Gravity annonce l'ouverture de la préinscription mondiale pour « WITH : Whale In The High », un jeu mobile de relaxation incrémental

Gravity (NASDAQ: GRVY), une société de gaming internationale, lancera le 9 mai la préinscription mondiale de « WITH: Whale In The High », un nouveau jeu incrémental relaxant sur mobile.

« WITH: Whale In The High (WITH) » est un jeu mobile relaxant publié par Gravity et développé par Skywalk, un développeur de jeux mobiles. L'histoire principale de WITH raconte tous les incidents auxquels Wiz, le personnage principal du jeu, est confronté après s'être retrouvé par hasard sur le dos d'une baleine. Les utilisateurs peuvent eux-mêmes décorer le joli petit village de Wiz, la scène principale étant le dos d'une énorme baleine flottant dans le ciel.

Le jeu contient toutes sortes d'options agréables à utiliser, telles que « Hideout Expansion » et « Wiz Decoration » ; ainsi, les joueurs peuvent interagir avec la baleine, décorer des aquariums, prendre des photos et les partager via les médias sociaux. Le jeu tient compte également des dernières tendances et contient des éléments captivants, par exemple la possibilité d'exprimer les caractéristiques de chaque Wiz avec MBTI. Le superbe graphisme aux tons pastel et une musique de fond de haute qualité ajoutent encore au charme paisible du jeu. WITH, qui prévoit de cibler le marché mondial, est offert en 13 langues au total, dont l'anglais, le coréen et le japonais.

Les utilisateurs peuvent se préinscrire sur les applications Google Play (à partir du 2 mai) et App Store (à partir du 9 mai), en attendant le lancement de la version mondiale. Ils peuvent aussi demander une préinscription en confirmant leur adresse e-mail sur la page de préinscription de WITH. En outre, Gravity est également en train d'organiser un événement de préinscription qui offrira divers avantages aux utilisateurs qui y participeront.

Harry Choi, directeur commercial de Gravity, a déclaré : « WITH offre toute une variété de contenus plaisants qui ne pourront que ravir les utilisateurs. Le jeu comprend une multitude d'éléments relaxants qui feront vivre aux joueurs des émotions complètement différentes de celles créées par les jeux axés sur des guerres. Gravity met tout en oeuvre pour que ce prochain lancement soit une réussite et pour offrir aux utilisateurs un magnifique jeu. Nous comptons sur votre nombreuse participation à la préinscription mondiale ! »

Pour plus d'informations sur la préinscription mondiale au jeu WITH, rendez-vous sur la page Web de préinscription mondiale (https://with.gnjoy.com/).

Site Web officiel de Gravity : http://www.gravity.co.kr

Préinscription à WITH : https://with.gnjoy.com/

À propos de Gravity

Fondée en avril 2000, Gravity Co., Ltd est une société de gaming coréenne à la portée mondiale et cotée au NASDAQ (GRVY). Le réseau mondial de Gravity est composé actuellement de sa filiale nationale Gravity Neocyon (Corée) et de ses succursales à l'étranger Gravity Communications (Taïwan), Gravity Game Link (Indonésie), Gravity Interactive (États-Unis), Gravity Game Arise (Japon), Gravity Game Tech (Thaïlande), Gravity Game Hub (Singapour) et Gravity Game Vision (Hong Kong).

9 mai 2023 à 23:35

