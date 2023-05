LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE PRÉSENTE SES RÉSULTATS ET SON RENDEMENT POUR 2022





OTTAWA, ON, le 9 mai 2023 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie ») a le plaisir de publier ses résultats financiers pour 2022, qui donnent des renseignements sur ses activités, les marchés qui influent sur celles-ci et ses prévisions pour les 12 prochains mois.

« Bien que la Monnaie ait dû relever les défis associés aux événements géopolitiques, à l'inflation et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, sa stratégie UNE seule Monnaie lui a donné la souplesse nécessaire pour s'adapter et répondre efficacement aux besoins de ses clients tout au long de 2022 », a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie. « Malgré les écarts cycliques ayant touché une partie de ses activités, la Monnaie, avec l'aide de ses employés, a produit de solides résultats financiers et offert une valeur appréciable aux Canadiennes et aux Canadiens. »

Les résultats financiers devraient être lus en parallèle avec le rapport annuel de la Monnaie, disponible au www.monnaie.ca. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Faits saillants de nature financière et opérationnelle

Comme on s'y attendait, les résultats financiers de 2022 sont inférieurs à ceux de 2021, compte tenu du rendement exceptionnel de 2021 et des travaux d'entretien courant prévus en 2022. La Monnaie a toutefois surpassé ses objectifs financiers pour 2022, lesquels sont énoncés dans le Plan d'entreprise de la Société.

Les volumes de produits d'investissement en argent ont diminué de 2 % pour atteindre 37,1 millions d'onces (comparativement à 37,7 millions d'onces en 2021), et le cours du marché de l'argent a également diminué d'un exercice à l'autre. Ces diminutions ont été partiellement contrebalancées par une augmentation de 1 % des volumes des produits d'investissement en or d'un exercice à l'autre, lesquels se sont chiffrés à 1 489,7 milliers d'onces (comparativement à 1 470,5 milliers d'onces en 2021).

Les produits des activités ordinaires tirés des ventes de produits numismatiques ont augmenté pour s'établir à 117,7 millions de dollars en 2022 (comparativement à 112,3 millions de dollars en 2021) en raison de l'augmentation des ventes attribuable aux pièces de la nouvelle collection Opulence de la Monnaie, au programme de revente de pièces internationales, aux produits d'investissement de luxe et aux autres produits en argent.

Les produits des activités ordinaires du secteur des pièces de circulation ont fléchi pour s'établir à 158,2 millions de dollars en 2022 (comparativement à 202,6 millions de dollars en 2021).

Les produits des activités ordinaires du Programme de pièces de circulation canadiennes ont augmenté de 7 % d'un exercice à l'autre en raison d'un changement dans la combinaison des valeurs nominales vendues d'un exercice à l'autre en vertu d'un nouveau protocole d'entente avec le ministère des Finances combiné à une augmentation du nombre de tonnes métriques traitées dans le cadre du Programme de récupération des alliages en 2022, lesquels ont été partiellement contrebalancés par une baisse des volumes des pièces de circulation et des frais de programme.



Les produits des activités ordinaires de la Ligne des pièces de circulation étrangères ont diminué de 45 % d'un exercice à l'autre en raison d'une baisse importante des volumes de pièces fabriquées et expédiées en 2022 par rapport à 2021, qui est attribuable à la réouverture plus lente que prévu des économies étrangères après la pandémie ainsi qu'aux incertitudes géopolitiques et économiques croissantes pesant sur l'économie mondiale.

Dans l'ensemble, les charges d'exploitation se sont alourdies de 13 % d'un exercice à l'autre pour s'établir à 125,3 millions de dollars (comparativement à 110,8 millions de dollars en 2021), principalement en raison d'augmentations temporaires prévues des dépenses visant à soutenir le programme numérique et la transformation des activités, de dons plus élevés faits par l'entreprise motivés par les dons précisés par l'actionnaire, ainsi que de l'augmentation des frais de déplacement puisque la Monnaie a repris les réunions en personne en 2022. L'augmentation des frais de marketing et de ventes est attribuable aux campagnes de marketing accrues, ce qui concorde avec les ventes de produits numismatiques plus élevées.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont grimpé à 79,3 millions de dollars (comparativement à 69,3 millions de dollars au 31 décembre 2021).

