C'est le temps de voter! Canada's Got Talent dévoile l'identité de deux autres artistes qui se rendront à la finale, diffusée le 16 mai sur Citytv

TORONTO, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans l'épisode de ce soir de Canada's Got Talent diffusé sur Citytv, les juges #CGT, Howie Mandel, Lilly Singh, Trish Stratus et Kardinal Offishall, ainsi que l'animatrice Lindsay Ell ont sélectionné les deux prochains artistes qui passeront à la finale de deux heures qui sera diffusée en direct le mardi 16 mai à 20 h (HE/HP) sur Citytv et Citytv+. Les voici :

QUÉBEC :

GENEVIÈVE CÔTÉ ? variétés, Laval, Québec ? **Golden Buzzer de Howie**

THE CAST ? troupe de danse, Lévis, Québec ? **Golden Buzzer du jury**

Écoutez Breakfast Television le jeudi matin pour découvrir les deux artistes qui ont remporté le vote du Canada pour se joindre à GENEVIÈVE CÔTÉ, THE CAST, ATSUSHI ONO (Calgary, Alberta), CONVERSION (Trois-Rivières, Québec), THE TURNBULL BROTHERS (Glace Bay, Nouvelle-Écosse) et COOL GIRAFFES (Edmonton, Alberta) à la finale de deux heures, qui sera diffusée en direct de la scène OLG du Fallsview Casino à Niagara Falls.

Voici quelques moments clés de l'épisode de ce soir :

La troupe THE CAST (Lévis, Québec) , qui a reçu le Golden Buzzer du jury, n'a pas manqué une seule note lors de sa chorégraphie de danse percutante; Howie a mentionné que leur prestation était « digne du Golden Buzzer ».

, qui a reçu le Golden Buzzer du jury, n'a pas manqué une seule note lors de sa chorégraphie de danse percutante; Howie a mentionné que leur prestation était « digne du Golden Buzzer ». Le chanteur RAYMOND SALGADO (Île de Vancouver, Colombie-Britannique) a soulevé la foule en chantant une reprise incroyable de « Feeling Good » de Nina Simone; Lilly a déclaré qu'il s'agissait d'une performance « incroyable ».

a soulevé la foule en chantant une reprise incroyable de « Feeling Good » de Nina Simone; Lilly a déclaré qu'il s'agissait d'une performance « incroyable ». GBA (Montréal, Québec) a séduit le public sur la scène OLG à Niagara Falls grâce à ses saltos, ses sauts, ses talents musicaux et ses exploits de force incroyables.

a séduit le public sur la scène OLG à Niagara Falls grâce à ses saltos, ses sauts, ses talents musicaux et ses exploits de force incroyables. KATHERINE LYNN-ROSE (Burlington, Ontario) a interprété une chanson originale intitulée « Price of Perfection »; Lilly a indiqué qu'il s'agissait de « l'une de ses prestations favorites ».

a interprété une chanson originale intitulée « Price of Perfection »; Lilly a indiqué qu'il s'agissait de « l'une de ses prestations favorites ». Après avoir été découverte par Howie alors qu'elle chantait sur la rue pendant les auditions, MEAVE (Niagara Falls, Ontario) a enflammé la foule grâce à son interprétation de « You Oughta Know » d'Alanis Morissette.

a enflammé la foule grâce à son interprétation de « You Oughta Know » d'Alanis Morissette. Le magicien MAGIC BEN (Whitehorse, Yukon) a surpris Trish et Kardinal du jury en faisant participer le public à son jeu de cartes.

a surpris Trish et Kardinal du jury en faisant participer le public à son jeu de cartes. Le comédien CURRAN DOBBS (Victoria, Colombie-Britannique) a fait rire les juges lors de son numéro plein d'esprit; Howie l'a qualifié de « vedette ».

a fait rire les juges lors de son numéro plein d'esprit; Howie l'a qualifié de « vedette ». La chanteuse ANICA (Grand-Barachois, Nouveau-Brunswick) a interprété une superbe reprise de « I Would Do Anything For Love » de Meat Loaf.

a interprété une superbe reprise de « I Would Do Anything For Love » de Meat Loaf. GENEVIÈVE CÔTÉ (Laval, Québec), qui a reçu le Golden Buzzer de Howie, a bouleversé les juges grâce à une prestation unique en son genre; Kardinal a déclaré qu'elle incarnait simultanément « Céline Dion et Quentin Tarantino ».





Récapitulation de la demi-finale de ce soir

Prestations (mardi 9 mai)

THE CAST ? Danse

Lévis, Québec

RAYMOND SALGADO ? Chant/musique

Île de Vancouver (Colombie-Britannique)

GBA ? Numéro de cirque

Montréal (Québec)

KATHERINE LYNN-ROSE ? Chant/musique

Burlington (Ontario)

MEAVE ? Chant/musique

Niagara Falls, Ontario

MAGIC BEN ? Magie

Whitehorse, Yukon

CURRAN DOBBS ? Numéro d'humour

Victoria (Colombie-Britannique)

ANICA ? Chant/musique

Grand-Barachois, Nouveau-Brunswick

GENEVIÈVE CÔTÉ ? Variétés

Laval, Québec

L'émission Canada's Got Talent est produite par McGillivray Entertainment Media Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média, basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

9 mai 2023 à 22:05

