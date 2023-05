AZA Finance publie un rapport dévoilant la façon dont les banques, les régulateurs et les fintechs stimulent l'investissement international au Ghana





AZA Finance publie un rapport aujourd'hui, dévoilant des informations majeures sur le secteur de la fintech au Ghana, soulignant les rôles essentiels joués par les banques, les régulateurs et les fintechs quant à la stimulation de l'investissement mondial sur ce marché prospère.

Rédigé par Elizabeth Rossiello, PDG et fondatrice d'AZA Finance, et Nana Yaw Owusu Banahene, directeur national Ghana chez AZA Finance, le rapport offre un aperçu de l'environnement réglementaire du Ghana tout en présentant des statistiques clés et des perspectives prometteuses pour les entreprises qui cherchent à s'imposer sur ce marché florissant.

Le rapport révèle que la transformation numérique du Ghana, alimentée par des régulateurs à la pointe de la technologie, une infrastructure bancaire solide et l'expansion responsable du secteur de la fintech, sont des facteurs clés qui contribuent à l'attractivité du pays pour les fintechs internationales, les multinationales et les investisseurs.

Le rapport souligne les points forts suivants :

Une augmentation des fonds en provenance du Royaume-Uni et de l'Europe liée à la notoriété internationale croissante du Ghana et à l'intérêt des opérateurs de transfert d'argent à entrer dans le pays.

Une prédominance de l'argent mobile au Ghana, avec près de 60 % des conversions de devises étrangères versées sur des comptes d'argent mobile qui illustre l'importance de cette technologie dans le paysage financier du pays.

Rossiello fait part de son enthousiasme à l'égard de la réussite et du potentiel du Ghana : « Nous nous réjouissons de participer à la réussite actuelle du Ghana et nous attendons avec impatience de découvrir son avenir radieux. »

Ce rapport est une ressource précieuse pour les entreprises et les investisseurs qui cherchent à examiner les opportunités du secteur florissant de la fintech au Ghana. Il permet de mettre incontestablement en évidence un environnement propice à la prospérité des entreprises grâce à l'approche réglementaire avant-gardiste, à l'infrastructure financière solide et à l'esprit novateur de la nation.

Pour accéder au rapport complet et obtenir des informations exclusives sur le paysage de la fintech ghanéen, veuillez vous rendre sur le site Web d'AZA Finance ici.

À propos d'AZA Finance

AZA Finance est une fintech africaine qui propose une infrastructure financière sécurisée et efficace pour les paiements, les opérations de change et les règlements. Forte de plus d'une décennie d'expérience, AZA Finance s'engage à aider les entreprises à prospérer en Afrique. Grâce à son API et à sa plateforme Web, AZA Finance simplifie les transactions, les échanges, les paiements et les règlements dans les principales devises de l'Afrique et du G20. Son infrastructure internationale est une passerelle de confiance pour les principaux prestataires de services de transfert de fonds, les multinationales et les entreprises innovantes du monde entier. Rendez-vous sur le site www.azafinance.com.

