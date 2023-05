Recursion conclut des accords pour acquérir Cyclica et Valence en vue de renforcer ses capacités en chimie et de l'IA générative





SALT LAKE CITY, TORONTO et MONTRÉAL, 10 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recursion (NASDAQ : RXRX), une société de biotechnologie au stade clinique de premier plan qui décode la biologie pour industrialiser la découverte de médicaments, a annoncé aujourd'hui avoir signé des accords pour faire l'acquisition de deux sociétés dans le secteur de la découverte de médicaments basée sur l'IA : Cyclica et Valence .



« Recursion a été le pionnier de la génération massive et parallèle de données omiques à l'aide de l'apprentissage automatique pour cartographier et parcourir la biologie afin de découvrir plus rapidement de nouveaux médicaments. Les acquisitions stratégiques de Cyclica et de Valence ajoutent des capacités de pointe au domaine de la chimie numérique, ainsi que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, qui combinés à nos laboratoires expérimentaux automatisés à grande échelle et à nos capacités de calcul intensif, nous permettent de déployer ce que je considère comme la solution de découverte de médicaments la plus complète basée sur la technologie dans l'industrie biopharmaceutique. Nous avons hâte de présenter au monde une preuve de l'avantage cumulé de cette approche full-stack grâce à la rapide accélération de notre pipeline et de nos partenariats. Dans une course mondiale aux talents technologiques dont le rythme s'accélère rapidement, ces acquisitions consolident Recursion en tant que place centrale pour les meilleurs et les plus brillants talents en AA et IA qui souhaitent repenser la façon dont les médicaments sont découverts », a déclaré Chris Gibson, Ph.D., co-fondateur et PDG de Recursion. « Je suis vraiment ravi d'accueillir les équipes de Cyclica et de Valence chez Recursion, surtout en un moment aussi dynamique de l'histoire, où l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle engendrent tant de changements rapides dans tous les secteurs. »

Cyclica , dont le siège social est à Toronto, a développé deux produits très différenciés dans le secteur de la chimie numérique, qui seront intégrés au système d'exploitation Recursion. MatchMakertm est un moteur d'apprentissage profond basé sur l'IA qui prédit la polypharmacologie des petites molécules comme base de la découverte des médicaments à petites molécules. Il est capable de se généraliser à travers le protéome et utilise à la fois des modèles d'homologie et des structures AlphaFold2. POEMtm (Pareto Optimal Embedding Model ou Modèle d'intégration optimal de Pareto) est un modèle unique de prédiction des propriétés basée sur la similarité. Contrairement aux autres modèles de prédiction de l'IA, POEM utilise plusieurs types d'empreintes moléculaires pour décrire les molécules, fournissant ainsi une mesure de similarité beaucoup plus riche qui engendre une plus grande précision.

« Chez Cyclica et Recursion, on croit en la valeur de l'industrialisation de la découverte de médicaments », a indiqué Naheed Kurji, PDG et co-fondateur de Cyclica. « L'intégration de notre prédiction à l'échelle du protéome des interactions petites molécules-cibles dans l'univers des données de Recursion créera l'un des plus grands ensembles de données biologiques et chimiques adaptés aux besoins dans le secteur de la découverte des médicaments. Cette combinaison permettra selon moi à Recursion d'avoir un impact immense sur la santé humaine dans les années à venir. »

Valence , dont le siège social est à Montréal, au Mila, le plus grand institut de recherche en apprentissage profond au monde, est déterminée à libérer le plein potentiel de l'apprentissage profond dans le processus de découverte des médicaments. La société est pionnière dans l'application de l'apprentissage à faible niveau de données dans la conception de médicaments, débloquant ainsi la capacité de concevoir des petites molécules différenciées dotées de propriétés et de fonctions améliorées à partir d'ensembles de données trop petits, épars ou bruités pour les méthodes d'apprentissage profond traditionnelles. Valence possède une expérience inégalée en matière d'innovation dans l'apprentissage automatique moléculaire, notamment les meilleures méthodes pour la biologie structurelle basée sur l'IA, la chimie générative et l'optimisation multi-paramétrique, permettant en fin de compte la conception d'une chimie faisant figure de première et meilleure de sa catégorie face à une biologie difficile.

« L'intégration du puissant moteur de chimie basé sur l'IA de Valence dans le système d'exploitation diversifié et riche en données de Recursion aidera à donner libre cours à la véritable puissance de la chimie numérique et de la découverte de médicaments mettant l'IA au premier plan », a indiqué Daniel Cohen, PDG et co-fondateur de Valence Discovery. « Recursion est un chef de file dans la découverte des médicaments basée sur la technologie et a fait ses preuves dans l'exploitation des données visant à découvrir une nouvelle biologie. Je suis ravi que nos équipes unissent et combinent leurs forces respectives afin de faire rapidement avancer de nouveaux médicaments pour les patients qui en ont besoin. »

Collaborer avec le bureau de recherche en apprentissage profond de Recursion à Montréal permettra à Valence de devenir un centre de recherche d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle. Il sera dirigé par Daniel Cohen qui bénéficiera des conseils de Yoshua Bengio.

« L'acquisition de Valence donne à Recursion l'opportunité de créer un véritable centre d'excellence pour certaines des recherches sur l'IA/AA les plus convaincantes au monde », a déclaré Yoshua Bengio, pionnier de l'apprentissage profond et conseiller scientifique de Recursion et de Valence. « Avec ce groupe nouvellement intégré hébergé dans l'écosystème de Mila, l'équipe de chercheurs en IA et en AA de Recursion qui oeuvrent à la découverte de médicaments atteint une masse critique à un moment crucial du développement de nouveaux algorithmes d'IA pour la découverte scientifique. »

Conditions des acquisitions

Recursion a conclu des accords visant à acquérir Cyclica pour un prix d'achat de 40 millions de dollars, et Valence pour un prix d'achat de 47,5 millions de dollars, dans chaque cas sous réserve des ajustements habituels du prix d'achat à la clôture et après la clôture. Le prix d'achat des acquisitions sera versé sous la forme d'actions ordinaires de classe A de Recursion, d'actions d'une filiale de Recursion échangeables contre des actions ordinaires de classe A de Recursion et l'assomption de certaines options de Valence et Cyclica en circulation. Dans certaines circonstances limitées, Recursion peut verser une contrepartie nominale en espèces aux actionnaires de Valence et de Cyclica au lieu des actions échangeables ou des actions ordinaires de classe A de Recursion. Recursion ne s'attend à aucun changement important dans ses réserves de liquidités suite à ces acquisitions. Selon Recursion, les deux acquisitions devraient être finalisées au deuxième trimestre 2023, sous réserve des conditions de clôture applicables.

À propos de Recursion

Recursion est une société de biotechnologie au stade clinique, chef de file du secteur grâce à son décodage de la biologie pour l'industrialisation de la découverte de médicaments. Cette mission est rendue possible par le système d'exploitation de Recursion, à savoir une plateforme élaborée à l'aide de diverses technologies, qui développe continuellement l'un des plus grands ensembles de données biologiques et chimiques exclusifs au monde. Recursion tire parti d'algorithmes d'apprentissage automatique sophistiqués pour distiller à partir de son ensemble de données une collection de billions de relations interrogeables à travers la biologie et la chimie non contraintes par les préjugés humains. En commandant une échelle expérimentale massive (jusqu'à des millions d'expériences dans des laboratoires expérimentaux chaque semaine) et une échelle de calcul tout aussi massive, ainsi qu'en possédant et en exploitant l'un des superordinateurs les plus puissants au monde, Recursion allie technologie, biologie et chimie pour faire avancer la médecine du futur.

Recursion a son siège social à Salt Lake City et y est un membre fondateur de BioHive , le collectif de l'industrie des sciences de la vie de l'Utah. Recursion possède aussi des bureaux à Toronto, à Montréal et dans la région de la baie de San Francisco. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Recursion.com , ou connectez-vous sur Twitter et LinkedIn .

À propos de Cyclica

En tant que néo-biotech, Cyclica fait efficacement progresser un portefeuille de découverte de médicaments solide, durable et à la pointe de l'industrie, axé sur le SNC, l'oncologie et les maladies auto-immunes. Cyclica a créé la seule plateforme généralisable sur l'ensemble du protéome, en élargissant le secteur cible pour les cibles à faible niveau de données, notamment les structures AlphaFold2, les IPP et les cibles oncogènes mutantes. Cyclica a rassemblé une équipe diversifiée et expérimentée de biologistes, de chimistes, d'informaticiens et de professionnels des affaires, tous passionnés par le changement du paradigme de la découverte de médicaments. En explorant l'inexploré et en traitant les non-traités, Cyclica s'efforce d'avoir un impact sur la santé des patients comme jamais auparavant. Pour plus d'informations, consultez le site : www. cyclicarx.com .

À propos de Valence Discovery

Valence exploite une révolution dans le calcul pour améliorer la santé humaine. La société est un chef de file dans le développement et le déploiement des technologies basées sur l'IA et la physique pour permettre la conception de petites molécules différenciées dotées d'une fonction et de propriétés améliorées. Suite à des partenariats réussis avec des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques de premier plan et à une expérience inégalée en matière d'innovation présentée dans les meilleures revues et conférences sur l'IA, Valence a constitué une équipe interdisciplinaire de professionnels chevronnés du secteur et d'experts en calcul déterminés à faire rapidement progresser un portefeuille de programmes internes de découverte de médicaments. Valence, qui a été introduite en bourse en 2021, est soutenue par des investisseurs biotech et deeptech de premier plan. Son siège social est à Montréal. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.valencediscovery.com .

Énoncés prospectifs

Le présent document contient des informations qui comprennent ou qui sont basées sur des « énoncés prospectifs » au sens du Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, ceux concernant le timing et la réalisation des acquisitions de Cyclica et de Valence ainsi que les résultats et les bénéfices attendus desdites acquisitions ; le système d'exploitation et les autres technologies de Recursion ; les plans d'affaires et financiers et les performances, y compris les réserves de liquidités ; et tous les autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs peuvent ou non inclure des mots d'identification tels que « planifier », « sera », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « croire », « potentiel », « continuer » ainsi que des termes similaires. Ces énoncés sont soumis à des risques connus ou inconnus et à des incertitudes qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés, y compris, mais sans s'y limiter : les difficultés inhérentes à la recherche et au développement pharmaceutiques, y compris le timing et les résultats des programmes précliniques et cliniques, où les risques d'échec sont élevés et où l'échec peut survenir à n'importe quel stade avant ou après une approbation réglementaire en raison d'une efficacité insuffisante, de considérations de sécurité ou d'autres facteurs ; notre capacité à exploiter et à améliorer notre plateforme de découverte de médicaments ; notre capacité à obtenir le financement d'activités de développement et d'autres objectifs d'entreprise ; la réussite de nos activités de collaboration ; notre capacité à obtenir une approbation réglementaire des candidats médicaments et à finalement les commercialiser ; notre capacité à obtenir, conserver et faire respecter les protections des droits de propriété intellectuelle ; les cyberattaques ou autres perturbations de nos systèmes technologiques ; notre capacité à attirer, motiver et retenir des employés clés et à gérer notre croissance ; l'inflation et d'autres problèmes macroéconomiques ; ainsi que d'autres risques et incertitudes tels que ceux décrits sous la rubrique « Risk Factors » (Facteurs de risque) de nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, y compris notre rapport annuel sur le Formulaire 10-K. Tous les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations, projections et hypothèses actuelles de la direction et Recursion décline toute obligation de corriger ou de mettre à jour lesdits énoncés, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la législation en vigueur.