Résultats consolidés et rendement financier

(en millions de dollars)



Exercice clos le

31 décembre

2022 31 décembre

2021 Variation

en $ Variation

en % Produits des activités ordinaires

3 282,5 $

3 550,8 $

(268,3) (8) Résultats de la période

34,9 $

53,7 $

(18,8) (35) Résultats avant impôts et autres éléments1

45,0 $

82,1 $

(37,1) (45) Marge des résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments2

1,4 %

2,3 %







(1) Les résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments constituent une mesure financière non conforme aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Un rapprochement des résultats de la période et des résultats avant impôts et autres éléments est présenté à la page 45 du rapport annuel 2022 de la Monnaie. (2) La marge des résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments constitue une mesure financière non conforme aux PCGR et son calcul est fondé sur les résultats avant impôts sur le résultat et autres éléments.



En date du

31 décembre

2022 31 décembre

2021 Variation

en $ Variation

en % Trésorerie et équivalents de trésorerie

79,3 $ 69,3

10,0 14 Stocks

56,2 $ 86,5

(30,3) (35) Immobilisations

152,5 $ 154,2

(1,7) (1) Total de l'actif

380,2 $ 405,5

(25,3) (6) Fonds de roulement

105,3 $ 122,5

(17,2) (14) Dividendes versés

40,7 $ 78,9

(38,2) (48)





















Dans le cadre de son programme de gestion des risques de l'entreprise, la Monnaie continue de surveiller de près sa chaîne d'approvisionnement mondiale et ses réseaux logistiques afin d'assurer le maintien de ses opérations. Malgré tous ses efforts, la Monnaie s'attend à ce que des changements à l'environnement macroéconomique, des événements externes survenant à l'échelle mondiale ainsi que l'émergence de nouveaux variants de la COVID-19 continuent d'avoir des répercussions sur son rendement en 2023. La Monnaie continue d'atténuer les risques qui se présentent et d'accorder la priorité à la santé et à la sécurité de ses employés en adaptant ses protocoles de travail en fonction des exigences provinciales et des autorités sanitaires locales.

Pour lire le rapport annuel 2022 de la Monnaie, rendez-vous au www.monnaie.ca.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. https://twitter.com/CanadianMintSuivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS ET MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le présent communiqué sur les résultats contient des mesures financières non conformes aux PCGR; celles-ci sont clairement indiquées lorsqu'elles sont présentées. Les mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas normalisées par les Normes internationales d'information financière (IFRS) et peuvent ne pas être comparables à des mesures financières similaires publiées par d'autres sociétés publiant de l'information selon les IFRS.

Le présent communiqué sur les résultats renferme des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction de la Monnaie quant à ses objectifs, ses plans, ses stratégies, sa croissance future, ses résultats d'exploitation, son rendement, ses perspectives commerciales et ses débouchés. Des énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par l'emploi d'expressions ou de termes tels que « projeter », « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer » et « a l'intention de » et d'autres termes ou expressions analogues. De tels énoncés prospectifs ne constituent pas des faits, mais seulement des estimations de la croissance, des résultats d'exploitation, du rendement, des perspectives commerciales et des débouchés prévus (soit des hypothèses). Bien que la direction juge, à la lumière des informations à sa disposition, que ces hypothèses sont raisonnables, elles pourraient se révéler inexactes. Ces estimations des résultats futurs sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes ainsi qu'à divers autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux attendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux qui figurent à la rubrique Risques d'exploitation présentée dans le rapport de gestion du rapport annuel 2021 de la Monnaie ainsi qu'à la note 9, Instruments financiers et gestion des risques financiers, des états financiers consolidés audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Les énoncés prospectifs se trouvant dans le présent communiqué sur les résultats sont établis au 9 mars 2023, et la Monnaie n'entend pas les mettre à jour publiquement après cette date pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou de nouvelles circonstances, ou pour toute autre raison.

