Pour la 11e année consécutive, Home Hardware est l'une des sociétés les mieux gérées au Canada





ST. JACOBS, ON, le 9 mai 2023 /CNW/ - Home Hardware Stores Limited a le plaisir d'être désignée comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pour la 11e année consécutive. Les gagnants de ce prix font preuve d'un leadership remarquable en matière de culture, de stratégie, de croissance et de finances. Avec près de 60 ans d'expérience en affaires, Home Hardware Stores Limited continue de se concentrer sur la sécurité, la satisfaction et la santé des membres de l'équipe partout au Canada en priorisant une gestion exceptionnelle à tous les niveaux de l'entreprise.

« Nous sommes ravis d'être une nouvelle fois nommés comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada », a déclaré Kevin Macnab, président et chef de la direction de Home Hardware Stores Limited. « Cette reconnaissance témoigne de l'engagement et de la force de notre équipe Home partout au pays. Leur dévouement nous permet de continuer à fournir à nos magasins le soutien nécessaire pour leur permettre d'aider les Canadiens à réaliser tous leurs projets de rénovation domiciliaire, petits et grands. »

Pour la 30e année consécutive, le programme Sociétés les mieux gérées au Canada demeure l'un des meilleurs programmes de récompenses du pays, reconnaissant des pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Cette désignation est octroyée par Deloitte et honore les meilleures entreprises détenues et gérées par des Canadiens avec des revenus de plus de 50 millions de dollars.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'oeuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, avec plus de 1 100 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise 100 % canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu'à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de marque maison. À mi-chemin entre tradition et innovation, Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les entreprises les mieux gérées au Canada, et s'est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca.

SOURCE Home Hardware Stores Limited

9 mai 2023 à 09:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :