commercetools dévoile sa solution d'encaissement, qui transforme les points de contact étendus en ventes





commercetools Checkout fournit aux commerçants un moyen plus rapide, plus facile et surtout moins risqué de mettre en oeuvre une expérience de paiement évolutive en quelques jours.

Checkout peut être intégré de manière homogène dans les infrastructures de paiement existantes, réduisant ainsi la complexité et assurant un délai de mise sur le marché inégalé.

MUNICH, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- commercetools , leader de l'innovation en matière de commerce composable à l'échelle, a lancé aujourd'hui sa solution commercetools Checkout afin de multiplier les opportunités de génération de revenus et d'augmenter les ventes en élargissant les points de contact avec les consommateurs.

Les canaux de contact avec les clients d'aujourd'hui (par exemple, les réseaux sociaux, le mobile, la messagerie instantanée) et de l'avenir proche n'ont pas été conçus pour interagir avec les outils et les bases de données de backend existants. Checkout est une solution de paiement entièrement personnalisable qui permet aux détaillants de créer des expériences de paiement rapides, faciles et préférées par les clients, sans risques de mise en oeuvre.

« Près de 70 % des consommateurs abandonnent leur panier d'achat en ligne. L'expérience de paiement est clairement la partie la plus critique, mais aussi la plus compliquée du parcours client à gérer pour les entreprises. Non seulement les entreprises doivent proposer une interface utilisateur intuitive, mais elles doivent également intégrer une variété de fournisseurs de paiement et de méthodes d'expédition, et gérer efficacement les diverses réglementations relatives à la taxe de vente, a déclaré Ivo Bronsveld, directeur de commercetools Checkout. commercetools Checkout réduit cette complexité en fournissant une caisse qui intègre tous les composants susmentionnés. Cela permet aux commerçants de se concentrer sur ce qui compte le plus, à savoir la création d'une expérience d'achat exceptionnelle. »

L'un des principaux avantages de Checkout est qu'il peut être mis en oeuvre en quelques jours et intégré de manière transparente aux API commercetools Composable Commerce . Aujourd'hui, Checkout est préintégré avec les fournisseurs de services de paiement Worldpay et Adyen, et d'autres seront intégrés dans un avenir proche.

« Nous sommes ravis de nous associer à commercetools et d'intégrer nos capacités de traitement des paiements dans leur solution de paiement innovante, a commenté Nicole Asling, vice-présidente des partenaires d'entreprise chez Worldpay. Cette intégration permettra aux commerçants d'accéder à notre réseau de paiement mondial et à une gamme de méthodes de paiement, ce qui facilitera l'expansion de leurs activités à l'échelle internationale. »

Ana Milosevic, responsable des produits de paiement chez Adyen, a ajouté : « Nous sommes ravis d'aller de l'avant avec ce partenariat et considérons qu'il s'agit d'une excellente occasion de faire bénéficier un plus grand nombre de commerçants de notre technologie de paiement avancée et de commercetools' Checkout. Grâce à notre expertise combinée, nous pouvons créer une expérience de paiement transparente qui est non seulement facile à mettre en oeuvre pour les clients, mais qui aide également les entreprises à se développer et à réussir dans le paysage concurrentiel du commerce électronique. »

La solution Checkout augmente les possibilités de conversion car il permet aux détaillants de gérer les relations avec les clients depuis le premier point de contact jusqu'au moment final de l'achat. L' architecture sans tête est une avancée majeure dans l'amélioration de l'expérience de paiement tout en soutenant l'innovation et en accélérant les délais de mise sur le marché.

commercetools assurera la maintenance et l'exploitation de la technologie de caisse, ce qui permettra aux clients de se focaliser sur l'expérience client et l'expansion.

Pour en savoir plus sur commercetools, rendez-vous sur commercetools.com .

À propos de commercetools

commercetools est le fondateur du concept de commerce sans tête et de la plateforme de commerce composable critique, leader du secteur. Ce moteur de commerce numérique dote les entreprises d'API flexibles pour construire une infrastructure de commerce personnalisable. En tant que visionnaire du mouvement moderne de l'architecture MACH®, commercetools fournit à ses clients l'agilité nécessaire pour innover et itérer à la volée, fusionner les canaux en ligne et hors ligne, tirer parti de nouveaux marchés, générer de nouvelles opportunités de revenus plus élevés et assurer l'avenir de leur activité de commerce électronique, sans encourir de risques techniques et opérationnels.

Aujourd'hui, certaines des marques les plus emblématiques du monde font confiance à commercetools, notamment Audi, Danone, Eurorail, NBCUniversal, Sephora, Volkswagen Group, et bien d'autres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.commercetools.com .

