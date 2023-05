Communiqué En bref du 9 mai : principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal pour ce soir et cette nuit





MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en raison des conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

ÎLE DE MONTRÉAL

ÉCHANGEUR TURCOT

Montréal

Les bretelles menant de l'A-15 sud (Décarie) à l'A-15 sud (vers Île des Soeurs, pont Samuel-De Champlain) et à l'A-20 ouest

Fermeture des bretelles, de mardi 23 h 59 à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour R-136 est (centre-ville), sortie 2 pour avenue Atwater sud et A-15 sud. Pour les camions, via rue Saint-Jacques, rues Pullman et Notre-Dame, boulevard Angrignon, bretelle pour A-20 est

Fermeture par défaut : à 21 h, l'entrée de l'avenue Girouard. Détour via chemin Upper-Lachine, avenue Crowley, boulevard Décarie nord, chemin de la Côte-Saint-Luc, A-15 sud et suivre le détour principal. Pour les camions : sur la rue Sherbrooke : en direction ouest via avenue Girouard nord, rue de Terrebonne, chemin de la Côte-Saint-Luc, boulevard Décarie sud, A-15 sud et suivre détour principal et en direction est via l'entrée pour A-15 nord, sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc) et suivre le détour précédent.

A-13 | CHOMEDEY

Dorval, Montréal (arr. Lachine)

Direction sud

Entre le boulevard de la Côte-Vertu et l'A-520, incluant le tunnel de Liesse

Fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Fermeture par défaut : la bretelle pour A-520 ouest. Détour : demi-tour via les autres bretelles de l'échangeur A-520.

A-20 | DU SOUVENIR

Montréal

Direction ouest

Entre la sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Notre-Dame) et le pont d'étagement du boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue

Fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard Angrignon. Détour : via l'entrée suivante.

A-40 | FÉLIX-LECLERC

Senneville

Direction est

Entre le pont d'étagement du chemin de Senneville et la sortie 41 (boulevard des Anciens-Combattants)

Fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 23 h à mercredi 5 h.

Kirkland, Baie-D'Urfé

Direction ouest

Entre le chemin Sainte-Marie et le boulevard Morgan

Fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

Pointe-Claire

Sur la voie de desserte

Direction ouest

Entre la sortie et l'entrée du boulevard Saint-Jean

Fermeture de la desserte, de mardi 21 h à mercredi 5 h

Détour : via boulevard Saint-Jean, avenue Labrosse, avenue Revcon et boulevard Brunswick

Fermeture par défaut : l'entrée du boulevard Saint-Jean nord / même détour

Note : projet du Réseau express métropolitain (REM), travaux sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

ÉCHANGEUR A-13 / A-40

Montréal

Dans la sortie 6 de l'A-13 nord (A-40)

La bretelle pour la voie de desserte A-40 ouest

Fermeture de la bretelle, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : via la bretelle pour A-40 ouest et demi-tour à la sortie suivante.

R-136 | VILLE-MARIE

Montréal

Direction est

Dans les tunnels Ville-Marie et Viger

Entre la sortie 4 (A-10, pont Victoria, boulevard Robert-Bourassa, rue de la Montagne) et l'entrée de la rue Atateken

Fermeture complète, de mardi 22 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via la sortie 4, rues Jean-D'Estrées et Saint-Jacques, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint--Antoine est

Fermetures par défaut : à 22 h, les entrées des rues Notre-Dame, de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa

Note : maintien d'une voie circulable de 3,5 m sur la rue Saint-Antoine, à la hauteur de la rue Gosford.

Direction ouest

Dans le tunnel Ville-Marie

Dans la sortie 5 (A-10 est, pont Samuel-De Champlain, boulevard Robert-Bourassa)

Fermeture de l'embranchement pour les rues Mansfield et Saint-Antoine ouest, de mardi 22 h 30 à mercredi 5 h

Détour : via boulevard Robert-Bourassa et rues Wellington et Peel

Note : fermeture de 1 voie sur 2 dans la sortie 5.

LAVAL / LAURENTIDES

A-13 | CHOMEDEY

Laval

Direction nord

Entre la sortie 15 (A-440, R-148, boulevard Dagenais) et l'entrée du boulevard Sainte-Rose

Fermeture complète, de mardi 22 h à mercredi 5 h

Détour : voie de desserte

Fermeture par défaut : à 21 h, les entrées du boulevard Notre-Dame et de l'A-440 (est et ouest).

A-15 | DES LAURENTIDES

Laval

Direction nord

Entre la sortie 10 (A-440, boulevard Le Carrefour) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 4 h

Détour : voie de desserte

Fermetures par défaut : à compter de 22 h



L'entrée de la voie de desserte, à la hauteur du boulevard du Souvenir



L'entrée de la voie de desserte, à la hauteur de l'A-440.

