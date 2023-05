Avis aux médias - Grèves générales illimitées au cimetière Notre-Dame-des-Neiges - Les syndicats veulent rectifier les faits





MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - À l'approche de la fête des Mères et dans le cadre du conflit en cours, Patrick Chartrand, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN et Éric Dufaut, président du Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN désirent rectifier les faits énoncés par l'employeur sur la place publique.

Les deux présidents sont disponibles pour répondre aux questions des journalistes.

Quoi : Rectification des faits

Qui : Les présidents des syndicats du cimetière

Contact : Ursule Ferland -- 514 578-1573 -- [email protected]

En grève depuis le 20 septembre 2022, le Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN compte 17 membres. Pour sa part, le Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN, responsable de l'entretien, rassemble environ 100 membres qui sont en grève depuis le jeudi 12 janvier 2023.

À propos

Fondée en 1947 et célébrant son 75e anniversaire, la Fédération des employées et employés de services publics-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65?000 membres qui oeuvrent dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN regroupe près de 100?000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval et dans le Grand Nord du Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

9 mai 2023 à 18:34

