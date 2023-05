Rockwell Automation et Tabreed s'associent pour promouvoir le développement durable et l'efficacité en intégrant la supervision de centrales de refroidissement urbain





En choisissant la technologie de Rockwell Automation pour unifier et centraliser les opérations de surveillance et de contrôle de ses centrales de refroidissement urbain, Tabreed réduit ses émissions de carbone.

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, le 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce ce jour l'extension de son partenariat avec Tabreed en fournissant des services d'assistance technologique et de gestion du cycle de vie au centre de commande et de répartition de Tabreed, dans le cadre d'une application de refroidissement urbain d'envergure menée à Abou Dhabi (Émirats arabes unis). Cette collaboration permettra à Tabreed d'atteindre ses objectifs de développement durable et d'asseoir sa compétitivité sur le marché.

Pionnier dans la stratégie de refroidissement urbain aux Émirats arabes unis et au sein des États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Tabreed s'est associé à des projets majeurs qui ont joué un rôle crucial dans le développement des infrastructures et représentent une référence pour l'industrie. Le refroidissement urbain est une solution efficiente au coût optimisé qui permet de réaliser des économies dans l'exploitation et la maintenance des bâtiments, de réduire la consommation d'énergie et de répondre efficacement aux besoins de refroidissement. Avec un cycle de vie supérieur et des contrats de maintenance longue durée, le refroidissement urbain assure aux clients des économies d'échelle grâce à une solution plus propre et davantage respectueuse de l'environnement.

Tabreed s'engage à conjugueur rendement énergétique et croissance durable au travers d'initiatives de transformation numérique et l'intégration des opérations basées sur l'IA. Dans cette optique, la Société a lancé un projet visant à fournir des solutions de pointe, en optimisant dans un premier temps les opérations des centrales existantes. Ce contrat porte sur un centre de commande et de répartition qui intègre cinq centrales de refroidissement urbain au sein d'une régie de contrôle située sur l'île de Saadiyat, à Abou Dhabi. Une fois ce projet mené à bien, Tabreed prévoit d'y intégrer plus de 50 de ses autres centrales en service aux Émirats arabes unis, en mettant en place l'infrastructure nécessaire à l'avènement de l'entreprise connectée selon le principe de la « Connected Enterprise ».

Le projet passe par l'amélioration des actifs de contrôle, en utilisant diverses solutions issues de l'offre complète de technologies et de services de Rockwell Automation (architecture de data center industriel intégrée, logiciels et applications de contrôle et d'acquisition de données SCADA), ainsi qu'une gamme de solutions dédiées à l'optimisation des performances, de la sécurité et du renforcement du réseau. Des améliorations sont apportées aux centrales avec notamment une nouvelle logique d'arrêt d'urgence ESD conforme au niveau d'intégrité de sécurité SIL-3 (en collaboration avec Sensia), la migration/mise à niveau des systèmes de contrôle existants, l'instrumentation de terrain, ainsi que l'installation, les essais et la mise en service.

Selon Sebastien Grau, vice-président de Rockwell Automation pour la région Moyen-Orient, Turquie et Afrique : « L'industrie du refroidissement urbain est vitale pour le Moyen-Orient et sa croissance. Nous sommes honorés de travailler avec Tabreed et d'accompagner la Société dans son parcours vers l'entreprise connectée, une initiative qui améliore ses opérations, tout en reflétant l'importance que nous accordons au développement durable. Ce partenariat qui s'appuie sur les relations entamées il y a 24 ans, a pour objectif d'aider Tabreed à améliorer l'efficacité et les économies générées par ce projet, ainsi qu'à exercer un impact positif sur l'environnement en réduisant ses émissions de carbone. »

Tabreed investit dans la convergence de son infrastructure IT et OT dans le cadre de sa transformation numérique et de sa stratégie Big Data. L'entreprise capitalise sur les données générées depuis plusieurs décennies par l'exploitation de centrales et de réseaux de refroidissement urbain. Grâce à une infrastructure informatique de pointe et aux grandes quantités de données facilement disponibles, Tabreed peut réaliser ce qui est considéré comme une révolution dans le domaine du refroidissement urbain en mettant en place une opération entièrement autonome, ce qui accroît sa compétitivité sur le marché.

Atef Al Breiki, senior vice-président de Tabreed en charge des opérations et de la maintenance, explique : « Nous possédons et exploitons plus de 86 centrales dans le CCG et en Égypte. Pour assurer la continuité d'activité, maximiser l'efficacité et garantir une fiabilité absolue, nous avons lancé une initiative visant à centraliser l'exploitation de nos centrales de refroidissement urbain en nous appuyant sur la technologie. Celles-ci seront exploitées à distance (contrôle et surveillance) à partir d'une régie de contrôle et utiliseront une surveillance intelligente pour gérer les actifs à partir de ce lieu central.

Alors que la demande de refroidissement au sein des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe devrait pratiquement tripler d'ici 2030, le refroidissement urbain s'impose comme une solution incontournable. Cette technologie apporte des solutions fiables, réduit la consommation d'énergie et les émissions de CO 2 , et contribue à atteindre les objectifs de développement durable. Le refroidissement urbain devient également un élément à part entière des réseaux énergétiques intelligents qui alimentent la croissance des villes connectées durables dans la région, ainsi que dans le monde entier.

Rockwell Automation travaille avec Tabreed pour sécuriser sa plateforme OT et l'aligner sur les bonnes pratiques de cybersécurité.

