VAPORESSO fait sensation à l'Egypt Vape Expo et remporte le prix le plus prestigieux





LE CAIRE, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- VAPORESSO , marque leader dans le domaine du vapotage, a dominé le salon Egypt Vape Expo qui s'est tenu récemment au Cairo International Convention Center, en présentant les prouesses techniques de ses derniers produits. Cet événement était la première exposition légale de cigarettes électroniques sur le marché égyptien et a attiré de nombreux acteurs des canaux B2B d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Les nouveaux dispositifs LUXE XR MAX et XROS 3 NANO de VAPORESSO ont été les principales vedettes de l'exposition.

Le LUXE XR MAX de VAPORESSO est un petit appareil qui offre une grande capacité de vapotage. Le produit est équipé d'une bobine GTX qui délivre des arômes précis grâce à une technologie avancée qui procure une expérience sensorielle futuriste. D'autre part, le XROS 3 NANO est un appareil compact et portable doté d'une autonomie de batterie étendue et de performances aromatiques exceptionnelles. Les deux produits ont suscité une réaction extrêmement positive de la part des personnes présentes, qui ont particulièrement apprécié leurs caractéristiques innovantes.

La participation de VAPORESSO à l'Egypt Vape Expo s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'entreprise pour renforcer la notoriété de sa marque sur le marché local et régional. L'événement a également servi de plateforme à l'entreprise pour entrer en contact avec les acteurs des nombreux canaux B2B en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, accélérant ainsi l'expansion de l'entreprise sur les marchés étrangers.

En reconnaissance de sa technologie innovante et de la conception exceptionnelle de ses produits, VAPORESSO a reçu le prix le plus prestigieux de l'événement : le prix de la meilleure technologie. Ce prix souligne l'engagement de l'entreprise à fournir des produits de vapotage innovants et de haute qualité aux clients du monde entier.

VAPORESSO est fière d'être un leader mondial dans l'industrie du vapotage, avec une large gamme de produits qui répondent aux différentes préférences des consommateurs. Du TARGET au ZERO, en passant par la série XROS et la famille LUXE X, les produits de l'entreprise ont été plébiscités par les clients du Moyen-Orient et d'Afrique pour leurs performances, leur fiabilité et leur design exceptionnels.

Le salon Egypt Vape Expo est un nouveau succès pour VAPORESSO sur les marchés étrangers. L'entreprise a toujours participé activement aux plus grands événements de vapotage dans le monde, présentant ses derniers produits et technologies à des clients potentiels. Avec le succès de cet événement, VAPORESSO est prête à poursuivre son expansion sur le marché international et à offrir des expériences de vapotage exceptionnelles aux consommateurs du monde entier.

