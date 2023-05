LSEG sélectionne OpenFin pour la livraison de LSEG Workspace aux ordinateurs de bureau des clients





LONDRES et NEW YORK, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- London Stock Exchange Group (LSEG) a choisi la technologie d'OpenFin pour sa plateforme phare LSEG Workspace. Le partenariat tirera parti du modèle de livraison sécurisé et sans installation et de la technologie des conteneurs d'OpenFin pour simplifier la distribution des données et des analyses de nouvelle génération de LSEG aux ordinateurs de bureau des clients.

LSEG Workspace offre aux conseillers en patrimoine, aux analystes de recherche, aux gestionnaires de portefeuille, aux banquiers d'investissement et aux traders un accès aux principales données financières, informations, analyses et outils de productivité, ainsi qu'une expérience utilisateur intuitive. La plateforme est utilisée par les professionnels des marchés financiers de l'ensemble de l'industrie.

OpenFin est le principal fournisseur de conteneur Chromium et de technologie d'espace de travail de l'industrie financière, désormais déployé auprès de plus de 3 800 banques et sociétés acheteuses. Dans le cadre de ce partenariat, LSEG migrera LSEG Workspace pour tirer parti de la technologie d'OpenFin, rendant sa plateforme plus facilement déployable et interopérable avec des milliers d'applications internes développées par les banques et les clients acheteurs.

Dean Berry, directeur des solutions bancaires et de trading du groupe chez LSEG, a déclaré : « La transformation de l'expérience utilisateur commence par une livraison fluide de LSEG Workspace aux ordinateurs des clients. L'utilisation d'OpenFin améliore considérablement notre modèle de prestation et l'expérience de l'utilisateur final, en tirant parti de la technologie à laquelle la plupart des banques mondiales et les principaux gestionnaires d'actifs font déjà confiance. »

OpenFin est le seul fournisseur de technologie des conteneurs qui est co-stable avec Google Chromium, assurant que les correctifs de sécurité critiques et d'autres améliorations au moteur Chromium sont continuellement et facilement apportés aux ordinateurs de bureau des utilisateurs finaux. Son modèle sans installation, conçu en collaboration avec les principales institutions financières, assure la sécurité et la stabilité tout en permettant une prestation agile.

Borre Wessel, directeur de la technologie des plateformes d'ordinateurs de bureau, a déclaré : « En tant que technologues, nous apprécions grandement l'engagement d'OpenFin envers les normes d'open web et leur processus rigoureux pour suivre Google Chromium. Nous mettrons à profit leur technologie pour offrir LSEG Workspace multiplateformes aux appareils Windows et Mac. »

Adam Toms, directeur général d'OpenFin Europe, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec LSEG dans son parcours de transformation numérique. Nous croyons que le travail qu'ils accomplissent sera vraiment transformateur pour nos clients communs et pour l'ensemble de l'industrie. »

À propos d'OpenFin

Move Fast. Break Nothing. OpenFin est le système d'exploitation pour la productivité d'entreprise, permettant la distribution d'applications, la gestion de l'espace de travail et l'automatisation du flux de travail. Utilisé par 90 % des principales institutions financières mondiales, OpenFin déploie plus de 3 500 applications de bureau dans plus de 3 800 entreprises acheteuses et vendeuses. Les investisseurs d'OpenFin incluent Bain Capital Ventures, Barclays, CME Ventures, DRW Venture Capital, HSBC, J.P. Morgan, NYCA Partners, Pivot Investment Partners, Standard Chartered et Wells Fargo Strategic Capital, entre autres. La société est basée à New York et a des bureaux à Londres. Elle est également présente à Hong Kong et à Singapour.

Demandes de renseignements des médias :

Mitra Roknabadi

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1362289/OpenFin_Logo.jpg

9 mai 2023 à 20:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :