Invitation : activités d'inauguration de l'exposition Unique en son genre au Musée de la civilisation

Invitation

Le président-directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche, est heureux de vous convier aux activités inaugurales de l'exposition

Unique en son genre

Le mercredi 17 mai 2023 au Musée de la civilisation

(85, rue Dalhousie, Québec)

QUÉBEC, le 9 mai 2023 /CNW/ - Conçue et réalisée par le Musée de la civilisation, présentée par le Groupe Banque TD avec la collaboration d'Ubisoft, Unique en son genre permettra aux publics d'explorer la pluralité des expériences liées aux identités de genre. Elle met également en lumière comment ces dernières se sont transformées dans le temps et selon les cultures, au Québec comme ailleurs. Elle sera présentée du 18 mai 2023 au 14 avril 2024.

La question du genre, de plus en plus présente et visible, engendre des transformations sociales et des questionnements qui ont un impact sur le vivre-ensemble. Partant du principe que chaque personne a une identité de genre et est en relation avec des gens de différentes identités de genre, l'exposition Unique en son genre propose une série de contenus afin d'éclairer et favoriser une meilleure compréhension des dynamiques qui y sont liées.

En compagnie de nombreuses personnes invitées et du grand public, deux activités marqueront le lancement de cette exposition :

Visite de presse, à 10 h 30, en présence de Barbada et Marie-Philippe -Phillie- Drouin

Soirée inaugurale, à 18 h 30, avec au programme :

Barbada à l'animation et à l'ambiance musicale

Un extrait du spectacle de cirque Muse par Flip Fabrique

Un panel de discussion, animé par Marie-Philippe Drouin, avec Julie Lemieux, mairesse de Très-Saint-Rédempteur, et Olie Pullen

Une visite libre de l'exposition et une performance de la compagnie théâtrale Kill ta peur avec Lé Aubin

Présence des Soeurs de la Perpétuelle Indulgence

