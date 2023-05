Eaton poursuit l'expansion en Europe d'eMobility, en soutient à la croissance des VE





Eaton, le spécialiste de la gestion intelligente de l'énergie, a annoncé aujourd'hui poursuivre l'expansion et l'évolution des capacités de conception, des technologies et de l'exploitation de son activité eMobility en Europe, pour soutenir les constructeurs mondiaux de véhicules électriques. Ces évolutions soutiendront les efforts d'Eaton visant à fournir des solutions pour véhicules électriques aux équipementiers de voitures particulières, de véhicules utilitaires et tout-terrain à travers le monde.

"L'électrification des marchés de l'automobile et des véhicules commerciaux exige de nouvelles capacités pour répondre à l'évolution de l'industrie", a déclaré Mark Schneider, directeur de la division eMobility d'Eaton. "Nous constatons une augmentation de la demande mondiale pour des solutions de véhicules électriques conçues et produites sur nos sites européens."

Montrottier produit des composants électroniques de puissance pour les constructeurs mondiaux de véhicules électriques

L'activité eMobility d'Eaton a investi dans un site de production ultra moderne de composants électroniques de puissance à Montrottier, en France. La production à grand volume devrait débuter vers mi-2023. Les technologies d'électronique de puissance tirent parti de l'expertise d'Eaton en matière de gestion de l'énergie à haute tension, pour produire des onduleurs de traction et des convertisseurs DC/DC sophistiqués, axés sur la densité de puissance et l'efficacité.

L'usine de Tczew augmente sa production eMobility

Eaton a également développé cette année son site de Tczew, en Pologne, afin d'y intégrer des capacités de production de véhicules électriques, en réponse à la demande de ses clients européens et mondiaux. La transformation du site a été célébrée par les employés de l'usine, les dirigeants de l'entreprise et les représentants du gouvernement.

"L'ajout de produits eMobility au sein de l'un de nos principaux sites reflète la capacité d'Eaton à offrir à ses clients les solutions requises pour la transition des véhicules traditionnels à moteur à combustion interne vers des groupes motopropulseurs électriques", a déclaré M. Schneider.

Le site de Bonn a mis au point la technologie primée Breaktor, pour la protection des circuits

Depuis de nombreuses années, les installations d'Eaton à Bonn, en Allemagne, abritent un centre de conception et d'essai sophistiqués en matière d'ingénierie électrique, axé sur les systèmes de contrôle et de protection industriels ainsi que sur la distribution de l'énergie. L'équipe de Bonn met à profit son expertise et ses capacités électriques et les applique aux systèmes de véhicules électriques à travers la conception de la technologie de protection des circuits Breaktor®, qui devance largement les solutions de protection des circuits de véhicules électriques actuellement disponibles.

Ce nouveau système de protection des circuits a été désigné "Meilleure technologie" de la catégorie Électrification à l'occasion du Tech Day annuel des partenaires R&D de Hyundai-Kia Motors Corporation. Cette distinction complète une série de récompenses récentes pour la technologie de protection des circuits Breaktor d'Eaton, notamment un prix Automotive News PACEpilot et le Gasgoo Award 2022 - Top 100 Players of China's New Automotive Supply Chain dans le domaine de l'électrification du groupe motopropulseur.

Le nouveau site de Karlsruhe, en Allemagne, constitue une base pour l'interaction avec les clients et le service d'ingénierie

Eaton a ouvert l'année dernière un nouveau bureau et laboratoire à Karlsruhe, équipé de plusieurs postes de travail et d'un laboratoire. Grâce à sa proximité avec les principaux fabricants et fournisseurs, le nouveau bureau sert de base pour les relations avec les clients et les services d'ingénierie dans la région. Il disposera prochainement d'un tout nouveau laboratoire d'innovation et de test pour les produits d'électronique de puissance et de distribution d'énergie, permettant de tester rapidement les derniers produits d'eMobility. Eaton poursuit également l'expansion de la production eMobility à Gummersbach, en Allemagne, ainsi qu'à Györ, en Hongrie, en exploitant les installations de fabrication du secteur électrique d'Eaton.

