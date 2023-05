AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Fraser et la ministre Gould dévoileront la toute nouvelle conception de passeport canadien





OTTAWA, ON, le 9 mai 2023 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, dévoileront le nouveau passeport canadien, qui a été remanié de fond en comble avec des caractéristiques de sécurité à la fine pointe de la technologie. Cette refonte du passeport a commencé en 2013, dans le cadre d'un processus régulier visant à prévenir la contrefaçon en intégrant des caractéristiques de sécurité et des techniques de conception nouvelles et plus modernes. Les ministres seront également accompagnés de Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Date : Le mercredi 10 mai 2023



Heure : 9 h 30 (HE)



Lieu : Aéroport international d'Ottawa

1000 Privé Airport Parkway, Ottawa (Ontario) K1V 9B4

Notes à l'intention des médias

Les médias auront l'occasion de filmer des séquences vidéos et de prendre des photos après l'annonce.

L'événement aura lieu au niveau 1 des Arrivées, entre les carrousels 4 et 5.

Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 15 (HE).

Les journalistes de l'extérieur de la ville peuvent joindre l'événement en composant les numéros suivants :

Numéro sans frais ( Canada /É.-U.) : 1-866-206-0153

/É.-U.) : 1-866-206-0153

Numéro local : 613-954-9003



Code d'accès : 5865412#

L'annonce sera diffusée en direct sur YouTube.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

9 mai 2023 à 13:23

Communiqué envoyé leet diffusé par :