion de portefeuille et les acquisitions. Ses recherches originales ont paru dans plusieurs revues telles que Wharton Real Estate Review et The Real Estate Finance Journal. Ses évaluations des conditions du marché ont été reprises dans des publications internationales telles que The Economist, The Wall Street Journal, The New York Times et The Financial Times, et sur des réseaux d'affaires tels que CNBC et Bloomberg.

« L'approche disciplinée de BGO en tant que fiduciaire s'est toujours appuyé sur l'expertise interne de nos professionnels de la recherche, qui fournissent des informations de marché tangibles, qui profitent à nos investisseurs et à nos clients. Le leadership très apprécié de Ryan renforcera encore notre solide capacité de recherche économique et se concentrera sur l'analyse des données pour maintenir BGO à l'avant-garde de l'identification et de la saisie de nouvelles opportunités de marché et de la couverture contre les risques émergents », déclare Rob Naso, associé directeur et responsable de la gestion d'actifs aux États-Unis. « Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur l'expérience de Ryan et ses formidables compétences en vue de consolider nos stratégies axées sur les États-Unis. »

À propos de BentallGreenOak

BentallGreenOak est un des principaux conseillers internationaux en gestion d'investissements immobiliers et un fournisseur de services immobiliers reconnu dans le monde entier. BentallGreenOak sert les intérêts de plus de 750 clients institutionnels avec environ 83 milliards USD d'actifs sous gestion (au 31 décembre 2022) ainsi qu'une expertise dans la gestion d'actifs (bâtiments administratifs, industriels, multirésidentiels, commerciaux et hôteliers) partout dans le monde. Avec des bureaux dans 28 villes situées dans 14 pays, BentallGreenOak possède une connaissance approfondie et une vaste expérience des marchés locaux, ainsi que des réseaux étendus dans les régions où la société investit et gère des actifs immobiliers pour le compte de ses clients sur les marchés primaires, secondaires et du co-investissement. BentallGreenOak fait partie de SLC Management, la branche de gestion d'actifs alternatifs de Sun Life.

Les actifs sous gestion indiqués ci-dessus comprennent des titres de participation immobiliers et des placements hypothécaires gérés par le groupe de sociétés de BentallGreenOak et ses filiales. Au premier trimestre 2021, celui-ci inclut certains engagements de capital non appelé pour investissements discrétionnaires jusqu'à leur expiration juridique, excluant ainsi certains engagements de capital non appelé dans lesquels l'investisseur possède un pouvoir discrétionnaire complet sur les investissements.

Plus d'informations sur www.bentallgreenoak.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

10 mai 2023 à 03:55

