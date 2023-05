NOUVEAUX CHANGEMENTS À L'ALLOCATION POUR LE LOGEMENT POUR SOUTENIR LES PERSONNES À FAIBLE REVENU AYANT DES BESOINS EN MATIÈRE DE LOGEMENT AU MANITOBA





WINNIPEG, MB, le 9 mai 2023 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord,et l'honorable Rochelle Squires, ministre des Familles du Manitoba, ont annoncé des changements à l'Allocation canadienne pour le logement - Manitoba (ACLM) afin de mieux soutenir les personnes à faible revenu au Manitoba.

L'ACLM a été annoncée dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Elle fournit 154,6 millions de dollars en prestations pour le logement afin de soutenir 17 000 personnes vulnérables au Manitoba. Ce programme à coûts partagés a été élaboré conjointement par les gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de l'Allocation canadienne pour le logement (ACL).

L'ACLM offre une aide financière aux locataires admissibles qui ont besoin d'aide pour payer les frais de logement. Elle vise notamment les jeunes qui cessent d'être pris en charge par les Services à l'enfance et à la famille; les personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y retrouver et les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie qui demeurent dans des immeubles avec services de soutien désignés.

Voici quelques-uns des changements visant le programme et annoncés aujourd'hui :

Augmentation du montant maximal de la prestation, qui passe de 250 $ par mois à 350 $ par mois, pour tous les bénéficiaires de l'ACLM, avec effet rétroactif au 1 er avril 2023.

avril 2023. Versement d'un supplément de 72 $ à la prestation maximale pour tous les gens dont le loyer ne comprend pas les services publics, avec effet rétroactif au 1 er avril 2023.

avril 2023. Élimination de la limite de deux ans de l'allocation pour les jeunes qui sortent du système de protection de l'enfance, ainsi que pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie lorsqu'elles passent d'un immeuble de logements avec services de soutien désigné à un immeuble du marché privé (il n'y a pas de limite de temps à l'allocation pour les personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y retrouver.)

Hausse de l'âge d'admissibilité à l'ACLM pour les jeunes qui sortent du système de protection de l'enfance, qui passe à 26 ans.

On s'attend à ce que ces changements au programme soient mis en oeuvre à compter du 1er juillet 2023.

Citations

« Grâce à l'Allocation canadienne pour le logement - Manitoba, notre gouvernement offre un soutien financier aux personnes à faible revenu au Manitoba qui ont besoin d'un chez-soi sûr et abordable. Les changements annoncés aujourd'hui amélioreront le programme et permettront d'offrir un soutien plus important aux personnes qui ont bénéficié de ces prestations. Il s'agit d'un autre exemple de la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre, qui vise à produire des résultats pour la population canadienne. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

"Grâce à l'Allocation canadienne pour le logement - Manitoba, notre gouvernement aide les locataires les plus vulnérables à conserver un logement sûr et stable. En élargissant cette prestation, nous aidons les Manitobains vulnérables à accéder à un logement qui répond à leurs besoins. Grâce à nos investissements dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement bâtit des collectivités fortes et prospères au Manitoba et dans l'ensemble du pays." - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« L'accès à un logement stable est bénéfique pour la vie et la santé des gens au Manitoba. Par ailleurs, la Stratégie du Manitoba en matière d'itinérance met l'accent sur une approche gouvernementale globale et reconnaît l'importance de conserver les logements pour les personnes à risque. Par l'entremise de l'Allocation canadienne pour le logement - Manitoba, nous continuerons de répondre aux besoins en matière de logement des personnes vulnérables au Manitoba, y compris les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver. Nous poursuivrons aussi notre offre d'un soutien à l'abordabilité qui répond aux besoins des locataires à faible revenu. » - L'honorable Rochelle Squires, ministre des Familles du Manitoba

Faits en bref

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du gouvernement fédéral est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

L' Allocation canadienne pour le logement (ACL) a été annoncée en 2017 dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement afin de financer des allocations de logement transférables partout au Canada .

a été annoncée en 2017 dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement afin de financer des allocations de logement transférables partout au . L'ACL a été élaborée conjointement avec les provinces et les territoires et lancée en 2020 avec un financement conjoint de 4 milliards de dollars sur huit ans. Elle vise à offrir un soutien financier direct aux personnes au Canada qui ont des besoins en matière de logement.

qui ont des besoins en matière de logement.

L'ACL a pour but d'aider les gens à améliorer l'abordabilité de leur logement. Environ 300 000 ménages dans l'ensemble du pays devraient recevoir la prestation d'ici 2027-2028.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca .

