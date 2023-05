Dahua lance la technologie de pointe AcuPick pour permettre une recherche vidéo rapide et précise





Dahua Technology, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services AIoT centrés sur la vidéo, a procédé au lancement officiel de la dernière technologie de recherche vidéo AcuPick, pour aider les utilisateurs à localiser des vidéos cibles de manière plus précise et plus pratique. Utilisant des innovations frontales et dorsales dans le domaine de l'IA, AcuPick offre une recherche rapide, une utilisation facile et une grande précision, menant à de nouvelles percées technologiques au sein de l'industrie.

« L'efficacité et la précision sont les deux facteurs clés que les clients recherchent, car trouver un objet spécifique à partir d'une quantité massive d'images peut être très difficile. Avec AcuPick, les utilisateurs peuvent sélectionner facilement des clips vidéo cibles en quelques secondes, ce qui est idéal pour les situations où une traçabilité et des preuves immédiates sont nécessaires, telles que la recherche de vandales s'en prenant à des véhicules dans un parking, la recherche d'un enfant perdu dans un centre commercial, etc. », a déclaré Grace Huang, cheffe de produit chez Dahua Technology.

Une recherche rapide de cibles humaines/véhiculaires

À la différence de la navigation image par image ou aux méthodes de recherche complexes basées sur l'IA, AcuPick localise directement les clips vidéo d'une cible humaine/véhiculaire en filtrant les informations inutiles, permettant d'économiser beaucoup de temps de recherche. De plus, la fonction Smart Search by Intrusion permet aux utilisateurs de rechercher des cibles même lorsque l'heure d'apparition de ces dernières est incertaine. En sélectionnant le type de cible et en se concentrant sur une zone d'intrusion, AcuPick peut aider les utilisateurs à identifier les cibles et à récupérer des clips vidéo de tous les emplacements où la cible s'est déplacée.

Un outil facile à utiliser grâce à la sélection en un clic

AcuPick propose une extraction des cibles en un seul clic, rendant cette fonction incroyablement facile à utiliser. L'outil permet de rechercher dans Vision en direct/Lecture en cliquant simplement sur « Pick Up » (sélectionner) sur une cible immobilisée et entourée d'un cadre dans la vidéo, suite à quoi le système récupérera automatiquement les images vidéo historiques correspondant à ladite cible. De plus, AcuPick élimine le besoin de serveurs informatiques coûteux, réduisant le coût total de possession.

Une précision élevée basée sur un algorithme de fusion IA

Ce qui fait d'AcuPick une solution technique de pointe, c'est le concept innovant d'intégration profonde de l'intelligence frontale et dorsale. Avec un algorithme avancé d'apprentissage profond, AcuPick intègre une caméra IP frontale et un NVR dorsal afin d'obtenir des résultats de recherche précis grâce à une analyse complète basée sur l'IA.

Avec une précision, une efficacité et une facilité d'utilisation inégalées, AcuPick est bien positionné pour devenir un outil vital pour un large éventail d'industries, offrant des solutions innovantes et pratiques pour surmonter les défis en matière de recherche de cibles humaines/véhiculaires dans un paysage numérique de plus en plus complexe.

Pour plus de détails sur AcuPick, veuillez visiter le site officiel ici.

