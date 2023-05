Pénurie du personnel enseignant francophone : le manque de volonté politique du gouvernement de l'Ontario est déplorable





OTTAWA, ON, le 9 mai 2023 /CNW/ - L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario (ACEPO) et l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC) unissent leurs voix pour solliciter une intervention immédiate du gouvernement provincial dans le dossier de la pénurie de personnel enseignant qualifié afin de maintenir un système d'éducation en langue française de haute qualité.

Dans une lettre conjointe envoyée au ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, l'AEFO, l'ACEPO et l'AFOCSC rappellent au gouvernement son manque de volonté politique pour mettre rapidement en oeuvre les 37 recommandations du rapport du Groupe de travail sur la pénurie de personnel enseignant dans le système d'éducation en langue française de l'Ontario, des solutions concrètes qui font consensus et qui lui ont été soumises il y a deux ans déjà.

« Jusqu'à présent, le manque d'attention que le gouvernement a semblé porter à la pénurie, une situation frôlant la catastrophe pour le système scolaire de langue française, est difficile à expliquer. D'ailleurs, dans ce contexte, l'annonce de l'embauche de milliers d'enseignantes et d'enseignants spécialisés en mathématiques et en littératie, prévue par le projet de loi 98, nous a laissées perplexes. Nous voulons comprendre d'où vont provenir toutes ces embauches. Il en va de même pour les 45 millions de dollars non dépensés du montant total alloué à l'éducation au budget de l'Ontario 2022-2023, et qui, d'après nous, pourraient certainement être considérés comme une source de financement pour contrer la pénurie de personnel enseignant francophone qualifié.

Nous implorons le gouvernement d'agir rapidement afin d'arrimer les programmes de formation à l'enseignement aux besoins du marché du travail, de favoriser l'insertion professionnelle et la rétention du nouveau personnel enseignant, de valoriser publiquement la profession enseignante ainsi que de promouvoir les opportunités d'emploi en éducation en langue française. Le gouvernement a les solutions, le budget, et la collaboration de tous les partenaires nécessaires à la mise en oeuvre des 37 recommandations. Il ne manque que la volonté politique pour assurer des résultats concrets, rapides, structurants et permanents pour le système scolaire de langue française. Les francophones demandent et ont droit, selon les obligations constitutionnelles du gouvernement, à une éducation de qualité dans leur langue », ont déclaré conjointement Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO, Anne-Marie Gélineault, présidente de l'ACEPO, et Johanne Lacombe, présidente de l'AFOCSC.

Les données sont alarmantes :

En 2022, pour l'ensemble de la province, le nombre d'étudiantes et étudiants ayant obtenu un baccalauréat en éducation les autorisant à enseigner aux élèves des cycles intermédiaire et supérieur des écoles de langue française s'est élevé à 33.

Plus de 50 % des permissions intérimaires en Ontario sont accordées à des conseils scolaires francophones pour l'embauche d'enseignantes et d'enseignants non qualifiés, alors que le personnel du système d'éducation en langue française représente environ 5 % des effectifs.

Selon les dernières données de l'Ordre des enseignantes et des enseignants, 30 % des diplômées et des diplômés des programmes de formation en langue française ne renouvellent pas leur certificat de qualification après 5 ans.

L'AEFO, l'ACÉPO et l'AFOCSC sont unanimes : si rien n'est fait maintenant pour remédier au manque de main-d'oeuvre qualifiée, la situation risque de s'aggraver à un point tel que le système d'éducation en langue française en Ontario pourrait ne plus être en mesure d'offrir une éducation équivalente à celle qui est offerte aux élèves de la majorité.

