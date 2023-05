Toutes les propositions ont été approuvées lors de l'assemblée générale 2023 d'Accelleron Industries AG





Aujourd'hui, les actionnaires d'Accelleron Industries AG ont approuvé l'ensemble des propositions du conseil d'administration à une large majorité à l'occasion de la première assemblée générale annuelle de l'entreprise.

Lors de la première assemblée générale annuelle d'Accelleron Industries AG, les actionnaires ont approuvé à une vaste majorité l'ensemble des propositions, dont celles qui portaient sur le montant maximal total de la rémunération des membres du conseil d'administration pour la période comprise entre les assemblées générales annuelles 2023 et 2024 et sur le montant maximal total de la rémunération des membres du comité de direction pour l'exercice fiscal 2024.

Le montant des dividendes proposé pour l'exercice fiscal 2022 a également été approuvé à une large majorité. Les actionnaires se verront octroyer le montant de 0,73 CHF de dividende brut par action.

Toutes les candidatures proposées au conseil d'administration ont été acceptées. Oliver Riemenschneider a été réélu président du conseil d'administration à une vaste majorité. Au total, 55 863 682 actions nominatives assorties du droit de vote étaient représentées lors de l'assemblée générale annuelle d'Accelleron Industries AG, ce qui équivaut à 59,12 % des participations inscrites au registre des actions et assorties du droit de vote.

Accelleron est un fournisseur mondial de premier plan de turbocompresseurs et de solutions d'optimisation de moteurs de 0,5 à plus de 80 MW. L'entreprise propose une énergie fiable, durable et performante aux secteurs maritimes, ferroviaires, de l'énergie et des véhicules tout-terrain. Grâce à son offre de produits innovants et à son leadership dans le domaine de la recherche, l'entreprise accélère la décarbonisation des secteurs dans lesquels elle exerce ses activités. Accelleron possède une flotte établie de près de 180 000 turbocompresseurs et un réseau de plus de 100 stations-service dans 50 pays du monde entier (www.accelleron-industries.com).

Dates importantes 23 mai 2023 Date ex-dividende 25 mai 2023 Distribution des dividendes 5 septembre 2023 Publication du rapport semestriel 2023

Des illustrations et d'autres contenus numériques sont disponibles à l'adresse www.accelleron-industries.com.

Les actions nominatives d'Accelleron Industries AG sont cotées à la bourse suisse SIX de Zurich sous le symbole boursier « ACLN » (ISIN : CH1169360919/numéro de sécurité suisse : 116936091).

9 mai 2023 à 18:45