A-25

Laval

Direction sud

À la hauteur de l'échangeur A-440

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 22 h à mercredi 5 h 30.

A-440 | JEAN-NOËL-LAVOIE

Laval

Direction ouest

Entre la sortie pour la R-117 (boulevard Curé-Labelle) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mardi 22 h à mercredi 4 h

Détour : via la sortie.

A-640

Sainte-Thérèse

Direction ouest

À la hauteur de la R-117 (boulevard Curé-Labelle)

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 21 h 30 à mercredi 4 h.

R-117 | BOULEVARD CURÉ-LABELLE

Rosemère

Direction sud

Sur le pont d'étagement de l'A-640

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 20 h à mercredi 5 h.

OUEST DE LA MONTÉRÉGIE

A-15

La Prairie, Brossard

Direction nord

Entre la rue Salaberry et le boulevard Matte

Fermeture de 2 voies sur 3, de mardi 19 h à mercredi 5 h

Fermetures par défaut : à compter de 18 h 30



La sortie 47 ( rue Saint-Henri ). Détour via la sortie 52 ( boulevard Rome ) et les boulevards Marie-Victorin, Rome et Taschereau

). Détour via la sortie 52 ( ) et les boulevards Marie-Victorin, et

L'entrée de la rue Salaberry. Détour via les boulevards Saint-José, Taschereau , Matte et Marie-Victorin

, Matte et Marie-Victorin

L'entrée de la rue Saint-Henri. Détour via les boulevards Taschereau , Matte et Marie-Victorin. Circulation locale à partie de la jonction des rues Saint-Henri et Saint-Laurent .

Saint-Constant

Direction sud

Entre la sortie 38 (montée Monette) et l'entrée suivante

Fermeture complète, de mardi 23 h à mercredi 5 h

Détour : via la sortie 38, montée Monette, R-217 sud et montée Saint-Jacques

Fermeture par défaut : l'entrée de la montée Monette. Détours : en direction est, via le détour principal. En direction ouest, via rue Principale, chemin Saint-Édouard et montée du Moulin. Camions : demi-tour à la sortie 38, continuer sur A-15 nord, demi-tour à l'échangeur A-930 et poursuivre sur le détour principal.

ÉCHANGEUR A-20 / A-30

Vaudreuil-Dorion

Dans la bretelle menant de l'A-20 est à l'A-30 ouest

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 20 h à mercredi 6 h.

A-30 | DE L'ACIER

Beauharnois

Dans les deux directions

Entre la R-205 (chemin de la Beauce) et le boulevard de la Gare (au km 28)

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 20 h à mercredi 6 h.

Léry

Dans les deux directions

Entre le boulevard de la Gare et la sortie 35 (boulevard René-Lévesque, chemin de la Haute-Rivière)

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 20 h à mercredi 6 h.

Châteauguay

Dans les deux directions

À la hauteur du boulevard Industriel

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 20 h à mercredi 6 h.

Saint-Isidore

Dans les deux directions

À la hauteur de la R-207

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 20 h à mercredi 6 h.

Saint-Constant

Dans les deux directions

Entre la R-207 et l'A-730

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 20 h à mercredi 6 h.

Candiac

Dans les deux directions

Entre l'A-15 et l'A-930

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 20 h à mercredi 6 h.

La Prairie

Dans les deux directions

À la hauteur de la R-104 (chemin de Saint-Jean)

Fermeture de 1 voie sur 2, de mardi 20 h à mercredi 6 h.

EST DE LA MONTÉRÉGIE

A-20 | JEAN-LESAGE

Sainte-Julie, Boucherville

Dans les deux directions

Entre le chemin du Fer-à-Cheval (km 101) et l'A-30 (km 97)

Circulation à contresens sur la chaussée en direction est (1 voie par direction), de mardi 20 h à mercredi 5 h

Note : en direction est, fermeture de la première voie à 19 h 30

Fermetures par défaut : en direction ouest



À 20 h 30, l'entrée du boulevard Armand-Frappier. Détour en direction ouest via les rues Principale sud et Nobel est et chemin du Fer-à-Cheval et en direction est via l'entrée à la hauteur du chemin du Fer-à-Cheval



La sortie 98 (A-30, Sorel-Tracy , Vaudreuil-Dorion ). Détour via la sortie 95 (boulevard de Montarville) et A-20 est / sortie 98.

R-116 | BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER

Saint-Bruno-de-Montarville

Dans les deux directions

Entre les boulevards Seigneurial et de Boucherville

Circulation à contresens sur la chaussée ouest (1 voie par direction), de mardi 21 h à mercredi 5 h.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511 ou encore le site de Mobilité Montréal. Vous pouvez également nous suivre sur le compte Twitter @Qc511_Mtl. Pour la sécurité des usagers de la route et de celle des travailleurs, le respect de la signalisation et des limites de vitesse en place est essentiel.

Pour information :

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

9 mai 2023 à 18:02

