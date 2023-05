Prise de participation de Visa dans TerraPay en tant qu'investisseur stratégique et partenaire mondial pour accélérer le commerce numérique transfrontalier





LONDRES, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- TerraPay, une société mondiale d'infrastructure de paiement de premier rang, annonce aujourd'hui une prise de participation stratégique de Visa, l'un des leaders mondiaux des paiements numériques. En outre, les deux sociétés collaborent pour connecter les solutions Visa au réseau TerraPay afin de rationaliser le commerce numérique transfrontalier pour les consommateurs et les PME. Visa Direct, qui facilite le transfert de fonds directement sur les cartes, les comptes bancaires et les portefeuilles éligibles dans le monde entier, est la première solution à se connecter au réseau de fournisseurs de portefeuilles de TerraPay.

L'intégration de Visa Direct aux portefeuilles mobiles et aux comptes bancaires des partenaires mondiaux de TerraPay permettra d'effectuer des transferts de fonds rapides et transparents de personne à personne pour les particuliers, ainsi que des paiements d'entreprise pour les petites et moyennes entreprises (PME), dans les 108 pays destinataires.

Le commerce transfrontalier mondial connaît une croissance régulière, principalement de la part des marchés émergents. D'ici 2025, le commerce transfrontalier devrait atteindre une valeur de 8 000 milliards de dollars américains[1]. Malgré cette explosion et l'essor des paiements numériques à l'échelle mondiale, les paiements transfrontaliers des entreprises restent complexes et pleins de défis, en particulier pour les PME. Pour ces entreprises, le processus d'envoi de fonds peut souvent être synonyme de retards, de coûts élevés, d'absence de normalisation et d'inefficacité.

La collaboration entre TerraPay et Visa ouvrira la voie à la mise au point de solutions globales d'encaissement et de décaissement susceptibles d'améliorer l'utilisation des cartes commerciales admissibles pour les PME, en y ajoutant des capacités globales de transfert d'argent, y compris des cartes, des comptes et des portefeuilles. Parallèlement, les commerçants peuvent utiliser la solution de portefeuille Request-to-Pay de TerraPay dans le monde entier.

S'exprimant au sujet de cette annonce, Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay, a déclaré : « Je suis très fier de dire que la relation entre TerraPay et Visa est bien plus qu'une simple collaboration. Avec l'arrivée de Visa en tant qu'investisseur majeur, cette alliance stratégique marque un grand pas en avant pour les paiements numériques à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis de donner forme à notre vision commune : bâtir un monde de paiements numériques connectés et autonomes. »

Ruben Salazar Genovez, directeur mondial de Visa Direct, a déclaré : « Nous sommes ravis de constater que notre investissement dans TerraPay et notre collaboration avec cette société vont permettre d'accroître la portée de Visa Direct et de favoriser l'inclusion financière. Un plus grand nombre de personnes et de PME, y compris les communautés sous-bancarisées et mal desservies dans le monde entier, auront bientôt accès à des fonctionnalités de paiement numérique transfrontalier directement sur leurs appareils mobiles. »

M. Ambar Sur a également ajouté : « En combinant la portée de Visa et notre infrastructure de paiement mondiale, nous serons en mesure d'aider les clients de Visa à améliorer leur expérience de paiement et à développer leurs activités plus rapidement. Notre collaboration contribue également à atteindre un objectif plus large, celui d'améliorer le mode de vie de ces personnes et de ces entreprises, en leur permettant de disposer d'un écosystème de paiement mondial plus connecté et plus accessible. »

À propos de TerraPay

Basée au Royaume-Uni, TerraPay estime que le plus petit paiement mérite un voyage sans frontières aussi sûr que le plus grand. Le groupe a construit une voie de paiements en constante expansion qui permet aux entreprises de créer des expériences client transparentes avec un passage international ininterrompu, sécurisé et en temps réel pour chaque paiement, qu'il soit de petite ou grande valeur. Enregistré et réglementé à travers 27 marchés mondiaux, TerraPay est l'un des partenaires mondiaux de premier plan pour les banques, les portefeuilles mobiles, les opérateurs de transfert d'argent, les commerçants et les institutions financières, créant ainsi un écosystème financier international plus vaste et inclusif. Grâce à l'accès à un vaste réseau de plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et de plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles, dans 108 pays de réception et 205 pays d'envoi, les partenaires de TerraPay deviennent les guides de la promesse de l'inclusion financière mondiale.

[1] https://knowledge.uneca.org/atpc/node/1646

Contact pour les médias :

Anwesha Mukherjee

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2072571/VISA_Logo.jpg

10 mai 2023 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :