OKX lance sa campagne de marque internationale : « The System Needs a Rewrite »





NEW YORK, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- OKX, leader des applications de portefeuille Web3 et partenaire principal du Festival du film de Tribeca, lance aujourd'hui une nouvelle campagne internationale, intitulée « The System Needs a Rewrite » (« Le système doit être changé »). Cette initiative pleine d'audace remet en question le statu quo et prône l'avènement d'un nouveau modèle basé sur la technologie Web3 pour remplacer les systèmes centralisés existants.

La campagne vise à encourager de nouveaux utilisateurs à découvrir OKX ainsi que son écosystème Web3 en pleine expension : OKX Wallet, plateforme d'échange décentralisée (DEX), place de marché NFT, Web3 Earn et plus encore. La campagne a été réalisée en collaboration avec BBDO New York, l'agence de création d'OKX, et est diffusée à l'échelle mondiale en format numérique, papier et publicitaire.

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=aMfyu01QOWc

Haider Rafique, directeur marketing d'OKX a déclaré : « Il y a deux courants de pensée. L'un envisage d'améliorer les systèmes existants pour créer un monde meilleur. L'autre estime qu'il est nécessaire de revoir intégralement le système. Notre nouvelle campagne s'adresse à tous ceux pour qui le système nécessite une refonte à travers le Web3. Nous concevons un monde dans lequel nous aurions tous plus de contrôle, plus de flexibilité et d'avantage de moyens d'échanger. Un monde dans lequel la technologie nous permet à tous d'être notre propre banque, d'interagir et d'échanger sans intermédiaires, avec un maximum d'interopérabilité. Nous sommes là pour façonner cet avenir. Cette campagne ouvre la voie aux produits Web3, les premiers du genre, que nous lancerons cette année. »

OKX a grandement élargi son offre Web3 de façon à répondre aux besoins des débutants comme des experts. On y trouve notamment :

L'OKX Wallet : le portefeuille crypto le plus puissant, sûr et polyvalent au monde. Grâce à lui, les utilisateurs et utilisatrices ont accès à plus de 50 blockchains et détiennent leurs propres fonds.

le portefeuille crypto le plus puissant, sûr et polyvalent au monde. Grâce à lui, les utilisateurs et utilisatrices ont accès à plus de 50 blockchains et détiennent leurs propres fonds. La nouvelle technologie MPC permet aux utilisateurs de retrouver l'accès à leur portefeuille aisément et indépendamment, sans avoir recours aux phrases d'identification « écrites » traditionnelles.

La DEX : une plateforme d'échange décentralisée cross-chain qui regroupe près de 200 autres DEX, avec plus de 200 000 coins sur plus de 10 blockchains disponibles.

La place de marché NFT : multi-chaîne et sans frais, elle permet aux utilisateurs d'accéder aux listings NFT de sept places de marché de premier ordre, notamment OpenSea, MagicEden, LooksRare et Blur.

multi-chaîne et sans frais, elle permet aux utilisateurs d'accéder aux listings NFT de sept places de marché de premier ordre, notamment OpenSea, MagicEden, LooksRare et Blur. Le Web3 Earn : une plateforme DeFi puissante, où il est possible de percevoir des gains et de staker via 80 protocoles sur neuf chaînes.

« Rewrite the System » fait suite à la campagne internationale « What is OKX » (« Découvrez OKX ») lancée l'année dernière. Il s'agissait alors de présenter la nouvelle marque OKX au grand public dans le monde entier aux côtés de Pep Guardiola, manager du Manchester City Football Club, de Daniel Ricciardo, pilote automobile, et du médaillé olympique Scotty James.

À propos d'OKX

OKX est un leader en matière d'écosystème Web3 et la deuxième plus grande plateforme d'échange crypto au monde en volume de trading. Déjà adoptée par plus de 50 millions d'utilisateurs à travers le monde, OKX est connue pour la rapidité et la fiabilité de son application de trading de cryptomonnaies, plébiscitée par les investisseurs et traders professionnels de tous horizons.

Parmi les solutions non-dépositaires de pointe proposées par OKX, citons l' OKX Wallet compatible Web3. Grâce à lui, les utilisateurs exercent un meilleur contrôle sur leurs actifs, tout en ayant plus largement accès aux DEX et places de marché NFT, à la DeFi et la GameFi, ainsi qu'à des milliers de dApps.

OKX travaille en partenariat avec des marques et des athlètes reconnus à l'international, parmi lesquels : le Manchester City Football Club, champion de la Premier League anglaise ; l'écurie de Formule 1 McLaren ; le Festival du film de Tribeca ; le golfeur Ian Poulter ; le champion olympique Scotty James ; et enfin Daniel Ricciardo, pilote de Formule 1.

OKX s'engage à faire preuve de transparence et de sécurité en publiant chaque mois sapreuve de réserves

