Agir pour la mobilité durable - Montréal vise la carboneutralité des transports d'ici 2040





MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est fermement déterminée à poursuivre sa lutte contre les changements climatiques et profite du Sommet Climat Montréal pour présenter sa feuille de route pour la décarbonation des transports. Comme elle l'avait fait l'an dernier pour la décarbonation des bâtiments, la Ville y présente l'approche qu'elle déploiera pour tendre vers la carboneutralité des transports d'ici 2040. Il s'agit d'un autre engagement fort, au bénéfice de la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais. La population, les différents acteurs et les entreprises de la métropole sont invités à participer à la création d'une ville plus verte, à échelle humaine, où les déplacements seront repensés.

La feuille de route comprend des actions concrètes qui seront mises en oeuvre à court terme, notamment :

Le Vieux-Montréal deviendra un quartier historique où le piéton est roi. Comme de nombreuses villes dans le monde l'ont fait dans leur centre historique, Montréal compte piétonniser un premier quadrilatère du Vieux-Montréal dès 2024. La Ville travaillera en étroite collaboration avec les parties prenantes du quartier pour la planification et le déploiement de cette initiative, en plus d'accompagner les commerçants, restaurateurs, résidents et autres acteurs locaux.





Un corridor de mobilité durable sera déployé progressivement dans les prochaines années sur le boulevard Henri-Bourassa. Ce boulevard, large de huit voies automobiles sur plusieurs kilomètres et qui crée une fracture dans des quartiers, sera transformé pour que les déplacements actifs et collectifs soient sécurisés et plus efficaces. Dès 2023, le réaménagement d'un premier tronçon est prévu dans l'arrondissement de Saint-Laurent , entre les rues Félix-Leclerc et Miniac. Un deuxième tronçon est en cours de planification en vue d'être implanté en 2024 dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Ce tronçon sera le premier à Montréal sur lequel cohabiteront un axe du Réseau express vélo (REV) et un axe de Service rapide par bus (SRB).





Une Stratégie de logistique urbaine et décarbonée sera déployée d'ici 2024 pour améliorer l'efficacité du transport des marchandises et pour assurer une cohabitation sécuritaire avec les usagers vulnérables que sont les cyclistes et les piétons. Cette stratégie sera élaborée en collaboration avec les partenaires de la logistique et de la mobilité. Elle visera notamment à identifier les occasions de déployer de nouveaux espaces locaux de logistique urbaine, à l'image du projet Colibri, et à décarboner les parcs de véhicules.

« À Montréal, on sent bien que le vent tourne depuis quelques années en matière de transition écologique. Les Montréalaises et les Montréalais sont prêts à faire le nécessaire et attendent de nous des gestes forts et courageux pour construire une ville résiliente face aux changements climatiques. Sachant que plus de 40 % des émissions de GES sur l'île de Montréal proviennent des transports, on doit poser des gestes conséquents pour atteindre les objectifs ambitieux qu'on s'est fixés et rendre nos milieux de vie plus sécuritaires et conviviaux. Cela implique évidemment de changer nos habitudes quant à nos déplacements quotidiens et la feuille de route que nous dévoilons aujourd'hui nous montre le chemin à emprunter pour y arriver. Ce changement, on va le faire collectivement, au profit de nos enfants et de nos petits enfants », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous devons continuer d'agir pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Afin d'opérer un vrai virage, il faut amplifier le déploiement des modes de transport plus durables et respectueux de l'environnement. Notre administration est résolument engagée à continuer de travailler avec le milieu et l'industrie du transport pour trouver des solutions innovantes qui nous permettront de bâtir une ville plus verte, agréable et dans laquelle les déplacements sont apaisés », a affirmé Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Plus les solutions de rechange à la voiture solo sont importantes et diversifiées, plus elles encouragent un transfert des déplacements vers des modes de transport durables, comme le transport collectif et les déplacements à pied ou à bicyclette. En plus d'être bénéfique pour la qualité de l'air, cela permet de réduire les émissions de GES, d'assurer une mobilité urbaine plus sécuritaire, plus respectueuse de l'environnement et plus compatible avec un mode de vie physiquement actif », a souligné Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal.

Pour consulter la feuille de route pour la décarbonation des transports, cliquez ici .

