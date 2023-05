Avis aux médias - Le ministre Steven Guilbeault tiendra une conférence de presse lors du Sommet Climat Montréal





MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, sera présent au Sommet Climat Montréal le 10 mai 2023, dans la ville du même nom, au Québec. Lors de la deuxième journée du sommet, il prononcera une allocution et fera des annonces importantes sur des projets de plantation d'arbres à Montréal et sur la transition vers l'énergie propre au Québec.

Une conférence de presse suivra.

Activité : Allocution sur place et conférence de presse Date : Le mercredi 10 mai 2023 Heure : 9 h 10 (HAE) Lieu : Grand Quai du Port de Montréal

200, rue de la Commune Ouest

Montréal (Québec)

Les représentants des médias souhaitant être présents sont priés de s'inscrire auprès de Marie-Ève St-Onge à l'adresse [email protected] .

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

9 mai 2023 à 10:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :